Диктатор Лукашенко дал приказ захватить пассажирский самолет с оппозиционером Протасевичем на борту. Что дальше – рассказывает LIGA.net

23 мая в Минске из-за информации о "минировании", полученной от беларусских диспетчеров, вынужденно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. На борту был экс-главред крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики, разгорелся международный скандал. На Западе произошедшее называют актом гостерроризма и угрожают ввести новые санкции против Беларуси, в частности, закрыв ей небо. Как и зачем Лукашенко похитил более 170 человек и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 23 мая в столице Беларуси экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту был 171 пассажир. Самолет уже находился на границе с Литвой, но затем развернулся и ушел на посадку в сторону Минска.

Оказалось, что экипаж получил сообщение от беларусских диспетчеров о "бомбе на борту" (пропагандисты Лукашенко говорят, что экипаж якобы сам запросил посадку). Военные подняли в небо истребитель МиГ-29, который сопроводил лайнер. По данным одного из оппозиционных лидеров Павла Латушко, МиГ-29 через диспетчеров также угрожал сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку.

На борту находился Протасевич. Когда самолет приземлился, пассажиров сняли, а саперы обыскали лайнер. Бомбу не нашли. Также был проведен повторный досмотр пассажиров, во время которого Протасевича и его девушку задержали силовики (еще перед вылетом оппозиционер заметил, что за ним следят). Самолет пробыл в аэропорту еще несколько часов, а затем экипажу разрешили улететь в Вильнюс.

По данным Латушко, кроме оппозиционера и его девушки, в Вильнюс "не долетели" четверо человек, по предварительным данным, граждан РФ. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири предположил, что с самолета сошли агенты КГБ.

"Это могли быть сотрудники российских спецслужб, которые следили за Протасевичем, или российские консультанты, работавшие с оппонентами Лукашенко", – говорит LIGA.net эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, уточняя, что Россия как минимум была в курсе происходящего и могла помогать в слежке за беларусским оппозиционером.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб диктатора Лукашенко. Она заявила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO), потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

В Беларуси Протасевича обвиняют в "возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", "организации массовых беспорядков" и "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Сам оппозиционер заявлял, что ему грозит смертная казнь (КГБ внес его в список террористов, но официального обвинения по этой статье пока нет).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Действия Лукашенко уже спровоцировали международный скандал. Европейские лидеры назвали инцидент актом государственного терроризма и пиратства, а также заявили об угрозе международной авиации со стороны беларусского режима. Ряд стран ЕС и США потребовали усилить санкции против Беларуси, провести заседание совета ICAO и расследование, а до его окончания предлагается приостановить членство Беларуси и запретить все полеты над ней, в страну и из нее. Украина также может рассмотреть такой вариант.

В ICAO пока что отреагировали лишь обеспокоенностью, заявив, что принудительная посадка самолета "может противоречить Чикагской конвенции".

Тышкевич считает, что мотивация Лукашенко в задержании Протасевича связана с попыткой запугать оппозицию и зачистить беларусское информационное поле (недавно там закрыли крупнейшее независимое СМИ Tut.by). Также спецслужбы могут попробовать получить информацию об источниках финансирования Nexta в 2020 году, что "может быть интересной для них информацией".

Лукашенко пробует запугать оппонентов, демонстрируя, что "всех можем достать", – говорит эксперт UIF Игорь Тышкевич

"Это абсолютно неадекватные действия, направленные на удушение сопротивляющихся, прежде всего, СМИ. Лукашенко со всей дури лупит по зеркалам в надежде их разбить, но не понимает, что сделать этого не удастся", – заявляет LIGA.net соперник Лукашенко на президентских выборах 2010 года Андрей Санников, уточняя, что действия диктатора приводят к эскалации протестных настроений в обществе и "в ближайшее время" может произойти взрыв.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Этот инцидент страны ЕС обсудят на саммите 24-25 мая. Против Беларуси могут принять новые санкции, в частности потенциально закрыть авиапространство над страной, запретить полеты Belavia в аэропорты ЕС и блокировать транзит наземного транспорта. Однако такое решение коллегиально принимает ICAO.

Тышкевич сомневается, что Беларуси закроют небо. По его словам, похожие инциденты уже были, а критические последствия – нет. Например, случай с самолетом президента Боливии в 2013-м, который принудительно сел в Австрии из-за предположения, что на борту находился экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого разыскивали в США. Также, говорит Тышкевич, против закрытия неба над Беларусью могут выступить Китай, Россия и Бразилия, которая критиковала инцидент с президентом Боливии.

При этом решение облетать Беларусь может быть принято на уровне отдельных операторов и авиакомпаний, уточняет он.

Вопрос в деньгах. Что будет стоять на первом месте при принятии решения: вопрос ценностей или денег для авиакомпаний в постковидный период, – считает Тышкевич

Некоторые авиакампании уже отказались от полетов над Беларусью. А Wizz Air пустил рейс Киев-Таллин через Польшу, хотя еще 19 мая этот же рейс летел прямо над Беларусью. Гендиректор Ryanair говорит, что для них запрет полетов над Беларусью, если такое решение примут, будет "очень незначительной поправкой". Они просто проложат маршрут над Польшей. Тышкевич считает, что с большой вероятностью лоукостер получит компенсацию от Беларуси за это происшествие.

Надеюсь, что сегодня за пределами Беларуси поймут: режим Лукашенко представляет угрозу безопасности не только для наших соседей, а вообще всего демократического мира, – говорит соперник Лукашенко на президентских выборах 2010 года Андрей Санников

"Диктатура в Беларуси представляет реальную угрозу в воздухе, на земле и в информпространстве. Этот режим явно поддерживается Россией и поэтому последствия должны затронуть и ее", – заявляет Санников, уточняя, что они должны быть серьезными и могут коснуться, например, Северного потока-2.

Санников говорит, что в Беларуси уже "зашкаливает ненависть" к режиму и "следует ожидать взрыва", а задержание Протасевича усугубляет ситуацию: "Режим в агонии и все показательно силовые действия свидетельствуют о глубочайшей растерянности и не понимании, что Лукашенко загнал себя в угол и привычного для него выхода оттуда просто не существует. Единственный выход – это отставка и срочное проведение оздоровления беларусской ситуации".

Тышкевич считает иначе. Задержание Протасевича, по его мнению, никак не скажется на протестной активности, поскольку сейчас отсутствует конкретная идея вокруг которой сплотились бы люди. А новый пакет европейских санкций был ожидаем, поскольку компромисс между Минском и Брюсселем достигнут не был: "С этой точки зрения для Лукашенко все было прогнозируемо".

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