В Австрии новым канцлером может стать лидер ультраправой Партии свободы Герберт Кикль – критик санкций против России и помощи Украине.

Кикль обещает нейтралитет Австрии и представляет свободовцев как партию мира, несмотря на ее задокументированные связи с Единой Россией, говорит LIGA.net руководитель исследований и анализа консалтинговой компании ViennEast Маркус Хав (Вена): "Он явно не друг Украины".

Но многое будет зависеть от коалиционных переговоров, добавляет LIGA.net профессор австрийской политики в Институте политических наук Венского университета Лауренц Эннсер-Еденастик: "Поддержка Киева и отношения с Москвой – это одна из немногих спорных сфер между двумя потенциальными партнерами по коалиции".

Может ли Австрия в скором времени присоединиться к "клубу" Словакии Роберта Фицо и Венгрии Виктора Орбана, которые на уровне ЕС и НАТО играют на руку Москве – разбор.

Первое после Второй мировой возвращение ультраправых

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Киклю, крайнему правому популисту, сформировать коалиционное правительство. Новый лидер правоцентристской Народной партии Кристиан Штокер заявил, что готов к переговорам.

Пророссийские взгляды Кикля, конспирология относительно пандемии Covid и заигрывание с нацистским прошлым Австрии сделали его слишком токсичным для Нехаммера и других центристов, вплоть до обещаний не позволить ему прийти к власти.

Преемник Нехаммера Штокер оказался менее категоричен.

Справка 29 сентября 2024 года в Австрии состоялись парламентские выборы. Австрийская партия свободы получила 57 мест (из 183) в парламенте. Это ее самый лучший результат в истории. У Народной партии – 51 мандат, Социал-демократической – 41. Остальные места в парламенте разделили между собой либеральная NEOS (18) и Зеленые (16). Правоцентристские и левоцентристские партии пытались договориться о коалиции, однако Народной партии не удалось прийти к соглашению с социал-демократами и Neos. Это открыло путь к коалиции со Свободой. 29 сентября 2024 года в Австрии состоялись парламентские выборы. Австрийская партия свободы получила 57 мест (из 183) в парламенте. Это ее самый лучший результат в истории. У Народной партии – 51 мандат, Социал-демократической – 41. Остальные места в парламенте разделили между собой либеральная NEOS (18) и Зеленые (16). Правоцентристские и левоцентристские партии пытались договориться о коалиции, однако Народной партии не удалось прийти к соглашению с социал-демократами и Neos. Это открыло путь к коалиции со Свободой.

"Есть высокая вероятность, что Кикль станет канцлером. Это может произойти быстро", – цитирует FT австрийского политолога Томаса Гофера. Формирование правительства ультраправых – историческое событие не только для Австрии. Это консолидирует еще и крайне правых по Европе.

Свобода, основанная в 1956 году, уже была у власти: как младший партнер Народной партии – в коалиции в 1999-м и 2017-м, и с социал-демократами в 1983-м.

Глава Партии свободы Герберт Кикль после встречи с президентом Австрии Ван дер Белленом в Вене, 6 января 2025-го. Президент поручил ему сформировать правительство после провала коалиционных переговоров между Народной партией, Социал-демократами и NEOS (Фото: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK)

Кикль в самой высокой австрийской политике почти 20 лет. Он известен тем, что поднял Партию свободы после того, как она развалилась из-за внутреннего конфликта во время первой коалиции с Народной партией в 2005 году. Он дисциплинированный, стратегический, идеологически настроенный правый экстремист, говорит LIGA.net Эннсер-Еденастик.

В начале карьеры Кикль работал спичрайтером лидера Свободы Йорга Гайдера – основателя современного австрийского ультраправого популизма. Он был "мозгом" партии и много лет действовал за кулисами, продолжает Хав.

В 2018 году, когда Свобода вошла в коалицию с Народной партией, Кикль возглавил МВД. Опыт противоречивый, поскольку он пытался провести чистку внутренней разведки. Западные союзники не доверяли Киклю и даже прекратили обмен разведданными с Австрией, говорит Хав. Через год коалиция распалась, и Кикль ушел в отставку.

Кикль возглавил партию четыре года назад, использовав разочарование правительством в борьбе с пандемией, добавляет Хав. Поскольку основные партии политического центра приходили в упадок, ему удалось объединить широкий круг избирателей. Он – один из самых опытных политиков первой лиги, хотя отчасти это скорее отражает нехватку талантов у других.

Сторонник депортации мигрантов и Путина

56-летний Кикль поддерживает движение за идентичность – европейскую ультраправую идеологию за права европейских этносов и белых народов, принадлежащих к западной культуре. Он против глобализации, мультикультурализма, распространения ислама и иммиграции в Европу.

Акция против правого экстремизма в Вене, когда президент поручил лидеру ультраправой Партии свободы Киклю мандат на формирование правительства (Фото: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK)

Как министр внутренних дел выступал за быструю депортацию беженцев, совершивших преступления. Предлагал Австрии выйти из соглашений о правах человека, если те "мешают нам делать то, что нужно". Заявлял, что цель его политики в отношении беженцев – сделать фактически невозможной подачу заявки о предоставлении убежища в Австрии.

