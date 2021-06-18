Запад единодушно называет Россию угрозой мировой стабильности. Страны ЕС и НАТО будут еще больше бороться с росспропагандой и тратить больше денег на оборону. Кроме того, в ближайшие годы Москву ждет энергетическая проблема – Запад намерен перейти в "зеленую реальность", уменьшив зависимость от России. Также западный мир будет жестко и совместно отвечать на хакерские атаки. Путину оставят шанс отступить, но уже никто не верит, что он этим воспользуется. Для Украины НАТО и ЕС открывают окно возможностей. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк говорит: "Это чрезвычайно позитивно". На основе многочисленных событий последнего времени (встречи G7, саммита НАТО, документа о новой стратегии ЕС) LIGA.net рассказывает, как изменится стратегия Запада: чего ждать Украине, какую роль отводят России и как изменится глобальная мировая политика.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

1. РОССИЯ ПРИЗНАНА УГРОЗОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Страны ЕС и G7 прямо заявляют, что режим Владимира Путина пытается дестабилизировать и поссорить страны Европы и все западное содружество. В НАТО московские власти и вовсе ставят в один ряд с террористами: "Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности... Они приводят к нестабильности вдоль границ НАТО и за их пределами". Хотя позиция ЕС может казаться мягче – страны Европы не питают иллюзий. Глава евродипломатии Жозеп Боррель констатирует, что отношения с РФ на низшей точке: "Мы должны готовиться к наиболее вероятной перспективе – дальнейшему ухудшению".

Запад дозрел до понимания, что Россия – их враг на стратегическом уровне, – говорит экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

По мнению Загороднюка, последние заявления Запада констатируют: "Россия с более слабой экономикой, с открытым тылом для экспансии Китая, своими агрессивными действиями и попытками нарушить мировой порядок, старается повысить свою значимость". Эта агрессия происходит на разных уровнях: в Украине, киберсфере, черноморской и арктическом регионах. Страны Запада, говорит экс-глава Минобороны, признают Россию основным нарушителем международного порядка, теперь в этом есть единодушие.

2. ЗАПАД УСИЛИТ СВЯЗИ ВНУТРИ ЕС И НАТО. Россия использует мягкие и жесткие инструменты для влияния на страны Запада, особенно интенсифицировав гибридные инструменты. Она делает это через вмешательство в выборы, экономическое и политическое запугивание, широкомасштабную кампанию по дезинформации, злонамеренную кибердеятельность, а также незаконную деятельность разведслужб, часть которых привела к гибели людей и материальному ущербу. Поэтому на Западе считают, что им необходимо укрепить взаимоотношения с партнерами как в оборонной, так и экономической сферах.

НАТО будет теснее общаться и сотрудничать с ЕС, странами-кандидатами и союзниками за пределами евроатлантического региона, прилагать больше усилий к укреплению обороноспособности партнеров, ведь "нестабильность по соседству напрямую влияет на безопасность стран Альянса". В ЕС также видят необходимость укрепления отношений со странами Восточного партнерства, чтобы обезопасить их от России: углублять зоны свободной торговли и предоставлять финансовую поддержку с акцентом на реформы экономики, судебной системы, охраны окружающей среды и цифрового пространства.

Всем становится ясно, что Россия – это угроза. Эта мысль постепенно заходит на уровень ДНК Запада, – говорит экс-глава МИД Павел Климкин.

На Западе появляется понимание, "кто им партнер, а кто противник", говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин: "Альянсы и солидарность – это важная история, поскольку без них нельзя решить множество вопросов".

3. ДЛЯ УКРАИНЫ ОТКРЫВАЮТ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Украина не серая зона, а будущий член НАТО. Страны Запада единогласно на стороне Украины. Россию при этом продолжат наказывать за оккупацию Крыма и российско-украинскую войну – вплоть до новых санкций, если потребуется.

В НАТО заявляют, что в диалоге с Россией тема Украины – главная. Россия не имеет какого-либо права что-либо диктовать соседям. При этом Украина в будущем станет членом НАТО, получив план действий по членству (ПДЧ). Этой перспективе не помешает даже развязанная Россией война и оккупация украинских территорий. Как быстро Украина будет в НАТО – зависит только от скорости реформ. Запад обещает Украине поддержку и политическую, и экономическую.

