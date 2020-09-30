В США состоялись дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джозефом Байденом, LIGA.net выбрала самые интересные моменты

В США состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Дебаты очень быстро превратились в словесную перепалку с постоянным перекрикиванием, обоюдными оскорблениями, упреками и нарушением правил. Повысить голос пришлось даже модератору Крису Уоллесу. CNN назвал Байдена победителем дебатов, а Fox News – Трампа. LIGA.net приводит самые интересные моменты дебатов Трампа и Байдена.

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О Верховном суде

Байден: Какую бы позицию я ни занимал, это станет проблемой;

Трамп: Кто в твоем списке, Джо? Кто в твоем списке, Джо?;

Байден: Ты заткнешься, мужик? Это так не по-президентски <...> Продолжай тявкать, мужик.

О здравоохранении

Трамп: Ты только что потерял левых. Ты согласился с планом Берни Сандерса;

Байден: Ребята, вы хоть представляете, что делает этот клоун? Я скажу вам вот что, он против всякой медпомощи людям, нуждающимся в ней.

Ты лжец. Нет, ты

Байден: Дело в том, что все, что он до сих пор говорил, – ложь. Я здесь не для того, чтобы разоблачать его ложь. Все знают, что он лжец;

Трамп: Джо, это ты лжец.

О сыне Байдена и Burisma

Трамп: Почему тогдашний мэр Москвы, его жена, дали вашему сыну $3,5 млн? Что он сделал в Burisma, чтобы заслужить $183 000?;

Байден: С этим клоуном трудно что-то сказать. О его семье мы могли бы говорить всю ночь.

О коронавирусе

Байден: Гораздо больше людей умрет от COVID-19, если он (Трамп – ред.) сильно не поумнеет;

Трамп: Ты использовал слово "умный"? <...> Никогда не используй слово "умный", говоря обо мне. Джо, никогда. Знаешь почему? В тебе нет ничего умного.

О белых ультраправых и антифа

Уоллес, обращаясь к Трампу: Готовы ли вы сегодня осудить сторонников белого превосходства и сказать им, что они должны отступить и прекратить насилие, которые мы видели в Кеноша или Портленде?;

Трамп: Я готов на все, я хочу мира;

Уоллес: Тогда сделайте это, сэр;

Трамп: Кого вы хотите, чтобы я осудил? Кого? Дайте мне имена;

Уоллес: Белые ультраправые "Гордые парни";

Трамп: "Гордые парни", отступите в сторону и подождите. Но я вам скажу, что кто-то должен что-то сделать с антифа и левыми, потому что это не проблема правых, это проблема левых;

Байден: Антифа – это не организация, это идея;

Трамп: Да ты, должно быть, издеваешься надо мной.

О BLM

Трамп о расовых тренингах для чиновников: Мы должны вернуться к базовым ценностям этого государства. Они учат наших людей, что наша страна – ужасное место, расистское место, они учат людей ненавидеть нашу страну;

Байден: Никто этого не делает. Трамп просто расист.

О Путине

Байден: Когда я был вице-президентом <...> я встретился с Путиным с глазу на глаз и дал ему понять, что мы не собираемся брать его вещи. А он (Трамп - ред.) щенок Путина. Он до сих пор отказывается даже говорить Путину о награде за головы американских солдат.

О проделанной работе на должности

Байден: Ты – худший президент, который когда-либо был в США;

Трамп: Джо, позволь мне только сказать, что я за 47 месяцев сделал больше, чем ты за 47 лет.

Следующие дебаты Трампа и Байдена состоятся 15 октября, а третья встреча – 22 октября. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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