Уволенный морпех и поклонник РФ. Кого и за что арестовала ФСБ

В Москве арестован морпех в запасе 48-летний гражданин США, Британии и Канады Пол Уилан. Ему грозит до 20 лет в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. И спустя неделю после ареста США так и не получили разъяснений от Кремля. При этом американские власти пока не называют официальный статус Уилана, а сотрудники спецслужб анонимно отрицают вероятность, что задержанный мог работать на разведку. Аналитики называют инцидент провокацией, самого Уилана – случайным человеком, а ситуацию в целом – новым витком растущей напряженности между США и Россией, достигшей уровня времен холодной войны. Подробности - в коротком обзоре LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Пол Уилан - 48-летний бывший морской пехотинец. Поступил в резерв Корпуса морской пехоты США в 1994-м. Через десять лет получил звание штаб-сержанта и дважды направлялся в Ирак – в 2004 и 2006 годах. Позже стал участником программы "Отдых и восстановление", для военных, прослуживших в Ираке в течение года: государство оплачивало 15 дней отпуска в США или любую другую страну. Уилан поехал на две недели в Санкт-Петербург и Москву.

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"Он любил путешествовать по России на поезде, собирал держатели стаканов для чая с изображением русских исторических сцен, поддерживал дружеские отношения в социальных сетях с простыми россиянами, от парикмахера до отставных военных", - охарактеризовали Уилана журналисты The New York Times.

Уилан был удостоен нескольких наград, включая похвальную грамоту ВМС и медали за участие в глобальной войне с терроризмом. Однако в 2008-м специальный военный трибунал осудил его за воровство. Уилан был разжалован в рядовые и уволен за недостойное поведение, пишет канадское издание CBC со ссылкой на данные Корпуса морской пехоты.

Последние несколько лет он занимает пост директора по вопросам глобальной безопасности в компании BorgWarner – Мичиганский поставщик автомобильных запчастей.

В российской социальной сети есть аккаунт, который, предположительно, создал и вел Уилан: публиковал личные фото, поздравления с канадскими, американскими и российскими национальными праздниками.

В 2014 году, примерно в то время, когда Россия аннексировала Крым, Уилан написал, что "Путин может взять Аляску, если вместе с ней заберет и Сару Пэйлин! (бывшего губернатора Аляски – ред.)". Со дня избрания президентом Дональда Трампа он несколько раз на русском и английском языке писал "Боже, храни Трампа", до этого называя экс-президента Барака Обаму "придурком".

Последняя активность в соцсети – 28 декабря, до задержания ФСБ.

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Россию Уилан посещал неоднократно, по меньшей мере, с 2006 года - по работе и личным делам, а 22 декабря прилетел на свадьбу друга, также бывшего морского пехотинца. Вернуться в США он должен был 6 января. В пятницу, 28 декабря, Пол был с женихом и невестой в Кремле, выступая в качестве гида для гостей. По словам его брата Дэвида Уилана, когда Пол не прибыл на свадьбу позже в тот же день, пара подала заявление в полицию о пропаже человека. Семья американца узнала о задержании через три дня из СМИ.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 28 декабря российская ФСБ задержала Уилана и открыла уголовное дело, известно об этом стало только спустя три дня. Его подозревают в "проведении шпионской акции".

"Мы ничего не знали изначально, волновались. Мы все еще волнуемся, но, по крайней мере, мы знаем, что он жив", - сказал его брат Дэвид в комментарии CNN.

2 января госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России объяснить причины задержания Уилана, допустить к нему консула и немедленно освободить американского гражданина. На следующий день Оттава заявила, что Уилан – уроженец и, вероятно, все еще гражданин Канады. Брат задержанного подтвердил, что Пол родился в Канаде в семье британцев, но живет в городке Нови, штат Мичиган. Кроме того, своим гражданином Уилана признала и Ирландия.

Посол США в России встретился с задержанным, однако подробности их разговора пока не разглашаются. Американские дипломаты, как пишет The Time, выяснили, что Уилан также гражданин Великобритании. Издание отмечает, что инцидент "добавит напряженности в отношения между Москвой и Лондоном" на фоне недавнего международного скандала с отравлением россиянами семьи Скрипалей в Солсбери.

"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдаться", - заявил Дэвид Уилан.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сейчас Уилан, по данным The New York Times, находится в одиночной камере в московской тюрьме Лефортово, которая долго использовалась КГБ и его преемниками для советских диссидентов и иностранных шпионов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Власти США публично пока не называют статус Уилана, однако собеседники западных медиа в ЦРУ не подтверждают, что он шпион. По мнению бывшего агента ЦРУ Джона Сайфера, учитывая "неровную военную карьеру" Уилана, американская разведка едва ли поручила бы ему выполнение секретных операций. "Он абсолютно не вписывается в профиль человека, которого мы могли бы использовать в таком месте, как Москва", - сказал он Голосу Америки.

Западные издания отмечают, что задержанный американец – "одна из пешек" между РФ и США в условиях растущей напряженности, набирающей обороты времен холодной войны. Кроме того, арест Уилана произошел менее чем через месяц после того, как в США осудили россиянку Марию Бутину за преступный сговор для работы в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в Минюсте. Бутина на суде признала себя виновной.

Заместитель директора украинского Института мировой политики Николай Белесков считает Уилана - случайным человеком. "Это не слишком похоже на представителя спецслужб, который систематически работает по РФ, даже под прикрытием. Больше похоже, что потом (Москва – ред.) захочет обменять его на Бутину и других россиян в США", - сказал он LIGA.net.

Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Елкин также высказал свое мнение о произошедшем:

"У него большой опыт службы, он морской пехотинец, регулярно путешествует…Он не из тех людей, кто, сталкиваясь с незнакомой средой, делает рискованный выбор…Думаю, есть много причин (его задержания – ред.) и это может быть случайностью", - сказал брат задержанного.

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