Главное изменение в политике Запада – это единодушие по поводу возможности получения ПДЧ, – говорит Загороднюк.

По словам Загороднюка, еще совсем недавно единогласия не было: "Мы говорили с политиками ЕС и не было единогласия. Считали, что разговоров преждевременный". Теперь, когда страны НАТО подписали заявление, – это большой прорыв для Украины. Это не ПДЧ, не членство, но это единодушие, что Украина будет в НАТО. Для многих стран это было психологической границей. Экс-глава Минобороны называет главный вывод саммита: окно возможностей открылось, нужно за это хвататься.

4. РОССИИ ДАДУТ ОТПОР. Основными принципами противодействия России будут сдерживание и оборона. Сдерживание подразумевает укрепление. ЕС, НАТО и G7 усилят стратегическую координацию между собой, будут противостоять гибридным угрозам, бороться с дезинформацией РФ.

Защита может включать усиление и расширение существующих санкций и принятие новых, – предупреждают в ЕС.

В рамках обороны Запад будет защищать демократию, поддержит борьбу с нарушениями прав человека и международного права Россией. Взаимодействие между союзниками расширят до рамок членов ООН, ОБСЕ и Совета Европы, поскольку это касается всех, а не только одной страны. ЕС продолжит фиксировать и противостоять злонамеренным действиям Кремля, совершаемым в Украине (например, политике "паспортизации" оккупированных территорий).

Однако нужно понять, в какой мере эти компоненты будут задействоваться в ближайшие несколько лет, говорит LIGA.net директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук. Для Украины, говорит она, очень важно, чтобы Запад в полной мере задействовал компоненты, нацеленные на сдерживание и оборону.

5. МОСКВУ БУДУТ ДЕРЖАТЬ В СТОРОНЕ, НО НЕ ОТПУСТЯТ В КИТАЙ. Запад считает необходимым держать РФ на расстоянии и иногда бить по рукам, одновременно признавая влияние России. Окно для взаимодействия и диалога с Кремлем закрыто не будет. Этот взгляд на Западе поддерживают почти все. В частности Байден, который встретился с Путиным и дал понять, что есть сферы, в которых США и Россия могут сотрудничать. Диалог с РФ может вестись в вопросах противодействия COVID-19; борьбе с изменениями климата; противодействия терроризму; контроля над стратегическими вооружениями; экономике и региональных конфликтах (во множество которых Россия прямо вовлечена).

Поскольку Россия может впасть в объятия Китая, который страны Запада воспринимают серьезным соперником, ЕС и НАТО будут стараться этого не допустить. Задача – поддерживать контакты на уровне, который позволит ограниченное взаимодействие с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес. Также с РФ продолжат взаимодействие в международных организациях.

Однако, по мнению Гетьманчук, следующей встречи Байден-Путин может не произойти, если российский президент не продемонстрирует практических шагов, снимающих напряженность: "Байден – не Трамп. Он понимает вес звонка американского президента. И тем более вес двустороннего саммита с лидером свободного мира".

6. СТАВКА НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. На Западе считают важным продолжить борьбу с нарушением прав человека в России. Эта тема стала одной из основных на саммите Байден-Путин. Американский президент прямо сказал, что смерть Навального, которого бросили за решетку, будет иметь "разрушительные последствия" для РФ на международной арене.

С целью защиты демократических ценностей Запад продолжит поддержку российского гражданского общества и правозащитников, пообещав проявить "большую гибкость и творческий подход". "Мы усилим поддержку независимых русскоязычных СМИ, чтобы укрепить плюрализм взглядов. Мы также будем корректировать наши программы помощи по мере необходимости, чтобы обеспечить их эффективность и избежать репрессий", – говорят в Евросоюзе.

7. СОЮЗНИКИ УСИЛЯТ ОБОРОНУ. Противодействие России требует и укрепления обороны. "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь", – сказал в 1901 году 26-й президент США Теодор Рузвельт.

