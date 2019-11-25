Майдан в Гонконге. Что там происходит и чем закончится

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Чем это может закончится?

Первый сценарий – ввод китайских войск в Гонконг для полной зачистки города. "Тут даже с Крымом сложно сравнивать в контексте того, к чему это может привести. Это намного глубже", - считает Харитонов.

Второй сценарий – пересмотр британским правительством соглашения 1997 года о передаче Гонконга Китаю и возвращение британского протектората до момента решения кризиса. Однако британский парламент парализован из-за Brexit и выборов.

Но уже есть и промежуточные результаты протестов - демократическая оппозиция на выборах в районные советы разгромила пропекинских представителей власти (из 452 мест в районных советах 347 получат демократы, еще 45 - независимые кандидаты, многие из которых являются про-демократическими, и только 60 - сторонники Пекина).

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