Кикль – сторонник ремиграции – депортации иммигрантов и их потомков, включая австрийских граждан, которые отказываются интегрироваться. В июне 2024 года даже призвал Евросоюз создать "уполномоченного по вопросам ремиграции".



Также он стремится восстановить "гомогенную природу австрийского народа".

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Кикль открыто выступает против стратегии ЕС по Украине и России. Обвиняет санкции в высокой инфляции, особенно в энергетической сфере, и стремится к их ослаблению, говорит Хав.

Партия свободы поддерживает тесные отношения с Единой Россией Путина.



После полномасштабного российского вторжения Кикль заявил, что ответственность за это лежит не только на России, но и на США, НАТО и Украине: "Австрия является нейтральной страной и должна держаться в стороне от украинского конфликта в интересах своих граждан".

Килкль выступал против планов Австрии принять украинских беженцев, а в 2023-м вместе со свободовцами вышел из парламента во время обращения Зеленского.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы сформировать правительство, Вена, 6 января (Фото: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK)

Партия свободы – самая русофильская в Австрии, считает Эннсер-Еденастик. Поэтому есть риск, что чем больше внешняя политика Австрии будет следовать за Киклем, тем дружественнее будет позиция Вены к Москве и тем больше Австрия будет делать шаги для ограничения помощи Украине и ослабления санкций против России.

Образец для Австрии Кикля – Венгрия Орбана

Кикль говорит о Венгрии Орбана как об образце. Он в нелиберальном лагере и хотел распространить его по ЕС. Но "орбанизировать" Австрию будет трудно. В отличие от Венгрии, австрийская избирательная система пропорциональная, что почти всегда требует коалиционных правительств. Там больше систем сдержек и противовесов – президент, сильные губернаторы девяти федеральных земель и суды, констатирует Хав.

"В лучшем случае коалиция получит простое большинство в парламенте. Несмотря на то, что Народная партия ослаблена, она не поддержит их безоговорочно, если им вообще удастся договориться. Скорее, Австрия будет выглядеть, как Словакия Фицо, чем как Венгрия Орбана", – говорит аналитик ViennEast.

Глава Партии свободы Герберт Кикль приветствует премьера Венгрии Виктора Орбана во время визита последнего в Вену, 31 октября 2024-го (Фото: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK)

Кикль будет иметь меньше свободы действий по сравнению с Орбаном и Фицо, поскольку будет несколько ограничен партнером по коалиции, считает Эннсер-Еденастик. Но инстинкты будут вести его политику в том же направлении, что и лидеров словаков и венгров.

Однако есть несколько сфер, в которых Партия свободы может нанести ущерб, перечисляет Хав: субсидии для медиа, значительную часть которых контролирует правительство; назначение своих людей в госучреждения и советы управления компаний, где государство имеет долю, что является прибыльным источником патроната; проведение референдумов по популистским вопросам; подрыв антикоррупционных расследований, ряд которых направлен против чиновников Свободы и Народной партии времен их коалиции 2017-2019 годов.

Кикль будет поддерживать Орбана и Фицо на уровне ЕС, прогнозирует аналитик. Брюсселю будет труднее управлять им, потому что он более идеологичен, чем лидеры Венгрии и Словакии, которые прежде всего – "циничные политики, стремящиеся только к власти".

Австрия нуждается в реформах, которые Кикль не сможет провести

Австрия нуждается в реформах. Структурный дефицит бюджета страны превысил порог еврозоны в 3% от ВВП, без перспектив снижения, если не будет фискальных реформ. Бюджетная дыра оценивается в 18-24 млрд евро, говорит Хав.

Промышленный сектор приходит в упадок из-за сложной экономической ситуации в Германии, высоких цен на энергоносители и высокой стоимости рабочей силы. Частное потребление падает. Разногласия по поводу того, как с этой ситуацией справиться, и привели к провалу коалиционных переговоров Народной партии с социал-демократами и NEOS.

Свобода имеет не достаточно конструктивных предложений. Они против повышения налогов, за сокращение расходов (из-за собственной идеологии – частично), требуют меньше поддерживать беженцев, отменить зеленые субсидии и снять санкции с России.

Но все это, считает Хав, не решит экономических проблем глобально.

Основная реформа, необходимая Австрии, – сокращение бюджетного дефицита и избегание расследования ЕС на этот счет. Это потребует немедленных действий и значительных сокращений расходов и/или повышения налогов, что не будет способствовать популярности Кикля, добавляет Эннсер-Еденастик: "Однако он всегда может обвинить в беспорядке других".

"В отличие от венгерской Фидес и словацкой Смер, Свобода никогда не задерживалась в правительстве надолго, – заключает Хав. – Ей не хватает экономической экспертизы, потому что ее база – идентичность. Кикль не сможет провести реформы, в которых нуждается Австрия".