20 прогнозов на 2022-й: борьба США-КНР/НАТО-РФ, "буря" в Африке, кризис, не только энерго

1. Мировая экономика находится на краю обрыва в глубочайший за 100 лет кризис.

Признаки надвигающегося кризиса уже видны в США, Евросоюзе и КНР:

1. Реальная годовая инфляция варьируется на уровне 15-25%.

По официальным данным, индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 7% – самый большой рост за 40 лет, в странах Еврозоны в среднем он составляет 5,2%, а в КНР вообще 0%. Но простое сравнение цен потребительской инфляции в супермаркете показывает никчемность такой статистики.

2. Падение покупательской способности населения в будущем, как следствие роста инфляции.

3. Дальнейшее падение туристического потока. Например, в Европе турпоток въездных туристов в 2021 году составил 55% от уровня 2019 года.

Китай. Очень велика вероятность начала экономического кризиса уже весной 2022-го.

Все факты на лицо: фондовый и рынок недвижимости перегреты, многие регионы находятся в преддефолтном состоянии и уже не могут выполнять социальные обязательства.

Последствия такого развития событий могут обвалить не только экономику США, но и всего мира. КНР, как и многие другие ориентируемые на экспорт экономики, пройдут через девальвацию.

США. Федеральная резервная система до конца 2022 года повысит ставку межбанковского кредитования, которая сейчас, при инфляции 7%, составляет 0-0,25%. Особенно сильно – после выборов в США в ноябре 2022-го.

Повышение ставки хотя бы до 2% неизбежно вызовет волну дефолтов и банкротств как большого количества частных предприятий, так и целых округов и городов в США. Это может очень плохо повлиять на результаты выборов. Поэтому Администрация президента США Джо Байдена использует все свое влияние, чтобы отсрочить резкое повышение ставки, но без которого едва ли удастся остановить инфляцию.

Евросоюз. В ЕС тенденция падения реальных доходов населения только ускорится, как и во всем мире. Прибавится монополистов: глобальные корпорации будут не только занимать ниши разоренного пандемией мелкого и среднего бизнеса, но и искать новые сферы для монетизации. Например, под разговоры о важности бережного потребления воды в свете всемирного потребления — приватизация рек и озер.

2. Сползающая в глобальный кризис мировая экономика, будет повышать градус противостояния во всем мире — от локальных внутренних конфликтов до глобального противостояния США-КНР и НАТО-Россия.

Последнее будет усиливаться, в том числе как инструмент, чтобы заставить РФ разорвать военно-политические отношения с КНР и присоединиться к формируемому США антикитайскому блоку на правах младшего партнера—"Северного Фронта".

В случае провала таких переговоров, в США к началу осени вернутся к позабытой истории "российского вмешательства в выборы 2016 года" и введут новые жесткие санкции, вплоть до отключения SWIFT и запрета экспортировать в РФ высокотехнологичные товары (авиация, связь, IT).

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Если же переговоры пройдут успешно, то окажется, что для России у США есть не только кнут, но и пряник, который неприятно удивит политиков в Киеве, Варшаве и Балтийских странах. Например, заставить Украину выполнить Минские соглашения, которые фактически обнулят ее шансы на вхождение в НАТО.

3. Проект "Большой перезагрузки", направленной на переформатирование мировой экономики и внедрение инклюзивного капитализма с акцентом на экологическую повестку дня, объявленный в начале пандемии основателем и исполнительным директором ВЭФ Клаусом Швабом, будет продолжаться.

Но все сильнее будет терять темп из-за усиливающегося сопротивления населения, поддерживаемого частью элиты (как почувствовавших, что они "лишние" в постковидном мире, так и теми, кто хочет ускорить перемены, радикализировав их). Появилась малая вероятность, что ВОЗ объявит об окончании пандемии в 2022 году, но в целом значительно больше шансов, что борьба будет продолжена с прежним упорством.

4. Демократы в США, если не изменят избирательное законодательство, проиграют ноябрьские выборы в Конгресс и Сенат, а также губернаторов многих штатов.