Теперь Запад констатирует – условия безопасности ухудшаются, поэтому нужно передовое присутствие на восточном фланге Альянса и увеличение расходов на оборону (сумма дополнительных издержек будет озвучена в 2022 году). При этом усиление не направлено на конфронтацию с РФ.

Главный акцент – повышение безопасности в кибер- и космическом пространстве; поддержка адекватного сочетания ядерных и обычных сил, а также противоракетной обороны; углубление оперативной совместимости союзников; поощрение разработки и внедрения новых военных технологий; поддержка партнеров.

8. РОССИЯ ЗАПЛАТИТ ЗА КИБЕРАТАКИ. В НАТО готовы признать кибератаки – вооруженным нападением. И будут в индивидуальном порядке решать, запускать ли пятую статью Альянса о коллективной обороне против агрессора.

Число хакерских атак на страны Запада возросло, ущерб – становится все больше. Атака на американский газопровод Colonial из России привела к серьезным последствиям – пришлось ввести режим ЧС. Страны НАТО одобрили политику защиты. И будут шире использовать Альянс как платформу для политических консультаций по кибератакам, рассматривая "возможные коллективные ответные меры".

На встрече Байден предупредил Путина, что США готовы проводить наступательные кибероперации, если нападения со стороны РФ не прекратятся, и что у Вашингтона есть "значительный неиспользованный потенциал" для самозащиты. А чтобы быть еще яснее, он передал Путину список из 16 секторов экономики и инфраструктуры, атака на которые приведет к жесткому ответу.

Возможность открыто отвечать в киберпространстве признали и в Великобритании: весной премьер Джонсон заявил, что Британия нарастит потенциал в киберпространстве не только для защиты своих интересов, но и проведения наступательных операций против "врагов и террористов".

9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ – ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. Страны Запада приняли решение о необходимости продолжить придерживаться курса по охране окружающей среды и внедрению зеленых реформ. Этот пункт рассматривается, в частности, в качестве общей политики по сдерживанию России. Там считают необходимым использовать потенциал, который дает переход на альтернативные источники энергии.

А потенциал значителен, ведь альтернативная энергия повышает устойчивость Запада, снижая зависимость от поставок заграничных энергоносителей и так называемой "геополитики энергетики". Например, угроз отключения от поставок. Это имеет и вполне предметное влияние на РФ, чья экономика во многом зависит от нефтегазовых поставок, а сами нефть и газ иногда воспринимаются даже в качестве оружия.

Перезагрузка в зеленую реальность изменит мировую экономику и Россию, которая не сможет продолжаться содержаться на нефтегазовых доходах. Это вопрос одного поколения, – говорит Климкин.

Экс-глава МИД Климкин уточняет, что в Вашингтоне и Брюсселе понимают, что Россия продолжит экономически, демографически и политически слабеть: "Россия будет оставаться игроком в вопросах контроля над вооружениями и кибербезопасности, а другие вопросы будут откладываться и ставиться на паузу".

10. НОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕ БУДЕТ. В НАТО уточняют – они приостановили все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, начиная с 2014 года. Евросоюз также резко ограничил поле диалога с Кремлем, РФ исключили из G8. Эта ситуация в соответствии со стратегией не изменится до тех пор, пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и обязательств. Если этого не случится, то не может быть и речи о возвращении к отношениям "в обычном режиме".

На Западе никто не питает иллюзий, что Россия выберет вариант восстановления отношений. Наоборот. В ходе пресс-конференции Байден недвусмысленно сказал, что не доверяет словам и следующие 3-6-12 месяцев покажут, насколько эффективной оказалась встреча с Путиным. Сейчас США открыли каналы для диалога с РФ в сферах контроля над вооружениями и кибербезопасности. На них США испытают, будет ли это сотрудничество плодотворным, объяснила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Байден сделал Путину предупреждение... Президенту РФ дали шанс исправить свое поведение и выйти из ситуации без потери лица. Шансы, что он использует эту возможность, незначительные", – считает Загороднюк.

Читайте также: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.