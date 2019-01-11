Ставка на силу. США выдвинули России ультиматум - что дальше

До конца ультиматума осталось меньше месяца. Союзники ясно дали понять: они не передумали, и если Россия не прекратит разработку запрещенных ракет, США в одностороннем порядке выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Что это за договор, в чем заключаются претензии к России и какими могут быть последствия разрыва - в материале LIGA.net.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В 1987 году США и СССР договорились не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Это соглашение, подписанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, назвали Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, сокращенно - ДРСМД.
США неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Проблема наземного базирования крылатых ракет поднималась еще администрацией 44-президента США Барака Обамы. В 2014 году администрация Обамы обвинила РФ в испытаниях баллистической ракеты средней дальности. По данным американской стороны, Москва испытала новую крылатую ракету Р-500 и провела пробные запуски межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" на дальность, запрещенную договором.
В феврале 2017 года Вашингтон заявил, что Россия создала новые крылатые ракеты, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. По данным источников в администрации Трампа, Россия развернула два батальона запрещенных крылатых ракет. Один из них находится на испытательном полигоне Капустин Яр на юго-востоке страны. Второй в декабре 2016 года был передислоцирован с этого полигона на оперативную базу в другом месте в России, которое остается неизвестным. По словам военных чиновников США, это крылатые ракеты SSC-X-8. Отмечается, что из названия ракет был удален "X", обозначающий, что система больше не находится в стадии разработки.
В апреле-2017 в CША сообщили о четырех дивизионах ракетных систем в РФ, которые угрожают "большей части континентальной Европы". В октябре 2018 года Трамп принял решение о выходе США из ДРСМД: "Россия не выполнила соглашение, мы собираемся расторгнуть его".
КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В конце прошлого года США удалось убедить НАТО в обоснованности своих опасений. 4 декабря саммит НАТО официально обвинил РФ в нарушении договора. Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729.
В тот же день США выдвинули ультиматум - они выйдут из договора РСМД, если РФ в течение 60 дней не вернется к выполнению соглашения. России предложили два варианта: либо она избавится от 9М729, либо модернизирует ее и сократит дальность полета.
О ракете 9М729 известно мало. Считается, что ее разработали их уже в нулевых. Испытания, по западным данным, начали в 2008 году: летит она явно дальше 500 километров. Это не запрещено договором, если ее захотят использовать на морских или воздушных платформах. Но амерканцы нервничают, что русские оснащают ими наземные мобильные установки.
В России на это отвечают в фирменном стиле "ихтамнет": ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, и сейчас не нарушает договор. Потому что летит не на 500, а на 498 километров, заявил член совета федерации по обороне Франц Клинцевич. Путин предупредил, что в случае выхода США из соглашения Россия точно будет производить ракеты запрещенной дальности.
Однако на этот раз, похоже, союзники настроены решительнее.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за США поставил России ультиматум: Альянс ответит, если Кремль будет продолжать нарушать условия договора. Вплоть до военных действий, хотя мирный диалог с Россией предпочтительнее, уточнил он вчера: "У России есть последний шанс".
Вслед за ним министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йерсен признал: нельзя исключать вооруженного конфликта в Европе из-за поведения России. "Цель России в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада", - считает он. По его словам, действия Москвы снижают уровень безопасности в Европе: "Теперь они могут достичь целей по всей Европе в короткие сроки. Защита от такого оружия критично необходима".
Срок действия ультиматума США и НАТО заканчивается в первых числах февраля.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия не выполнит ультиматум и не признает нарушение ДРСМД, прогнозирует эксперт Института мировой политики Николай Белесков. В противном случае ей придется предпринимать шаги, чтобы снять претензии союзников. "А там претензии поставлены таким образом, что россиянам надо будет уничтожить все 11 бригадных комплексов Искандер", - объяснил он LIGA.net.
"То есть они абсолютно этого не признают. Линия РФ, на которой они будут настаивать: у нас сегодня достаточно ударных ракет воздушного и морского базирования, которые позволяют формально выполнять соглашение РСМД, обеспечивать все нужды. На самом деле это полный бред. С кораблями у них банально проблемы, а крылатые ракеты воздушного базирования - очень дорогое удовольствие", - добавил он.
Так что нарушение договора Россия не признает. В ответ США придется начать процесс выхода из ДРСМД. Он займет шесть месяцев.
"Я уверен, что этот договор будет нивелирован. Как и договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, из которого вышла Россия", - говорит LIGA.net директор компании Defense Express Сергей Згурец. Это значит, что пояс безопасности, который ограничивал страны в создании вооружений, уже разрушен, и ставка на силу набирает обороты. А сдерживающих факторов остается все меньше. "Я не думаю, что ультиматум США и НАТО повлияет на Российскую Федерацию. Вся ситуация в целом ведет к повышению градуса напряжения и большему искушению использовать силовые аргументы в решении споров вместо дипломатических", - считает эксперт.
Военные цели, которые ставят перед собой США на рубеже 2030-х годов, - глобальны. И они вполне переживут риск разрыва ракетного договора с Россией. Скорее это опасно для европейских стран, объясняет Згурец - они находятся в потенциальной зоне поражения из РФ.
"В Европе нас ждет следующая ситуация. Россия и США будут бороться за позицию стран ЕС, - считает Белесков. - Собственно, ультиматум уже был уступкой США в сторону ФРГ. Потому что немцы и вообще континентальные европейцы требовали от США не сразу выходить из соглашения, как предлагал в октябре Болтон, а попробовать дипломатически решить. Это и так был реверанс в сторону европейцев".
Европейцы прямо говорят, что не хотят видеть ракеты наземного базирования на своей территории. И, скорее всего, американские ракеты в Европе не появятся. "Хотя США будут вести разработки. Они уже их ведут, - говорит эксперт. - Задача американцев - не развалить НАТО. Потому что сейчас навязать европейцам присутствие американских наземных комплексов - значит развалить НАТО. Европейцы против. Немцы, французы, итальянцы, вся континентальная Европа. За будут только поляки и британцы. Пока не пойдут на такой радикальный шаг".
По его словам, в первую очередь США будут наращивать количество носителей ударных крылатых ракет воздушного и морского базирования. Для этого у них все возможности. Четыре их эсминца, которые приписаны к испанскому порту Рота, имеют суммарно 120 крылатых ракет. Теперь они будут увеличивать морское присутствие в Европе, а это еще ракеты. То же самое - и с воздушными носителями.
Россияне тоже не покажут своих ракет из страха повторить сценарий начала 80-х годов, но продолжат втихую наращивать арсенал: "Если возникнет угроза для Европы, НАТО придется принимать решение. И тогда ракеты США появятся в Европе легитимно".
"Новая гонка вооружений? Возможно. Тут такой вопрос: повторится ли она в объемах прошлого столетия, - подытожил Николай Белесков. - Потому что демократы в Конгрессе не дадут столько денег на ракеты, а Россия банально не потянет".