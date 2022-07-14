Байден, Ближний Восток и Украина: для чего президент США уехал в ближневосточное турне

13-16 июля 2022 года президент США Джо Байден находится в ближневосточном турне. Оно имеет свое значение для политического разгрома России и развязывания русско-украинской войны.

Не нефтью единой. Какая цель

Снижение цен на нефть за счет большей добычи Саудовской Аравией – одна из целей Байдена.

Удастся ли уговорить саудитов на это, чтобы обвалить доходы в российский бюджет так, как в 80-х обвалились доходы СССР – не факт, но есть шансы. Впрочем, это только верхушка айсберга. И договоренность по нефти будет зависеть от другой более глобальной цели этой поездки.

США стремятся создать новую региональную коалицию на Ближнем Востоке

Ее основа – налаживание отношений между некоторыми странами Персидского залива и Израилем. То есть между вчерашними врагами.

Диалог между саудитами и израильтянами здесь – принципиальный. И эта коалиция или даже ее прообраз – антииранский.

США безрезультатно ведут переговоры с Ираном о возвращении к ядерному соглашению 2015 года. Иран может быть заинтересован "занять" место России в Сирии, где та ослабила свой контингент и где в ближайшее время ей выгодно, чтобы влияние оказал не кто-то другой, а союзник России – тот же Иран.

Поэтому цели Байдена – далеко идущие. Создать противовес Ирану не в виде Штатов, а в виде региональных игроков.

Это не будет какое-либо громкое заявление о громком союзе. Но начало диалога будет очень большим достижением. Еще несколько лет назад у Израиля были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией среди арабских стран. Сегодня – еще и с Бахрейном, Марокко, ОАЭ.

У саудитов отношений с Израилем нет, но они могут объединиться на фоне оппозиции к Ирану. На это рассчитывают в Вашингтоне.

Как это может сказаться на российско-украинской войне

Во-первых, ожидаем договоренности по нефти.

Во-вторых, любые движения в направлении арабо-израильской оттепели будут сближать Россию и Иран. Есть минусы (больше на кону в переговорах Россия-Украина, угроза эскалации и нового обострения на Ближнем Востоке).

Но есть и плюсы: больше возможностей давить на Россию и ослабить ее на всех фронтах. Персидский залив – очень рациональные игроки. Слабая Россия не будет для них привлекательным партнером. Предложить Россия им мало что может.

Не думаю, что Джо Байден выйдет с каким-то громким заявлением, но ключевое то, что вместо отдельных вопросов (как-то разрешение израильско-палестинского конфликта), США пытаются создать прототип коалиции, которая ударит и по мощностям Ирана, и по России одновременно.

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