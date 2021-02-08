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Разбор | Визит топ-дипломата ЕС Борреля в Россию – абсолютный провал. Но есть и хорошие новости

Визит топ-дипломата ЕС Борреля в Россию – абсолютный провал. Но есть и хорошие новости - Фото
Жозеп Борель и Сергей Лавров (Фото - EPA - Russian Foreign Affairs Ministry)
08.02.2021, 18:00

"Главный" дипломат ЕС съездил в Россию. Все плохо. До этого было не лучше, но в Европе думали иначе. Как так получилось – рассказывает LIGA.net

5 февраля главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ряд стран ЕС отговаривали Борреля от поездки и по ее итогам можно сказать: правильно делали. Попытка протянуть руку Кремлю обернулась провалом европейской дипломатии. Но есть и хорошие новости: теперь Москве грозят новые санкции ЕС, а у европейских сторонников диалога с Кремлем отобрали "последний козырь" – Россия показала, что диалог ей не нужен. Почему визит Борреля закончился настолько плохо и как это повлияет на отношения ЕС и РФ – рассказывает LIGA.net.

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КАК ПРОШЕЛ ВИЗИТ

4 февраля высокий представитель Европейского союза по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель посетил с визитом Россию. Это первая поездка топ-дипломата ЕС в РФ с 2017 года. Поскольку встречу запланировали на фоне посадки оппозиционера Алексея Навального в тюрьму, а также жесткого подавления массовых протестов в его поддержку, Боррелю пришлось оправдываться перед странами-членами ЕС.

Часть из них сомневались в необходимости личного визита. Были два основных аргумента: во-первых, Россия воспользуется приездом Борреля для пропаганды – несмотря на разгон демонстрантов, Москва якобы остается рукопожатной в Европе; во-вторых, отказ от личной поездки в Москву и разговор по телефону тоже могут принести нужный эффект, плюс ЕС покажет протест против репрессий Кремля. Боррель сказал, что он хочет не только обсудить "широкий ряд проблем", но и встретиться с представителями гражданского общества в РФ, что невозможно в удаленном режиме.

И, несмотря на призывы не ехать, Боррель все же принял приглашение Лаврова (летом 2020-го глава МИД РФ пригласил европейского коллегу приехать в Россию) и пожалел об этом практически сразу. 4 февраля в РФ решили снова засудить Навального – в этот раз по делу о "клевете на ветерана". Суд состоялся в день встречи Борреля и Лаврова, 5 февраля.

Позже в тот же день Москва полностью показала свои намерения. Прямо во время встречи Борреля и Лаврова Россия объявила о высылке трех европейских дипломатов из-за их участия в митинге в поддержку Навального, прошедшего 23 января. При этом дипломаты наблюдали за акцией, что является стандартной процедурой. Боррель пробовал сгладить ситуацию, призвав Москву пересмотреть решение, но в Кремле его не услышали. 

Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка дипломатов говорят о нежелании России вести конструктивный диалог с ЕС, – заявляет Жозеп Боррель

Дипломатические атаки на Борреля продолжились на пресс-конференции: российские пропагандисты кинулись "атаковать" топ-дипломата ЕС. Первым слово дали представителю пропагандистского госагентства Sputnik. "Вопрос" к Боррелю длился более трех минут: корреспондент успел выразить озабоченность в связи с "нарушением прав человека в ЕС" (обыски у журналистов в Латвии, нарушивших санкции против РФ); закрытием в Украине каналов Медведчука, а также спросил его о состоянии отношений ЕС и Кубы (последний вопрос стал сюрпризом для Борреля, но Лавров воспользовался моментом, чтобы показать разногласия Брюсселя и Вашингтона в отношениях с Гаваной).

Взятую ноту поддержала журналистка Коммерсанта. За день до визита Борреля Лавров пообещал показать ему видео, на котором полицейские подавляют акции протестов в Европе. Журналистка спросила у Борреля, видел ли он видео, и "имеет ли ЕС моральное право критиковать Россию" после этого. Вопрос задали и Лаврову: не напоминает ли главе МИД РФ предоставление такого видео советский анекдот "А у вас тоже негров линчуют". Боррель кратко ответил, что не видел видео, а Лавров повторил шутку, использовав момент для рассказа, что в России, в отличие от Запада, "все хорошо".

