В конце ноября Министерство обороны Австралии опубликовало отчет четырехлетнего расследования незаконной деятельности их военных в Афганистане – ряд бойцов убили 39 гражданских и пленных в период с 2009 по 2013 год. Некоторые из убийств совершили спецназовцы-новички ради обряда посвящения. LIGA.net решила рассказать о похожих военных преступлениях, совершаемых в горячих точках по всему миру.

1. АВСТРАЛИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АФГАНИСТАНЕ: УБИВАЛИ РАДИ ОБРЯДА

19 ноября Минобороны Австралии опубликовало отчет незаконной деятельности их военных в Афганистане. В ходе четырехлетнего расследования опросили более 400 свидетелей, им руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон. Часть отчета засекречена – скрыты имена подозреваемых, поскольку их вина еще не доказана. Только один военный назвал свое имя публично – это спецназовец Бен Робертс-Смит. Во время миссии SAS в одной из афганских деревень в сентябре 2012 года, сообщает The Guardian, он якобы сбросил связанного безоружного афганца с обрыва, а затем того застрелили.

В отчете Минобороны говорится о 23 инцидентах, происходивших в период с 2009 по 2013 год, в ходе которых были убиты 39 человек – гражданские и hors de combat (вышедшие из строя военные. Например, раненные или больные).

С убийствами непосредственно или косвенно связаны 25 действующих или бывших военных. Часть убийств произошли в рамках "крещения кровью" – обряда посвящения в солдаты, когда бойцы-новички должны были совершить первое убийство. Этого от них требовали их непосредственные начальники: командиры патрулей отдавали младшим подчиненным приказ убивать задержанных. Затем жертвам подбрасывали оружие или другие предметы для сокрытия преступления и создания отчетности.

Некоторые солдаты SAS взяли закон в свои руки, – заявил командующий ВС Австралии Ангус Кемпбелл

"Ни один из этих инцидентов не был результатом принятия спорного решения в пылу битвы", – говорится в отчете. Преступления совершались на уровне не выше командира патруля.

В отчете существенная вина за убийства возлагается на "культуру воина", распространяемую более опытными бойцами спецназа. Командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кемпбелл, комментируя публикацию отчета, заявил о существовании тревожных свидетельств, что некоторые солдаты SAS взяли "закон в свои руки", сообщает BBC.

ВС Австралии уже разослали уведомления о вероятном увольнении 13 бойцам спецназа, подозреваемым, по данным BBC, в соучастии преступлений или даче неправдивых показаний. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил о назначении специального следователя, которому предстоит детальнее изучить дело, этот процесс может занять годы. Также будет создана специальная комиссия по надзору, выходящая за пределы цепочки подчинения ВС Австралии.

2. СОЛДАТ США В АФГАНИСТАНЕ: УБИЛ 16 ГРАЖДАНСКИХ ЗА НОЧЬ

В марте 2012 года американский военный Роберт Бейлс расстрелял 16 мирных жителей, девятеро из которых – дети, в двух афганских деревнях, расположенных около базы, где он дислоцировался. Вооруженный Бейлс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды покидал базу (находившиеся на посту военные ничего не предприняли) в ночь с 11 на 12 марта – он врывался в дома к людям и начинал стрелять, многих из них он затем поджог. Позже он вернулся на базу и рассказал о случившемся. США заплатили по $50 000 за каждого убитого Бейлсом.

В суде Бейлс признал вину в содеянном, его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Он не объяснил, что именно с ним произошло и по какой причине он отправился убивать людей. Бейлс помнил лишь детали происходившего с ним до и после расстрела мирных жителей, однако сам процесс военный забыл.

При этом он заявил, что страдал от посттравматического синдрома (Афганистан был четвертой военной кампанией Бейлса). А за несколько дней до происшествия Бейлс, по данным NYT, видел как его друг потерял ногу, подорвавшись на мине. За сутки до происшествия Бейлс написал письмо жене, с которой у него также были проблемы в отношениях, в котором сказал: "Тяжелый день для хороших парней".

3. НОЧНОЙ РЕЙД БРИТАНСКОГО СПЕЦНАЗА: ЧЕТВЕРО МЕРТВЫХ АФГАНСКИХ ЮНОШЕЙ

В октябре 2012 года боец британского спецназа застрелил четырех молодых людей в одной из афганских деревней в ходе ночного рейда, целью которого был командир Талибана. Брат двух погибших первым прибыл на место происшествия после ухода спецназа. "Когда я вошел в комнату, я увидел повсюду кости и зубы. Все четверо лежали там, всюду была кровь", – рассказал он BBC.

Убивший мальчиков спецназовец заявил следователям, что действовал в порядке самообороны, но родственники погибших отрицают это и говорят, что они не представляли для него угрозы. Против показаний солдата свидетельствовали и следы от пуль, размещенные в полуметре от пола, хотя боец рассказывал, что двое из них были у окна, остальные – "появились из тени".

Дело против спецназовца было закрыто. Источники BBC заявляют, что его закрыли слишком рано, чтобы сделать какие-то однозначные выводы, сомнения о правомерности случившегося имелись даже у старшего офицерского состава. После публикации отчета о деятельности австралийских солдат в Афганистане, Великобританию также призвали проверить, насколько тщательными были расследования действий их военных в этой стране.

