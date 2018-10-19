Виртуальная Ладония. Как шведы создали новую страну

70 украинцев уже стали "гражданами". И автор этого материала - тоже. А началась Ладония со скульптуры из камня и дерева

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Все началось со скульптуры и судебного иска из-за нее. А закончилось - виртуальным государством со своими официальными языками, национальными праздниками, флагом, населением и правительством. В конце концов, фантазия шведского художника-карикатуриста Ларса Вилкса превратилась в хобби для тысяч людей со всего мира. Журналист LIGA.net приняла "гражданство" Ладонии и рассказывает все подробности о неофициальном, но весьма амбициозном микрогосударстве.

Нимис и Аркс: начало

В 1980-м Вилкс решил построить в заповеднике Куллаберг на юге Швеции скульптуру из дерева и камня, которую позже назовут Нимис. В течение следующих 10 лет Вилкса судят, оправдывают и снова осуждают (за административное правонарушение) из-за его творения. Потом Нимис, уже получившую резонанс, покупают за $1,5 тыс и снова продают, еще позже – почти полностью разрушают вандалы. Вилкс не останавливается – и создает другую скульптуру, Аркс. За нее художника снова оштрафовали.

Ларс Вилкс (фото - facebook.com/lars.vilks)

Исход череды событий предопределили местные власти лена (административной единицы в Швеции), где расположен заповедник – их обвинили в пассивном управлении территорией, что и привело, по мнению суда, к самовольному строительству скульптур. Таким образом, деятельность Вилкса в заповеднике оказалась не вне закона. Но ненадолго.

2 июня 1996 года на месте возведения двух скульптур и на небольшом отрезке земли вокруг них объявлено независимое государство-монархию и избран монарх. Очередная попытка местных властей очистить территории и уничтожить скульптуры провалилась из-за наплыва туристов и еще одного оправдательного решения суда. Позже новоиспеченное государство посетит Элизабет Гернер-Нильсон – министр культуры Дании, что тоже символизировало право Ладонии на существование.

Скульптура Нимис (фото - ladonia.org)

Скульптура Аркс (фото - ladonia.org)

По сути, выживание этого неофициального микрогосударства стало возможным из-за своей беспрецедентности и казусов в законодательстве. Судебные разбирательства между правительством Швеции, отдельными организациями и Вилксом продолжаются по сей день.

Сегодня это своего рода утопия, государство, которое не могло бы развиваться и существовать в реальном мире. Но для своих граждан и правительства – это идеальная страна, с равноправием, демократией, самоуправлением и без налогов. Ладония стала воплощенной фантазией своих создателей-мечтателей и, одновременно, необычным туристическим местом.

Физическая территория Ладонии – крошечная, 1 км².

Она поделена на шесть графств. Передвигаться между ними можно исключительно пешком, никаких дорожных указателей тут нет, как и обозначенных границ между графствами и у самого государства. На территории нет домов или других строений для ночлега – спать гражданам и туристам приходится в палатках или под открытым небом.

Карта Ладонии и ее графств (ladonia.org)

Видео: Youtube/Sweden Mölle Ladonien

Большинство процессов государства проходят онлайн – на сайте.

Ладония насчитывает 20007 граждан, 841 дворянина, 125 министров – и ноль жителей, то есть тех, кто прямо сейчас живет на физической территории виртуальной страны. Среди граждан - представители 50 стран мира, в том числе, более 70 украинцев.

Подать заявку на получение гражданства может житель любой страны, для этого нужно только заполнить анкету на сайте. Гражданство – бесплатное, а вот чтобы стать дворянином или министром Ладонии, нужно заплатить $30. Причем, чтобы стать министром микрогосударства придется поломать голову, ведомство чего именно возглавить: в Ладонии уже есть министр беспорядков, магии, фольклора, интернета, "животных, особенно коров", тыквенного салата, внеземных океанов и другие.

После заполнения заявки, уведомление о предоставлении гражданства приходит на электронную почту заявителя от государственного секретаря и основателя Ладонии Ларса Вилкса. В письме указано имя того, кто получил гражданство, дата и прикреплен своего рода "паспорт".

Символы и валюта

У Ладонии есть свой флаг и два гимна: первый торжественно воспевает свободу, а второй гимн – это звук всплеска воды от брошенного в нее камня.

Флаг Ладонии

У жителей этой страны есть свой язык – состоит из двух слов "waaaall" и "ÿp", иногда восклицания "hey", которыми заменяют все остальные. Ладонийцы используют латынь, допускаются также шведский, английский, норвежский, финский, немецкий и французский.

Местная валюта – Ортюг (Örtug), которая равна €1 или 10 шведским кронам.

Валюта Ладонии

Монарх и национальные праздники

Каждый месяц года в Ладонии празднуют по меньшей мере четыре национальных праздника – отмечают дни рождения Нимиса, Аркса и самой Ладонии; дни, когда подавались и проигрывались иски против страны. У ладонийцев есть День беспорядка (13 февраля), День проволочек (29 февраля), День покупок, когда необходимо совершать или планировать большие покупки (25 апреля), День безумия (21 декабря).

Поскольку Ладония – это монархия, то особый праздник тут – день рождения королевы Каролин. Она получила корону от Кабинета министров в 2011-м.

Согласно планам правительства, будущие задачи госдарства – расширить территорию, поскольку "она очень крошечная и нужно вместить всех хороших людей, которые хотят стать гражданами"; сохранить объекты искусства и окружающую среду; развивать свою экономику и свою валюту.

К слову, Ладония – не единственная такая страна, с 60-х годов прошлого века на разных континентах (в США, Австралии, Западной Европе и Антарктике) созданы не менее десятка "государств" со своими законами, мини-территорией, гражданами и правилами получения гражданства. Большинство из них зарождались в 1960-1980-х – во времена начала компьютерной революции и стартапов, когда человеческая фантазия выходила за рамки, покоряя мир и даже космос.