Последним звоночком стало заявление Лаврова, что ЕС является "ненадежным партнером" и РФ выстраивает отношения, исходя из этой установки.

"ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ОШИБКА И ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ"

На поездку Борреля быстро отреагировали в Эстонии. Глава МИД страны назвала время визита "неудачным". По ее мнению, поездка не оправдала ожиданий, ведь Навальный по-прежнему в тюрьме, а вопрос войны России против Украины так и не поднимался. Еще жестче отреагировал эстонский евродепутат Рихо Террас, назвав его "очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", а также начав сбор подписей за отставку дипломата с должности. 

Не стал скрывать разочарования и сам Боррель. Он признал, что визит был неудачным. По его мнению, "агрессивно организованная пресс-конференция и высылка дипломатов" говорят о нежелании России вести конструктивный диалог с ЕС, ради которого он и отправился в Москву. По его словам, переговоры с Лавровым достигали высокого уровня напряженности, когда речь заходила об освобождении Навального. Также он уточнил, что тема Украины все же поднималась, о ней не упомянули лишь во время пресс-конференции.

Визит Борреля – один из ярких примеров провала политики ЕС, но это началось не на прошлой неделе, – заявляет первый замдиректора центра Новая Европа Сергей Солодкий

"Это провал с точки зрения ЕС, поскольку Боррель надеялся улучшить отношения с Россией, или хотя бы создать дорожную карту и договориться о диалоге, но ему не удалось даже этого", – говорит LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик.

Катастрофический провал европейской дипломатии заключается не только в этом визите, ведь в последнее время ЕС не проявлял должного интереса к принуждению России к уважению международного права, заявляет LIGA.net первый замдиректор центра Новая Европа Сергей Солодкий: "Нынешний визит – один из ярких примеров провала политики ЕС, но это началось не на прошлой неделе".

По его мнению, европейский топ-дипломат поехал в РФ, поскольку незначительная часть правительств ЕС надеялась, что ведение диалога с Россией повлияет на нее, и, возможно, приведет к изменению политики Москвы: "Будем надеяться, что визит в Москву посодействует формированию более жесткой позиции персонально у Борреля".

РОССИЯ ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ ЕВРОПЫ

22 февраля состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС. На нем будут обсуждаться отношения Европы с Россией. В конце марта пройдет и саммит ЕС, на котором страны-члены примут новую политику по России.

О пересмотре отношений было известно заранее (оно происходит раз в пять-шесть лет) и нынешний визит, в частности, использовался для формирования более полной картины о позиции Кремля. Но отрицательные впечатления от поездки должны внести свои коррективы, как во встречу глав МИД, так и в исход мартовского саммита. Вероятно, страны ЕС пересмотрят отношения в сторону уменьшения числа вопросов, где между Брюсселем и Москвой возможно сотрудничество.

Боррель отмечает, что "Россия отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". "Российские власти не захотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия". По словам европейского дипломата, следующие шаги стран-членов ЕС могут включать в себя санкции.

Этот визит отбирает последний козырь у тех, кто верил в диалог с Россией. Москва показала, что ей диалог не нужен, – считает Солодкий

Москалик считает заявления Борреля "реакцией на неудачный визит", а возможность введения санкций ЕС ограниченной из-за "пророссийского экономического лобби". Однако провал миссии Борреля он называет позитивным сигналом, который, возможно, ограничит возможность стран ЕС договориться с Россией: "Попытка улучшить отношения потерпела неудачу, поэтому в дальнейшем у них будут оставаться проблемы на уровне политического диалога".

Солодкий считает, что необходимость вводить санкции против РФ назрела уже давно: "Будет очень странно, если в ближайшее время мы их не увидим. Другая проблема, что в ЕС есть страны, которые, несмотря на санкционный режим, продолжают кооперацию с Москвой". По его мнению, в этой ситуации многое будет зависеть от решимости США – как в случае с СП-2.

"Этот визит отбирает последний козырь у тех, кто верил в диалог с Россией. Москва показала, что ей диалог не нужен", – заявляет Солодкий. Если кто-то еще рассчитывает на изменение политики РФ, то этот человек или не следил за международной политикой последних лет, или имеет определенный интерес, говорит эксперт.

Читайте также: "Визит в РФ был провалом". В Европарламенте собирают подписи за отставку топ-дипломата ЕС

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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визит в Россию санкции евросоюз Сергей Лавров Жозеп Боррель
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