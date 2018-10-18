"Садист с чертами гомосексуала". Рассекречен доклад ЦРУ о Гитлере

Самое интересное из рассекреченного документа ЦРУ

Реклама

Реклама

Реклама

Центральное разведывательное управление США рассекретило документ о немецком диктаторе Адольфе Гитлере, датированный 3 декабря 1942 года. Доклад основан на рассказах Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера (в тексте указан как доктор Седжвик).

В документе описывается личность Гитлера, от его предпочтений в еде – до психических отклонений и сексуальных предпочтений. LIGA.net публикует самое интересное из рассекреченного документа ЦРУ.

О семье и садизме. В семье Гитлера поддерживали традицию кровосмешения и мать Гитлера, Клара Пельцль, вышла замуж за своего дядю. Алоису Гитлеру на момент рождения Адольфа, было 52, он был старше своей жены на 23 года. Алоис Гитлер, предположительно, был садистом.

Бывшая жена сводного брата Адольфа Гитлера Бригид со слов своего экс-мужа рассказывала, что Алоис Гитлер был очень жестоким человеком, имел привычку бить собаку, пока та не описается на ковер; бил своих детей, а в плохом настроении мог бы избить и жену.

В результате такой домашней обстановки, у Адольфа Гитлера в подростковом периоде возникла смесь Эдипова комплекса (сексуальное влечение к родителю) и нарциссизма (самовлюбленность). "Нет никаких сомнений, что мать Гитлера занимала центральное место в его эротическом генезисе", - говорится в документе.

О ненависти к образованию. Гитлер всегда презирал образование и ему не нравились люди типажа "профессор". Он не знал ни одного языка, кроме немецкого, и никогда не слушал радио из других стран, кроме немецкой трансляции из Парижа или Москвы. Писал очень мало писем и исключительно от руки – печатную машинку никогда не использовал. Никогда не носил карандаша или бумаги, не делал заметок, только иногда делал наброски чертежей зданий, флагов или партийной символики. Никогда не сверялся с календарем или ежедневником.

О книгах. Он читал только для того, чтобы подтвердить собственные идеи, читал только то, что было ценно для него. Однако с самого детства он был одаренным оратором, восхищался Брутом, Цезарем, Генрихом VIII, Наполеоном, Вагнером, Бисмарком. "Мир Гитлера – это действие, а не сонливость…Когда он читает жизнь Наполеона, ему интересны только те части, где есть действие, а не созерцание", - говорится в докладе. Во всем прочитанном он находил драматические фразы для своих собственных речей.

В работе он точно так же читал исключительно то, что ему нравится и практически избегал чтения "скучных" партийных отчетов.

Гитлер был необычайно непроницаем для шума – пока он читал, ему не мог помешать никакой шумный разговор, даже наоборот, это создавало хороший фон. Однако сам он предпочитал больше молчать и, например, в поезде или автомобиле из Берлина в Мюнхен он мог сказать всего несколько слов за всю дорогу – он думал и планировал.

О рассказах и сплетнях. За столом или в компании он был склонен к диалогу, однако очень быстро он превращался в монологи, который начинался с фраз "Когда я был солдатом…", "Когда я был в Вене…", "Когда я был в тюрьме…" и т.д.

Гитлер ненавидел сплетни. В дискуссиях он мог представить свою точку зрения невероятно точно и обоснованно; был непобедим в спорах.

О щепетильности к своей внешности. Гитлер всегда тщательно подбирал одежду, не позволял никому увидеть его в ванной или обнаженным, был помешан на чистоте своего тела. Никогда не использовал парфюм. Гитлер не воспринимал утверждения, что усы уродуют его. "Не беспокойтесь о моих усах. Если сейчас это не модно, позже это станет модой, потому что я ношу усы", - однажды ответил он.

О выносливости. Гитлер отличался выносливостью и во главе своих сотрудников мог работать по 20 часов в сутки неделями. Был в хорошей физической форме, хотя никогда не занимался физическими упражнениями, кроме ходьбы. После напряженного дня он настаивал, чтобы сначала ели его подчиненные, а после – он сам.

О привычках. Гитлер никогда не расхаживал по комнате хаотично, а только их угла в угол – вероятно, привычка со времен тюрьмы. Он многое знал о самолетах и автомобилях, но так и не научился управлять ими самостоятельно.

После тюрьмы он всегда плохо спал и ложился как можно позже. Очень боялся воды и не умел плавать.

Гитлер никогда не выходил на улицу в плохую погоду, игнорируя в такие дни даже важные мероприятия или людей. Однако во время парада всегда предпочитал открытую машину, даже в непогоду.

Фото: gettyimages.com

Гитлер требовал от своих подчиненных вести себя так же, как он сам. "Мы не буржуа, а солдаты", - повторял он.

У него был личный врач. Гитлер считал, что хороший врач рядом так же важен, как целый взвод охранников.

В будущности солдатом он курил и пил пиво, однако, став политиком бросил, чтобы "увеличить ораторскую эффективность".

О частичной слепоте. В докладе указано, что Гитлер частично потерял зрение, когда в 1918-м его отравили газом. Это сказалось, в том числе, на его предпочтения в искусстве – любил исключительно яркие цвета. Позже, следуя советам врачей и из-за сильных головных болей, он начал носить очки.