Выборы пройдут на 34 места в Сенат (сейчас 20 мест занимают республиканцы и 14 демократы), 36 – губернаторов штатов (20 – республиканцев и 16 – демократов) и все 435 конгрессменов.

Республиканцы добавят минимум пять новых мест в Сенате, три-пять новых губернаторов и завоюют большинство в Конгрессе, по крайней мере в 260 мест (сейчас демократическое большинство – 221 голос).

Чтобы этому помешать, демократы попробуют провести уже заявленную избирательную реформу. Пять главных новшеств: возможность отказать в регистрации на выборы победившему на партийных праймериз кандидату; введение всеобщего предварительного почтового голосования с запретом требовать у избирателей документы, подтверждающие личность; отказ от политики предварительной регистрации избирателей и голосование жителей по спискам, составленным почтовой службой; отмена всех законов штатов, ограничивающих/регулирующих выборы; контроль за выборами передается от штатов в Конгресс — создается Центризбирком.

Конгресс еще больше радикализируется, уже весной мы увидим с десяток (а возможно и несколько десятков) побед на партийных праймериз радикальных левых у демократов и радикальных правых у республиканцев над старожилами Конгресса (а в некоторых случаях и Сената).

Точно так же эта тенденция возможна и на выборах губернаторов.

5. На всех значимых выборах в течение года победят представители оппозиции — избиратели еще раз покажут, что на демократических выборах эпохи пандемии всегда проигрывает власть.

Выборы президента Франции во втором туре в конце апреля выиграет кандидат от консерваторов Валери Пекресс у лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Мари Ле Пен.

Действующий президент Эммануэль Макрон не выйдет во второй тур. Уставшие от пандемических ограничений и социальных экспериментов французские избиратели будут голосовать за правую альтернативу, которая, как им кажется, "вернет в политику разум, логику и предсказуемость".

Левый избиратель не поддержит Макрона, который много говорил о левой и экологической повестке, но проводил либерализацию трудового законодательства, оказывал давление на рабочее движение, отказался закрыть атомные электростанции. Таким образом Макрон продолжит печальную традицию последних двух десятилетий французских "президентов на один срок".

Весной очередные парламентские выборы в Венгрии закончатся либо сразу поражением действующего премьер-министра Виктора Орбана, либо "революцией маленьких людей". У Орбана мало шансов сохранить власть из-за пандемии и впервые объединившихся в единый фронт оппозиционеров (от крайне правых до крайне левых): движение за лучшую Венгрию—Йоббик, которым руководит Петер Марки-Зай, консерватор, католик и отец семерых детей.

Социал-демократы проиграют выборы в Швеции. Мировые СМИ выйдут с заголовками "Электорат не оценил особый путь борьбы с пандемией". Но все же причины надо искать в катастрофической шведской миграционной политике. Доказательством чему будет рекордный результат антииммиграционных шведских демократов.

Если президент Турции Реджеп Эрдоган решится провести всеобщие выборы в Турции на год раньше, как требует оппозиция, он их так же проиграет, несмотря на внешнеполитические победы, которые постарается получить в Ливии, Армении.

6. Лидер Китая Си Цзиньпин после присоединения к КНР Тайваня будет переизбран на следующий третий срок председателя на ХХ съезде КПК в ноябре 2022 года.

Но перед этим конкурирующие партийные группировки попробуют спровоцировать социально-экономический кризис уже весной, руководствуясь принципом "чем хуже, тем лучше!". Вплоть до перебоев поставок продовольствия в города-миллионники и массовых беспорядков.

Чтобы легитимизировать свой третий срок на фоне возможного экономического кризиса, Си Цзиньпину нужна всеобще признанная победа. Чем может стать присоединение Тайваня по бескровному "крымскому сценарию". Самый опасный период для острова весна-лето 2022 года.

Для США стратегически важный вопрос — не допустить передачу под контроль КНР более 22% мирового производства передовых микропроцессоров, расположенных на острове. Сама КНР сейчас производит 15% мировых микропроцессоров. В качестве крайней меры возможен вариант "так не достанься же никому!" – физическое уничтожение заводов в результате диверсий.

7. США будет продолжать политику давления как на страны-соседи КНР с целью вовлечения в антикитайскую коалицию, так и на страны, находящиеся на Великом шелковом пути.

