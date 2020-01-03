Теневой командир Ирана. Кем был убитый США генерал Сулеймани

Сегодня США ракетным ударом ликвидировали на территории Ирака одного из самых влиятельных генералов Ирана. В США генерал-лейтенанта Касема Сулеймани считали безжалостным убийцей, в Иране – храбрым, харизматичным и обожаемым солдатами героем. Кем был "теневой командующий" Ирана - профайл LIGA.net по материалам Washington Post, CNN и Reuters.

МОГ СТАТЬ НОВЫМ ЛИДЕРОМ ИРАНА. Невысокий, спокойный в общении начальник элитного подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Касем Сулеймани отвечал за тайные операции Ирана за границей. Аналитики предполагали, что его дипломатическое влияние больше, чем у министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Зарифа, и обсуждали, когда он займет одну из высших политических должностей в Иране.

По словам бывшего сотрудника ФБР Али Суфана, Сулеймани более чем кто либо несет ответственность за создание иранской дуги влияния - или, как говорят в Иране, Оси сопротивления, - которая протянулась от Оманского залива через Ирак, Сирию и Ливан к западным берегам Средиземного моря. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, однажды назвал Сулеймани "живым мучеником революции", а в 2019 году наградил высшей иранской военной наградой – орденом Зульфикара.

УБИВАЛ АМЕРИКАНЦЕВ В ИРАКЕ. Карьера генерала началась вскоре после Исламской революции в Иране 1979 года. Сулеймани был молодым человеком из бедной семьи, когда присоединился к КСИР. Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов участвовал в миссиях в тылу противника, разновидности нерегулярных боевых действий, которые со временем станут визитной карточкой его подразделения "Кудс". Также он занимался поиском союзников среди шиитского населения Ирака, часть которого поддерживало Иран в войне с суннитским режимом Саддама Хусейна.

В 1998 году Сулеймани возглавил "Кудс", и под его управлением подразделение расширило свое влияние в регионе. После вторжения США в Ирак в 2003 году "Кудс" оказывали помощь шиитскому ополчению в борьбе с американскими силами. По отчету Пентагона, прокси-силы Ирана убили по меньшей мере 608 американских военных с 2003 по 2011 год. Именно отряды под руководством Сулеймани в США считают ответственными за атаки с использованием особых бомб, способных пробивать броню.

ПОМОГАЛ АСАДУ И ПУТИНУ. Во время войны с ИГИЛ Сулеймани часто замечали в Ираке, где он помогал иракским шиитским силам бороться с боевиками. С началом войны в Сирии, масштабная военная помощь сил "Кудс" помогла изменить ее ход в пользу Башара Асада, союзника Ирана. Визит Сулеймани в Москву летом 2015 года стал первым шагом в планировании вторжения России в Сирию. По словам источника Reuters, именно Сулеймани убедил российское руководство, что в Сирии еще не все потеряно, и военное вмешательство РФ может спасти Асада.

Аналитики сходятся во мнении, что Сулеймани был уникальной фигурой и, возможно, незаменимым человеком для иранского режима. По мнению эксперта по Ближнему востоку и профессора в Университете Джонса Хопкинса Вали Насра, давление, чтобы отомстить за смерть Сулеймани, будет огромным.

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