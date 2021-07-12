В Молдове прошли парламентские выборы. С историческим результатом победила проевропейская партия. Что это значит для страны – рассказывает LIGA.net

В Молдове прошли досрочные выборы в парламент, на которых разгромную победу одержала партия президента Майи Санду Действие и солидарность (PAS). Пророссийские силы получили один из худших результатов за всю историю страны, и теперь непосредственное влияние РФ на внутреннюю политику Молдовы снизится, хотя рычаги влияния у Кремля все же останутся. Благодаря монобольшинству в парламенте Санду сможет самостоятельно сформировать правительство. Но это только начало пути, ведь впереди реформы и борьба с коррупцией. Как Россия потеряла Молдову, почему это важно и что будет дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 июля в Молдове прошли досрочные выборы в парламент. Им предшествовал политический кризис, спровоцированный оппонентами Санду, которые пытались помешать проведению голосования и хотели значительно ослабить ее полномочия. В конфликте победила президент: Конституционный суд признал ее апрельский указ о роспуске парламента законным, а введение пророссийскими силами режима ЧС, во время которого нельзя проводить выборы, – неконституционным.

На выборах с рекордным результатом победила партия Санду PAS, набрав 52,8%. Это стало реальным, в частности, благодаря голосам диаспоры – 86,2% голосовавших за границей поддержали PAS. Еще в парламент прошли две партии – друзья Путина Блок коммунистов и социалистов (27,2%), а также Шор (5,7%), которые иногда поддерживали Додона и оппонировали Санду. Остальные партии не попадают в парламент.

В парламенте Молдовы 101 место: в новом созыве партия Санду может получить 62-63 кресла, политсила экс-президента Додона – 32, Шор – шесть мандатов. Для конституционного большинства необходимо 2/3 голосов (67).

Праздновать победу в PAS начали, когда были обработаны 92% протоколов. Санду понадеялась, что "сможет работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина". Ее уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что победа PAS - "очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Теперь Санду получит большинство в парламенте и благодаря этому сможет не только самостоятельно принимать решения, но также сформировать правительство. После победы Санду на президентских выборах в 2020 году, для эффективного реформирования страны, в силу ограниченности президентских полномочий, ей не хватало именно этих двух компонентов – парламента и правительства.

Санду фактически имеет полный кард-бланш для выполнения обещаний, – говорит замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук

Полученный результат является "невероятной историей успеха", говорит LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. С одной стороны итог Санду – это плюс, ведь никто не будет ее сдерживать, с другой – это и большая ответственность: "В Молдове была распространена практика, когда одна политсила перекладывала ответственность за торможение реформ на другую партию. У Санду не будет такого оправдания, и она должна выполнять свои обещания. И если решения будут непопулярными, вся ответственность ложится на ее политсилу".

Для выполнения большинства предвыборных обещаний Санду достаточно полученного результата, говорит LIGA.net эксперт Новой Европы Леонид Литра. Однако, по его мнению, она столкнется с проблемами, например, при реформировании судебной системы: "Даже имея большинство в парламенте, Санду и ее партия не имеет контроля над судебной системой, которая живет своей жизнью и имеет как честных, так и недобросовестных судей, прикрывавших коррупционные схемы". Литра считает, что ей нужно "создавать условия для самоочищения судебной власти".

Санду будет тяжелее всего повлиять на процессы в судебной системе, – считает эксперт Новой Европы Леонид Литра

Итог выборов также снижает влияние РФ на внутреннюю политику Молдовы. По мнению Литры, результат демонстрирует, что российские инвестиции и старания не окупились: "Россия вложила много денег и ресурсов в неправильного человека. Додон показал себя очень плохим менеджером, и это была очень неправильная инвестиция". Экс-президент уже объявил о переходе в оппозицию. Вероятно, он надеется, что Россия продолжит финансировать его проект. Но Литра предполагает, что Кремль пересмотрит свою политику и сделает ставку на нового человека.

А Герасимчук и вовсе считает, что Додон не только может оказаться под прицелом правоохранительных органов за ряд злоупотреблений во время нахождения у власти, но он также не будет полностью контролировать фракцию в парламенте, ведь пошел блоком с коммунистами: "Коммунисты могут просто отмежеваться и создать отдельную силу. Додон очень потерял политическое влияние".

Додон уже не годится: он потерял все шансы, потратил деньги и не оправдал надежды, – говорит Литра

И хотя Россия потеряла своих симпатиков во власти, у Кремля остается ряд рычагов влияния, говорит Герасимчук: сепаратистский регион Приднестровье, где находятся российские войска (как "миротворцы", так и незаконные объединения россвойск); Гагаузия, где просматриваются сепаратистские тенденции с уклоном на РФ; энергетика, а именно угрозы прекращением поставок газа и требование долга Приднестровья, который Кремль насчитывал Кишиневу (около $7 млрд); а также пророссийские медиа, которые не только поддерживают Додона, но и ретранслируют месседжи, продуцируемые Россией.

При этом РФ будет сложно вести жесткую политику против Молдовы, ведь такими действиями Кремль может отпугнуть своих симпатиков. "Получится, что Россия наказывает всех из-за того, что Додон провтыкал выборы", – говорит Литра, объясняя, что такой топорной политики со стороны Москвы, скорее всего, не будет. "Россия изучит этот опыт и попытается воспрепятствовать реформам Санду и ее продвижениям на Запад, не теряя имидж и пророссийский электорат".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Теперь Конституционный суд страны должен получить от ЦИК протоколы и утвердить итоги выборов, затем предоставить новоизбранным депутатам мандаты и лишь после этого будет определена дата созыва нового парламента. При этом PAS уже сейчас будет неформально собирать Кабмин, чтобы объявить его состав, когда будут выполнены все юридические моменты.

"Кадровая политика – это самая большая проблема Санду. Часть списка пойдет в правительство. Если посмотреть на него, то список хорош, но недостаточно хорош для принятия существующих вызовов", – говорит Литра. По его мнению, президенту придется привлекать людей извне – непрошедших в парламент партий. "Они (политсила Санду. – Ред.) не смогут покрыть все потребности самостоятельно. Это будет острый вопрос в ближайший месяц".

Вместе с победой PAS и утверждением вертикали власти обещают улучшиться отношения Молдовы и Украины. Обе страны выступают за евроинтеграцию, реформы и разрыв с российским влиянием. Этому вряд ли помешает даже недавний инцидент с похищением судьи Чауса, вину за которое возлагают на украинские власти. "Для начала нужен честный диалог между странами, что произошло", – говорит Литра.

Нужно поставить точку в деле Чауса, поскольку не может один человек воспрепятствовать отношениям между двумя государствами, – считает Литра

Похожего мнения придерживается и Герасимчук, при этом уточняя, что есть нюансы: на пути евроинтеграции и реформ будет плюс, а в двусторонних отношениях сохранится статус-кво, поскольку у обеих стран есть спорные темы. Например, в Молдове считают, что намерение украинской власти построить несколько электростанций на Днестре может навредить экологии.

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