Это может стать триггером для погружения в хаос как минимум трех регионов–Центральной Азии, Пакистана и Мьянмы. Всех их объединяет хрупкость внутренней политической и экономической ситуации и масса накопленных внутренних проблем. В этих регионах даже самое небольшое внешнее давление может спровоцировать социальный взрыв, который имеет все шансы перерасти в гражданскую войну, наподобие Сирийской.

Например, в Центральной Азии за последние два года накопилось огромное количество проблем, больно ударивших по доходам населения, крупного бизнеса и государственного бюджета.

Долгое закрытие границ сократило почти на половину количество узбекских, таджикских и киргизских трудовых мигрантов в России. Как следствие – годовая сумма переводов, которую они перевели в страну по официальным каналам, сократилась на треть. При этом, по данным таджикских властей, официальные переводы до начала пандемии составляли чуть больше половины всех направляемых мигрантами денег в страну. Остальные они обычно везли наличными, когда возвращались с заработков. Деньги, привезенные и присланные трудовыми мигрантами в Узбекистан в 2019 году, составляли 11,8% ВВП, а в Киргизии и Таджикистане – 33% ВВП этих стран. В 2020 году этот показатель для двух последних стран упал до 25% ВВП.

На этом фоне в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане после смены президентов идет тихий (а кое-где очень громкий) передел собственности. В результате, часть старой элиты оказывается обиженной, а часть крупных кланов – обделенной активами, что мотивирует их поддерживать оппозицию. А поскольку в таких странах, как Узбекистан, деятельность легальной оппозиции очень ограничена и ее шансы прийти к власти призрачны, очень скоро оказывается, что поддерживаются деструктивные силы, которые очень активизировались на фоне победы талибов в Афганистане.

При этом в регионе очень много накопившихся социальных проблем – за годы независимости население Кыргызстана выросло в полтора раза, а Узбекистана и Таджикистана почти удвоилось. Плотность населения в Ферганской долине составляет свыше 500 чел./км, а если откинуть необжитые горы, то свыше 900 чел./км – в десять раз выше, чем на довоенном Донбассе. Отсюда нехватка пахотных земель и пресной воды, что в свою очередь провоцирует постоянные приграничные и этнические конфликты.

Еще одна новая проблема региона вызвана перекрытием границы – десятки тысяч разорившихся в Ферганской долине мелких предпринимателей – узбеков, киргизов и в меньшей степени таджиков, бизнес которых заключался в практически ежедневном переносе через границу китайского ширпотреба из Киргизии в Узбекистан и Таджикистан и продаже его там на базарах.

Как "вишенка на торте" – выгода местной наркомафии, по чьим интересам тоже очень больно ударило закрытие границ, ведь она использовала мигрантские потоки для переправки на север в Россию и дальше опиума местного и афганского производства.

Все это делает страны региона очень слабо защищенными от любого внешнего потрясения. Это мы могли наблюдать в начале года на примере самого благополучного государства региона – Казахстана. После стихийного выступления справедливо возмущенных местных жителей, очень быстро появились и вооруженные провокаторы, и агрессивно настроенные внешние игроки (в том числе из "политэмигрантов"), и игры местных олигархов и спецслужб.

Любое серьезное вооруженное противостояние в Казахстане в свою очередь заблокирует движение железнодорожного транзита из КНР в ЕС, Турцию и Иран.

Еще одна точка противостояния США-КНР, критическая для прохождения китайского сухопутного транзита в Европу, – Беларусь, через которую идет до 90% вагонов железнодорожного транзита между КНР и ЕС. При этом китайский транзит может стать просто заложником борьбы Запада с режимом Александра Лукашенко.

Обе стороны – и некоторые литовские, и польские министры, и сам Лукашенко – уже не раз озвучивали мысль, что граница Беларуси и Евросоюза может быть наглухо перекрыта с запретом движения людей и товара, что, конечно, нарушает международные обязательства и даже право, но, похоже, может быть легко пожертвована в угоду политическим амбициям сторон.

