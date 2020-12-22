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Резонанс | Разоблачение ФСБ. Что осталось за кадром истории с Навальным

22.12.2020, 14:33
Разоблачение ФСБ. Что осталось за кадром истории с Навальным - Фото
Константин Кудрявцев, Алексей Навальный и Владимир Путин (коллаж - Дмитрий Шелестинский/LIGA.net)

Как Навальный вышел на Кудрявцева из ФСБ, о чем спорили журналисты, этика пранка в расследовании

21 декабря российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал разговор с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, предполагаемым отравителем. LIGA.net рассказывает детали, которые не вошли в видео: зачем решили позвонить отряду убийц, почему использовали методы телефонных пранкеров и как спорили между собой из-за этичности такой идеи.

КАК НАВАЛЬНЫЙ ЗВОНИЛ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ЕГО УБИТЬ

14 декабря вышло совместное расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Согласно нему, к отравлению Навального причастны восемь оперативников с медицинской и химической боевой экспертизой, работающих под видом Институту криминалистики ФСБ.

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За несколько часов до публикации расследования Кудрявцев в разговоре с Навальным непреднамеренно признается в том, что именно российская спецслужба организовала покушение на Навального и пыталась подчистить доказательства отравления.

Юридические и журналистские стандарты обязывают авторов говорить с основными субъектами расследования и предлагать право на ответ. Однако перед тем как предложить такое право, Навальный, как жертва, попросил о возможности поговорить по телефону с членами отряда ФСБ. Партнеры по расследованию согласились.

Навальный звонил через специальное приложение, позволяющее менять номер. Выбранный номер использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.

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Разговоры с сотрудниками ФСБ под видом вымышленного высокопоставленного помощника подняли этический вопрос такого метода получения данных. Однако после внутренних дебатов расследователи пришли к выводу, что эта мера представляет общественный интерес в свете чрезвычайных обстоятельств.

"Навальный не работал в интересах полиции или спецслужб, а также не проводил традиционного журналистского расследования. Скорее, он находился в уникальном положении – расследовал свое собственное покушение в то время, когда ни один правоохранительный орган не желал этого делать", – объясняет мотивацию Навального Bellingcat.

Большинство ФСБшников не ответили либо повесили трубку. Один из них, Михаил Швец, прослушав вступление Навального, ответил: "Я точно знаю, кто ты" и повесил трубку. Зато ответил Кудрявцев, разговор с которым длился 49 минут.

Позвонив Кудрявцеву, Навальный представился несуществующим помощником Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству. Кудрявцев заявил, что считает операцию хорошо спланированной и списывает неудачу на стечение обстоятельств. По его мнению, Навальный не выжил бы, если бы пилот так быстро не посадил самолет, а врачи скорой помощи не сработали бы оперативно на посадочной полосе.

Расшифровка разговора Навального с Кудрявцевым (фото – скриншот видео)

В разговоре Кудрявцев упоминает и других участников отравления — своего начальника Станислава Макшакова (ученого-токсиколога, специалиста по "Новичку", работавшего в Шиханах, 33 ЦНИИ Минобороны, а затем — в НИИ-2 ФСБ), Ивана Осипова и Алексея Александрова (того самого, который неосторожно включил телефон сначала в Новосибирске, а потом в Томске). А вот о Паняеве Кудрявцев не слышал, что, по мнению расследователей, указывает на то, что Паняев, вероятно, был не полноценным членом команды, а одним из сопровождающих операцию ФСБшников.

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ДЕВЯТЫЙ ОТРАВИТЕЛЬ И "МИХАИЛ" ИЗ ФСБ

Кудрявцев упоминает и девятого отравителя, который не был назван в предыдущем расследовании – Василия Калашникова. Метаданные телефона Кудрявцева указывают на то, что он действительно связывался с ним по прилету в Омск. Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Расшифровка разговора Навального с Кудрявцевым (фото – скриншот видео)

Из телефонных записей Макшакова видно, что он звонил Калашникову утром 20 августа, вскоре после того, как Навальный впал в кому и его самолет приземлился в Омске, и снова 21 августа, за несколько минут до внезапной отмены запрета на вылет в Германию на лечение. "Можно предположить, что именно Калашников принял решение о том, что Навального уже можно перевозить в Берлин, так как определить "Новичок" по анализу крови уже не удастся", – отмечает The Insider.

В разговоре Кудрявцев отметил, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом, и дал Навальному его телефонный номер. Журналистам удалось идентифицировать Михаила Евдокимова. Он оказался запечатлен на фотографии, где люди в штатском сидят в больнице, куда привезли Навального (он стоит у стены). Вместе с ним на фото и начальник управления МВД по Омской области Вячеслав Крюков (без маски).

Михаил Евдокимов (у стены) и Вячеслав Крюков (без маски) (фото – The Insider)

The Insider опубликовал расшифровку разговора Навального с Евдокимовым. Михаил отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.

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В ходе разговора Кудрявцева с Навальным выяснилось, что Кудрявцеву поручили при очистке одежды от "Новичка" особое внимание уделить внутренней стороне трусов. Расследователи предполагают, что нервно-паралитическое вещество было нанесено на нижнее белье Навального, вероятно, в форме спрея или мази.

Расшифровка разговора Навального с Кудрявцевым (фото – скриншот видео)

"Такая важная оперативная деталь будет иметь решающее значение для будущих расследований, как этого уголовного инцидента, так и других отравлений, которые могли быть совершены этим подразделением ФСБ в прошлом", – отмечает Bellingcat.

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специальный корреспондент LIGA.net
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