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МИР | Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Цей матеріал також доступний українською
Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото) - Фото
Женщина, держащая плакат во время протеста против российской агрессии в Украине. Неаполь, Италия. 27 февраля 2022 года. Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
28.02.2022, 11:00

Сотни тысяч людей по всему миру вышли на протесты против агрессии России. Мы собрали фото некоторых из них, чтобы вы почувствовали эту поддержку

В тот день, когда на территорию Украины полетели первые российские ракеты, целью которых были не только восточные регионы, мир осознал, что российская угроза — это не просто шантаж Путина, а вполне реальная война против независимого государства в центре Европы. Правительства разных стран начали вводить санкции еще до начала боевых действий, но преимущественно они не имели достаточного эффекта. И только после бомбардировок большинства крупных городов Украины и после первых гражданских смертей начались реальные действия. Способствовало этому и давление граждан каждой отдельной страны. Многотысячные митинги прокатились по всему миру – Дания, Таиланд, Испания, Мексика, Италия, Германия, Иран, Турция, Франция, Грузия, Великобритания, Беларусь и многие другие. LIGA.net собрала фотографии с акций в поддержку Украины в некоторых из этих стран.

Читайте хронику войны, которую мы ведем с первого дня российской агрессии в Украине

Италия

Во время протеста в Риме, Италия мужчина держит плакат с надписью "Россия убивает", в которой использована символика нацистов.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Франция

Французы поддержали Украину в Париже на площади Сен-Мишель 27 февраля 2022 года

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Израиль

Протест против вторжения России в Украину в Тель-Авиве, Израиль. 26 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Грузия

В Грузии поддержать Украину выходили в Батуми и Тбилиси. На центральную площадь столицы вышли десятки тысяч человек. Они также протестуют против решения правительства не применять санкций в отношении России

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Иран

Иранцы и украинцы собрались перед посольством Украины в Тегеране, чтобы поддержать Украину и выразить протест против российского вторжения 26 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Польша

Участники мирного протеста "Солидарности с Украиной" на площади Свободы в Познани, Польша, 26 февраля 2022 года. В эти дни именно Польша принимает десятки тысяч беженцев из Украины, максимально упростив условия въезда.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Германия

Власти Германии долго колебались, могут ли предоставить Украине оружие. И только на четвертый день активной фазы войны Бундестаг принял решение дать Украине оборонительное оружие. Но для многих простых немцев все было однозначно. Многотысячный митинг в Берлине, 27 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Мексика

Украинцы, проживающие в Мексике, протестуют против российского вторжения в Украину у посольства России в Мехико, Мексика, 26 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)
 

Колумбия

Полсотни человек — граждане Украины и Колумбии — устроили протест против российского вторжения в Украину перед посольством России в Боготе, Колумбия, 26 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Португалия

Молодежные организации и политические партии вывели людей на акцию "За мир, против вторжения" в Лиссабоне, Португалия, 27 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Нидерланды

Акция протеста на площади Дам против российского вторжения в Украину. Среди прочего, демонстранты призывают обратить внимание на прием украинских беженцев. Амстердам, Нидерланды, 27 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Великобритания

Люди собрались на протест против войны в Украине на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания, 27 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Россия

В России традиционно на акции протеста первыми выходят силовики. По данным российского правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, на протесты в России люди вышли, по меньшей мере, в 44 городах. Всего задержали около 1800 человек.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

США

Соединенные Штаты Америки с самого начала были самым крупным партнером Украины в противостоянии с Путиным. Протесты против войны и агрессивной политики Путина прошли во многих штатах. На фото – Атланта, штат Джорджия, 26 февраля 2022 года.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Австралия

Украинцы и австралийцы на акции протеста в Сиднее Они требуют более решительной поддержки Украины правительством. 26 февраля, 2022 года

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

Турция

Турция тоже поддержала Украину. Люди вышли на акции протеста против российской агрессии. Тем временем правительство страны закрыло Босфор для прохода российских кораблей.

Russia Kills, Stop Putin. От Израиля до Таиланда: как мир поддержал Украину (фото)

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война в украине российская агрессия акции протеста
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