Будет и обратная ситуация — давление КНР на слабых американских союзников с целью запугать остальных. Что мы сейчас видим на примере Литвы и Германии.

Власти США могут вернуться к идее обвинить официальный Пекин в "преднамеренном создании вируса" и последующем заражении всего мира. Будет подниматься вопрос компенсации Китаем ущерба. Таким образом американцы будут стараться заручиться поддержкой в первую очередь стран Африки и Латинской Америки, погрязших в долгах перед КНР (только в Африке больее 30 крупнейших стран-должников Пекина: Ангола ($21,5 млрд), Эфиопия ($13,7 млрд), Кения ($9,8 млрд), Республика Конго ($7,42 млрд), Замбия ($6,38 млрд) и Камерун ($5,57 млрд)).

Официальный Вашингтон будет соблазнять их правительства возможностью списания этих долгов в рамках "китайской компенсации за вирус".

8. Германия "в плену сумасшедших реформ".

Новое правительство Германии в первый же год правления попытается провести свои самые непопулярные законы: легализацию наркотиков, всех проживающих в стране "нелегалов", автоматическое предоставление гражданства всем живущим более пяти лет в стране иностранцам (даже если они не отказались от прежнего гражданства), введение квот для национальных и расовых меньшинств в руководстве всех госучреждений, а позже и крупного бизнеса.

Отдельное внимание ждет немецкую экономику. Ускоренный переход на зеленую повестку очень быстро приведет к энергетическому и логистическому кризису. И не только ФРГ, но и весь Евросоюз.

9. Европу ждет тяжелый энергетический кризис.

2022 год будет первым годом десятилетнего "энергетического кризиса перехода к зеленой энергетике". Агрессивное развитие зависимых от погоды ветряных и солнечных электростанций, закрытие АЭС, ограничение работы ТЭЦ на углях и сланцах, поставили ЕС в полную долгосрочную зависимость от поставщиков газа, который страны покупают по спотовой биржевой цене в несколько раз выше ранее действовавших долгосрочных договорных цен.

Еще осенью прошлого года австрийское и немецкое правительство стали "успокаивать" свое население социальной рекламой, как согреть себя во время блэкаута, а подачу электричества (а с ней отопления и воды) восстановят при успешной работе через двое суток.

Министерство обороны Австрии в своем обращении к населению предупреждает, что блэкауты станут регулярными явлениями в Евросоюзе в ближайшее десятилетие и рекомендует не переживать, а просто запастись свечами, водой и продуктами.

По оценкам Международного института развития инфраструктуры, первые крупные блэкауты могут случиться уже в текущем году. Обычно они бывают либо в очень жаркие дни, либо наоборот – в холодные снежные. Учитывая сложившуюся этой зимой в Европе напряженную ситуацию с поставкой газа, грозящую в любой момент перерасти в дефицит (особенно в случае резкого похолодания и как следствия роста его потребления), население может попробовать компенсировать слабое центральное отопление электрообогревателями, что значительно повысит нагрузку на электросеть и может спровоцировать ее отключение или даже повреждение.

Россия, оказавшись под давлением США, будет еще активнее использовать свое положение доминирующего поставщика энергоносителей в Восточной и Центральной Европе (вплоть до ФРГ, Австрии и Италии), пробуя заставить страны-покупатели поддерживать ее, а не американских союзников. Сопротивление этому еще больше усугубит энергетический кризис и вызовет резкий рост цен не только на электричество, энергоносители, но и на большинство производимых в ЕС товаров, включая удобрения, стройматериалы и так далее.

Энергетический кризис вызовет в обществе и СМИ волну сомнений в правильности теории глобального потепления, но она будет быстро погашена новыми истериками – "энергии не хватает, так как в мире еще очень мало ветряных мельниц и солнечных батарей, их надо поставить на каждую крышу".

10. Рост цен на энергоносители, в первую очередь в Евросоюзе, поставит большое количество производителей на грань рентабельности и даже разорения.

Рост цен на энергоносители очень больно ударит по энергоемким производствам: металлургии, производстве цемента и химических удобрений. И в конце концов повысит их стоимость для потребителей.