О ролях и образах. Гитлер представлял собой смесь лисы и волка. Лисой он прикидывался как можно дольше, иногда надевая образ ягненка. Но, в конце концов, он всегда показывал себя в образе волка. Волк – было его секретным именем в телефонных разговорах с 1920-го по 1933-й.

О еде. Гитлер почти не ел мяса, в редких случаях – рис с курицей или копченый лосось. "Если я понимаю однажды, что это мне вредит, то я перестаю это есть. Я знаю, что мясо, пиво и никотин травмируют и нарушают мою конституцию. И я не употребляю их больше. Такое решение принимается раз и навсегда", - заявлял он.

О безопасности. Личная охрана Гитлера использовала во время массовых мероприятий методы работы секретной полиции США. В автомобиле он всегда сидел на переднем сиденье – перед пуленепробиваемым лобовым стеклом; на заднем сиденье – вооруженная охрана. В конце концов, собственная охрана стала напоминать ему еще одно тюремное заключение.

Фото: gettyimages.com

О развлечениях. Любимая музыка Гитлера, в основном, ограничивалась классикой. Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена и Брамса он слушал с особым вниманием. Любил композиции Баха, Шопена, Штрауса и Вагнера. Слушал цыганскую музыку. В 1923-м он восхищался американскими футбольными маршами и студенческими песнями.

Гитлер редко посещал концерты, но часто ходил в оперу. Сидеть предпочитал исключительно в ложе и ненавидел партер.

Он никогда не танцевал сам, считая это недостойным государственного деятеля. Доктор Седжвик связывает это с сексуальным подтекстом.

Гитлер любил цирк, особенно опасные трюки, в которых был риск для жизни. Дикие животные в цирке его не очень интересовали, если только они не представляли опасность для женщины.

О СМИ, кинематографе и порнографии. Гитлер любил читать новости. Если кто-то входил в его кабинет с пачкой газет, он мог прервать даже важный разговор. Диктатор считал, что почти вся информация важна и может однажды ему пригодиться. Перед сном он изучал иллюстрированные периодические издания, в том числе, американские на военную тематику.

Радио находились на всех этажах дома Гитлера. Он слушал каждое выступление Муссолини, наслаждаясь итальянским произношением и ораторским искусством. В чем не было драматизма, то не интересовало Гитлера.

Каждый вечер диктатор смотрел фильмы в личном театре. Геббельс предлагал ему, в том числе, картины, запрещенные для публичного просмотра в Германии.

Диктатор любил фильмы и хроники о политических заключениях, которых удовлетворяли его садистские наклонности. Немецкий фотограф и близкий друг Генрих Хоффманн показывал Гитлеру порнографические фильмы и фото.

О религии. Ему нравилась методика католической церкви, которая заключалась в постоянном повторении. Он считал, что регулярное повторение лозунгов в конце концов заставляет мозг человека реагировать на все автоматически.

Тоталитарное антихристианство Гитлера объясняется, вероятно, влиянием на него взглядов немецких политиков-нацистов Рудольфа Гессе и Альфреда Розенберга во время тюремного заключения. Именно Гесс, как считает доктор Седжвик, задумал создать в Германии подобие культа итальянского Муссолини.

Со временем Гитлер стал считать себя своего рода мессией. "Когда я приехал в Берлин несколько недель назад и увидел роскошь, извращение, беззаконие и еврейский материализм – это настолько отвратило меня, что … я почти воображал себя Иисусом Христом, когда он пришел в Храм Отца…". Идею о том, что он мессия и его цель – спасение Германии он будет развивать и дальше, внушая это и своим подчиненным, и народу.

О сексуальной жизни и гомосексуальности. С 1909-го Гитлер жил в Вене. Там он заразился венерическим заболеванием от еврейской проститутки (выводы сделаны из "чтения между строк книги Гитлера "Моя борьба").

Седжвик предполагает, что у Гитлера была близость с Гессе. Последний был известен пристрастием к переодеванию в женскую одежду. Диктатор характеризуется как "садомазохистский тип человека с возможным уклоном в гомосексуальность".

В марте 1937-го Седжвик показал письмо с почерком Гитлера швейцарскому психиатру Карлу Юнгу. Тот заявил, что "в этом письме есть только одна большая женщина".

Сексуальная жизнь Гитлера была такой же двойственной, как и политическая. Он одновременно гетеросексуал и гомосексуал; мужчина и женщина. Истинный Адольф Гитлер не поддается анализу, однако некоторые факты указывают, что его сексуальная ориентация – несостоятельна. С 1933 года он получает эстетическое удовлетворение от мальчиков или девочек—подростков.

О женщинах. Гитлера восхищали проститутки только в том случае, если их было несколько или вместе с ними был еще мужчина. Одна женщина не привлекала диктатора. Ему нравилось также быть зрителем.

Фото: gettyimages.com

Он считал необходимым для себя понять женщин, чтобы понять массу и быть хорошим оратором. И женщина, и масса, по мнению Гитлера, ждут власти, действия; массы ждут призыва к идеализму и жертве, а только женщины способны на настоящее самопожертвование.

"Брак не для меня и этого никогда не будет. Моя единственная невеста - моя Родина", - заявил диктатор однажды. Еще он любил цитировать русскую пословицу: "Если вы идете к женщине, не забудьте свой кнут". В то же время, как утверждается, диктатор был склонен завидовать тем, кто влюблялся в девушку. Однако в целом, резюмирует Седжвик, Гитлер остался в стадии полового созревания и в каком-то смысле – девственником.