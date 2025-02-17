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У новому випуску:

- "Рильце в пушку". Скільки грошей від програм USAID отримав Ілон Маск на свій проєкт Starlink (Snopes)

- Як до Будапешта рачки. Чому Дональда Трампа не варто порівнювати з Віктором Орбаном (Foreign Affairs)

- Правий поворот. Чому все більше німецької молоді схиляється до правої ідеології (BBC)

- Сеульський маневр. Як Південній Кореї вдається балансувати між США та Китаєм — й отримувати зиск з обох (Foreign Policy)

- Європейська заздрість. Як економіка Іспанії стала найдинамічнішою в Євросоюзі (BBC)

- Новогрецька трагедія. Регулярні землетруси обезлюдили мальовничий острів Санторіні (The New York Times)

- Тінь багатства. Як спадкоємцям казкових багатіїв допомагають позбутися батьківських грошей (Business Insider)

- Золота ікра. Виробник ікри вартістю $10 000 за кілограм з Південної Африки увірвався на ринок елітної кулінарії (CNN)

- Повернення шевелюри. Вчені, схоже, знайшли спосіб припинити втрату волосся – але це ще не точно (Science Focus)

- Бобри – рятівники бюджету. Сімейство бобрів безкоштовно побудувало греблю в Чехії, яку уряд не міг профінансувати сім років (The Telegraph).