Это не только раскрутит маховик глобальной инфляции, но и поставит на грань разорения, например, мелких фермеров во всем мире, но в первую очередь в развивающихся странах, в которых правительства, в отличие от ЕС или США, не имеют возможность дотировать местных земледельцев и скотоводов.

С одной стороны, это приблизит угрозу голода, а с другой – упростит глобальным корпорациям скупку земли и еще большую концентрацию и монополизацию рынка.

11. Раскручивание глобальной инфляции, вызванной крупными антипандемическими финансовыми вливаниями в странах первого мира очень больно бьет по беднейшим странам. Особенно по тем, которые импортируют продовольствие. Что в свою очередь ставит правящие там режимы под риск свержения. Подобный сценарий мы уже наблюдали во время Арабской весны, спровоцированной, в том числе, резким подорожанием зерновых на мировых биржах. Что интересно, обнищание населения стран-экспортеров рабочей силы внезапно создаст революционные ситуации в тех государствах, куда они массово едут на заработки. В первую очередь в странах Залива.

12. В самой же Африке может разразиться "Идеальная буря" — новая большая война на подобии Конголезских войн конца 90-х-начала нулевых, когда в боевые действия будут вовлечены десятки государств региона, пострадают десятки миллионов человек.

Многие из них попытаются добраться в Евросоюз, особенно после того, как Германия упростит получение гражданства и либерализирует политику "воссоединения семей", о чем уже заявляли новые министры.

Кандидатов на новый театр боевых действий много: от французской субсахары на севере до Мозамбика на юге.

При этом везде в Африке усиливается влияние исламистов. Бедным массам хорошо заходит их лозунг — "Всевышний всех сделал равными, независимо от происхождения или расы. Неравенство от сатаны". Пример Афганистана показывает, что таких противников невозможно победить привычными способами, предлагаемыми коррумпированными правительствами. Нужна новая идея, способная стать альтернативой исламистам.

13. С кризисом политических идей столкнулись и развитые страны Запада.

Последние 30 лет там безальтернативно главенствовал правый либерализм. Альтернативу ему смогли предложить только блок зеленых и левых либералов (бывших еврокоммунистов), сосредоточившихся на зеленой повестке, легализации наркотиков и агрессивной защите прав всевозможных меньшинств (от гендерных до расовых). Фактически они совершенно забыли о том, что главным завоеванием демократии в ХХ веке стало народовластие большинства, реализуемое через всеобщие выборы, сменившее власть аристократии (меньшинства). Только сейчас новую "аристократию" прикрыли фиговым листком прав различных меньшинств.

14. Летом 2022 года на первой встрече новых руководителей Германии и Франции федеральный канцлер Германии Олаф Штольц выступит с предложением перехода к Федеративной Европе.

Идея, которую очень сильно поддерживают евробюрократы, столкнется с жестким сопротивлением европейских национальных элит, как только те поймут, что у них хотят забрать остатки суверенитета (в пользу тех самых никем не избираемых, значит, и никому не подконтрольных евробюрократов) и, самое главное, поставит их под контроль общеевропейской прокуратуры.

Но если Макрон вдруг будет переизбран на второй срок во Франции, возникнет большая вероятность проведения усеченных реформ, которые усилят роль Европарламента, Еврокомиссии, общей прокуратуры и появление наднациональных уголовных судов.

15. С развитием метавселенных с новой силой вспыхнет конфликт вокруг контроля за ними и социальными сетями.

Американские конгрессмены из обеих партий и многие европейские политики будут поднимать вопрос регулирования виртуального пространства и социальных сетей, а также личных данных, собираемых ими.

В США будет предпринята попытка создания федерального негосударственного органа контроля за социальными сетями, руководителя которого будет назначать президент и утверждать Сенат. Как сейчас происходит с частной структурой, регулирующей деятельность частных банков, Федеральной резервной системой США. Все это встретит острое противодействие лидирующих сетей: Facebook, Twitter и Google.

Американские власти предпримут попытку запретить китайский Signal и ввести цензуру контента в Telegram, который обвинят в распространении конспирологии и провоцировании революций от Венгрии и Франции до Китая и Алжира.

