В Кыргызстане массовые протесты против фальсификации на выборах, сотни ранены, один погибший. Что там происходит – рассказывает LIGA.net

В Кыргызстане массовые протесты против фальсификаций на парламентских выборах переросли в стычки с милицией, став уже третьей революцией в истории этой страны. Демонстранты захватили ряд основных госучреждений и освободили нескольких бывших чиновников из СИЗО, включая экс-президента. В ход шли коктейли Молотова и камни, силовики отвечали спецсредствами. В результате один человек погиб, более 700 ранены. Власть считает это попыткой переворота. ЦИК страны признал результаты выборов недействительными, но оппозиция все равно заговорила об отставке президента. Что происходит в Кыргызстане, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы – прошли четыре партии, три из которых связаны с действующей властью, а политсила Биримдик, получившая больше всего голосов, имеет явную пророссийскую ориентацию. Всего участвовали 16 партий. Ни одна крупная оппозиционная политсила не преодолела порог в 7%. 12 партий отказались признать результаты выборов, заявив о фальсификациях и подкупах избирателей.

5 октября в Бишкеке начались массовые протесты. Демонстранты схлестнулись с силовиками. Ближе к ночи противостояние усилилось – протестующие захватили Белый дом, в котором находится парламент и Администрация президента, мэрию Бишкека и здание правительства. Также они штурмовали помещение Госкомитета нацбезопасности. В ходе столкновений пострадали около 700 протестующих и сотни силовиков. Одному человеку взрывом оторвало обе ноги, он скончался.

Демонстрантам удалось освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд бывших политиков. 13 оппозиционных партий объединились в Координационный совет. Оппозиционеры провели несколько собственных назначений, в частности, выбрав городского главу Бишкека. В отставку подали ряд губернаторов, мэр Бишкека и другие чиновники. Главу МВД и генпрокурора в этот день никто не видел, а в Минфине признали власть народа и провели перестановки.

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти и призвал оппозицию успокоить протестующих, а ЦИК признал результаты выборов недействительными. В этот же день должно было пройти экстренное заседание парламента, на котором, вероятно, планировалось рассмотреть импичмент президенту, однако депутаты не собрали кворум.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот штурм Белого дома является третьим в истории Кыргызстана. Предыдущие два – в 2005 и 2010 годах – заканчивались сменой власти в стране. Сейчас протестующим за день удалось добиться выполнения основного требования – отмены результатов выборов. Теперь под вопросом остаются отставка Жээнбекова и перестановки в правительстве. Кабмин страны заявляет, что продолжает работать, призывая граждан к соблюдению законности. Оппозиция намеревается назначить нового премьера.

События в Кыргызстане играют на руку Китаю и ослабляют влияние РФ, – говорит Куса

Часть успеха протестующих кроется в воздействии клановой структуры социальных взаимоотношений на силовой аппарат и политическую жизнь Кыргызстана, говорит в комментарии LIGA.net эксперт Илия Куса, уточняя при этом, что "Жэенбеков не является популярным у всего населения, а многие считают Атамбаева более достойным лидером."

"События в Кыргызстане играют на руку Китаю и ослабляют влияние РФ, которое та сумела упрочить после ареста Атамбаева в 2019 году и попытки консолидации власти Жээнбекова. Для Китая тот же Атамбаев — более прагматичный лидер, с которым можно работать в противовес другим игрокам, включая Россию с ее ЕврАзЭс", – говорит Куса.

При этом экономика Кыргызстана глубоко зависима от РФ, а Жээнбеков и Атамбаев позиционируют себя в качестве пророссийских политиков. Лидер занявшей первое место на выборах партии Биримдик Марат Аманкулов в 2019 году на встрече в Москве, рассуждая о евразийстве, и вовсе заявил: "30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться". Теперь он говорит, что его слова вырваны из контекста.

Хотя такие процессы несут угрозу для региональной стабильности, ее влияние на соседей будет минимальным, считает эксперт Денис Москалик, уточняя в комментарии LIGA.net, что об этом свидетельствует опыт двух предыдущих революций.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В течении двух недель ЦИК страны должен назначить дату новых парламентских выборов. При этом оппозиционные политики не исключают, что попросят Жээнбекова уйти в отставку. Тот же заявляет, что готов к переговорам и остается легитимным президентом. Дальнейшее развитие событий зависит от того, придут ли оппозиция и власть к компромиссу.

Жээнбекову нанесли удар, и сейчас он либо ответит, либо должен будет уйти, либо договориться. Ближайшие несколько дней станут решающими, – уточняет Куса

По мнению Кусы, Жээнбеков может попробовать путем отставки правительства "сбросить токсичность и реконсолидировать свою власть": "Не исключена и отставка самого президента, если его не поддержат силовики. Главный вызов его легитимности и способности контролировать процессы – Атамбаев на свободе. Многое будет понятно по тому, как с ним поступят. Есть вариант и внутриполитического договорняка".

Куса считает, что революции в Кыргызстане не произошло, а потому сложно сказать, что будет дальше: "Политическое противостояние обострилось, и сейчас все решается не только закулисно, но и на улице. Жээнбекову нанесли удар, и сейчас он либо ответит, либо должен будет уйти, либо договориться. Ближайшие несколько дней станут решающими".

Москалик также говорит, что у Жээнбекова есть шанс удержаться у власти, поскольку он может придушить протест или договориться с оппозицией. Третий сценарий – победа оппозиции и назначение новых парламентских выборов и их проведение в течение 60 дней. По его мнению, ситуация в стране стабилизируется в течение двух-трех месяцев в результате проведения выборов, либо подавления протестов президентом.

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