4. ЧВК ВАГНЕРА В СИРИИ: ВЗРЫВАЛИ ЗАПАЛ ОТ ГРАНАТЫ В ПАХУ И РУБИЛИ РУКИ САПЕРНОЙ ЛОПАТКОЙ

В июне 2017 года боевики российской ЧВК Вагнера, выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ, запытали и убили сирийца Хаммади Таха Аль-Бута. Боевики раздробили ему руки и ноги кувалдой, параллельно издеваясь и шутя. В издевательствах и казни участвовало от пяти до семи человек, сообщает Новая Газета.

Весь процесс издевательств боевики снимали на видео: взрывали в паху истязаемого запал от ручной гранаты, рубили ему руки саперной лопаткой. Затем его обезглавили, наемники также позировали на фоне отрезанной головы. Тело жертвы они подвесили за ноги, облили горючей жидкостью и сожгли. Позже голову Хаммади подвесили на близлежащем заборе газоперерабатывающего завода. В России преступления боевиков ЧВК Вагнера не расследуют.

5. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ШРИ-ЛАНКЕ: МАССОВЫЕ ВНЕСУДЕБНЫЕ КАЗНИ

В 2009 году британский телеканал Channel 4 опубликовал видео, на котором была запечатлена казнь обнаженных людей на Шри-Ланке. Видео были сняты на мобильный телефон и предоставлены телеканалу организацией Журналисты за демократию на Шри-Ланке. Жертвы, вероятно, были повстанцами, а кадры с их казнью правительственными военными появились спустя три месяца после объявления властями страны победы над тамильскими тиграми (повстанческой группой, пытавшейся создать независимое государство). Позже выяснилось, что гибли не только военные, но и мирные жители.

Правительство Шри-Ланки назвало информацию телеканала фейком и отвергло всякие обвинения в совершении военных преступлений, однако в ООН сумели доказать подлинность видео. Эксперт ООН призвал правительство Шри-Ланки провести расследование военных преступлений, но это дело не только не получило ход, но спустя год у Channel 4 появились новые видеозаписи, свидетельствовавшие о внесудебных казнях пленных.

В 2011 году ООН предоставило отчет, в котором утверждается, что в последний год гражданской войны на Шри-Ланке правительственные войска расстреляли десятки тысяч гражданских.

6. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ В СЕКТОРЕ ГАЗА: ДЕВЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В КАЧЕСТВЕ ЖИВОГО ЩИТА

В 2010 году Военный суд Израиля признал двух военных виновными в превышении полномочий и неподобающем поведении - во время наступления в секторе Газа в 2009 году они использовали девятилетнего ребенка в качестве живого щита.

При облаве на один из городов военные обнаружили в доме сумки и приказали палестинскому мальчику проверить их на возможное наличие мин-ловушек. Мальчик, опасавшийся за свою судьбу и находившийся в стрессовой ситуации, намочил штаны. Когда солдаты поняли, что взрывоопасных предметов в сумках нет, ребенок был возвращен семье "целым и невредимым".

Суд признал вину военных, однако учел их послужной список и "тяжелые условия, в которых им пришлось работать", а поэтому солдат приговорили к трем месяцем условно и понизили. Human Rights Watch называет их наказание неадекватным, поскольку военные пытались поставить мальчика между собой и потенциальной угрозой. Это могло повлечь ранение или смерть ребенка.

7. РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА: ОБСТРЕЛ МАРИУПОЛЯ ВОЕННЫМИ РФ

В январе 2015 года российские военные обстреляли жилые кварталы в Левобережном районе Мариуполя – из реактивных систем залпового огня открывали огонь по микрорайону Восточный. Операцией руководили генерал-майор ВС РФ Степан Ярощук и полковник Александр Цаплюк. Снаряды падали в районе школ и в непосредственной близости к продовольственным рынкам. В результате обстрела Мариуполя погиб 31 человек, а ранения получили более 115 мирных жителей.

Тогдашний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов возложил вину за произошедшее на пророссийских боевиков и лично президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что причиной обстрела "в кровавом безумстве и злобе" стала неудачная попытка террористов прорвать оборону украинских военных: "Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев".

В ОБСЕ и Human Rights Watch подтвердили, что обстрел был произведен из "Града" и "Урагана" с территорий, которые контролировались пророссийскими террористами.

8. ВОЙНА В СИРИИ: ВОЙСКА АСАДА ТРАВИЛИ ЛЮДЕЙ ГАЗОМ

В августе 2013 года по пригороду Дамаска были выпущены несколько ракет с боеголовками, содержавшими около 350 литров зарина – фосфорорганического отравляющего вещества нервно-паралитического действия, жидкость без цвета и запаха. В МИД Франции заявили, что жертвами стали не менее 280 человек. В общей сложности сообщается даже о более 1000 погибших.

На Западе ответственность за произошедшее возложили на режим диктатора Башара Асада. Однако он вину отрицает, и вместе с поддерживающей его Россией обвиняют в произошедшем оппозицию.

Это было самым масштабным инцидентом с применением химического оружия на войне в Сирии, но не единственным. Например, в 2017 году газом зарин обстреляли один из городов в провинции Идлиб. Тогда в результате обстрела погибли более 100 человек. Ответственность вновь возложили на режим Асада, в ответ эсминцы США запустили 59 ракет по базе сирийско-российских ВВС, уничтожив пятую часть боевой авиации Асада.

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