Крупные торговые сети откроют пилотные виртуальные супермаркеты, универмаги и рестораны в метавселенных. Встанет вопрос регулирования и вообще легальности деятельности публичных домов, казино и прочих сомнительных заведений в метавселенных.

16. Борьба с коронавирусом будет продолжаться.

Мы все очень хотим, чтобы в 2022 году вирус был побежден, все ограничения сняты и забыты, а мир вернулся к тем условиям, по которым население жило в 2019 году, но это кажется пока практически невероятным.

Намного более вероятно продолжение упорной борьбы с вирусом: вакцинирование населения; закручивание гаек против ковиддесидентов, вплоть до введения обязательной вакцинации, с драконовскими штрафами и всяческим ограничением в правах, вплоть до ареста. Любое агентирование против вакцинации будет приравнено к измене, за это будут строго наказывать.

Одновременно насильственная всеобщая вакцинация населения (включая детей) вызовет целую серию массовых бунтов, в том числе во вполне благополучных странах Евросоюза и Северной Европы. Что мы можем наблюдать прямо сейчас на примере Канады. Подавлять эти "восстания", наверное, власти будут очень жестоко, в том числе, используя вооруженных военных, а в случае их отказа, то и интервенцию из соседних дружественных правительству стран, наподобие того, как это было во время "Весны народов 1848-1849 годов".

Из-за отсутствия координации и слабой организованности все происходящее скорее будет похоже не на революцию, а на бунты луддитов. Когда бунтовщики будут громить медицинские центры, грабить магазины и избивать исполнителей. Все это будет жестоко подавлено, но, возможно, после этого напуганные власти пойдут на послабление режимов, чтобы "спустить пар" разъяренных масс.

Но возможен и другой сценарий – подчеркнуто цивилизованной, мирной и законной борьбы протестующих с опорой на массовость и судебную систему. Когда симпатизирующие протестующим судьи просто блокируют и отменяют антипандемические ограничения правительства. Что мы могли наблюдать в последние месяцы, например, в Бельгии.

В то же время большая вероятность появления новых государств-диссидентов на подобии Швеции и Беларуси, которые вдруг станут резко ослаблять градус борьбы с пандемией. Первые, кто уже пошли по этому пути, — Великобритания, Дания и Голландия.

17. Турция будет радовать туристов, сумевших прорваться через пандемические ограничения, низкими ценами из-за девальвации лиры (турецкая нацвалюта обесценилась на 19% в декабре 2021 года).

Девальвация лиры и проблемы с поставками из Китая должны подстегнуть экспорт продукции турецкой промышленности.

Примеру Турции по подчинению правительства Центробанку с последующей суверенной финансовой политикой (включая регулирование курса национальной валюты) могут последовать еще несколько крупных экономик, в том числе Россия и Республика Корея.

Вероятна война курсов валют, когда конкурирующие страны-экспортеры будут опускать курс своей валюты ради удешевления продукции и вытеснения с рынка конкурентов.

18. Парламент Германии легализует легкие наркотики для медицинских, а возможно и релаксационных целей.

Вероятны и попытки легализовать наркотики на федеральном уровне в США. Легализация наркотиков в стране не только создает огромный новый легальный бизнес по их производству и распространению, но и снимает последние крупные системные ограничения перед отменой наличных денег в Западной Европе.

19. Экономический кризис и введение жестких финансовых санкции против России, может спровоцировать ее выйти из нефтедолларовой системы, перевести внешнеэкономические расчеты (в том числе за нефть и газ) из долларов США в национальную валюту, золото или бартер.

За этим последует делистинг всех российских предприятий с мировых бирж, а затем и национализация российских активов иностранных компаний. Это либо спровоцирует в России "революцию", либо запустит новый виток исторического развития, в любом случае для экономики и социального благополучия населения это будет большим потрясением.

20. Очень большая опасность крупной хакерской атаки на инфраструктуру жизнеобеспечения целых государств — финансовую, транспортную, энергетическую, военную и медицинскую. За атаками могут стоять как враждебные государства, группы оппозиционеров, так и различные деструктивные группы, просто криминальные элементы.

Высока вероятность атак "под чужим флагом".

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