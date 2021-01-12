Беспорядки в США – попытка государственного переворота. Только так это надо называть

Если кто-то говорит о своих целях – верьте им.

Сторонники президента США Дональда Трампа, ворвавшиеся 6 января в Капитолий, не были протестующими, не хотели "поговорить" с законодателями. У них были конкретные цели. Толпа скандировала "Повесьте Майкла Пенса" (вице-президент США. – Ред.).

Если кто-то тебе говорит о своих целях – верьте им.

Люди, которые делают стримы, как Стив Дудник (детектив и блогер, защищающий интересы русскоязычных эмигрантов. – Ред.). перед тем, как идти на Капитолий с заголовком "Повесим предателей", не хотят "поговорить". Женщина, идущая из Капитолия, которая говорит "это была революция" – не хотели просто "поговорить".

Если кто-то тебе говорит о своих целях – верьте им.

Фотографа AP столкнули с лестницы, другого из NYT повалили на пол. На двери оставили надпись: "Murder the media". Кричали журналистам CNN: "Нас здесь больше чем вас, мы вас можем уничтожить".

Если кто-то тебе говорит о своих целях – верьте им.

Люди, которые вооружились электрошокерами и несут целую связку пластмассовых наручников, которые использует полиция во время массовых арестов, не хотели "просто поговорить". У них были конкретные цели.

Если кто-то тебе говорит о своих целях – верьте им.

Это были люди, чье сознание было отравлено потоками лжи, идущей от президента Трампа, который убедил их, что выборы были у них украдены. И по их мнению они "спасали" Америку. На самом же деле, это была попытка государственного переворота, подстрекаемая самим президентом Трампом.

На каком основании я так говорю? Вы не берете шокеры, наручники, газовые баллончики с целью просто поговорить. Вы их берете для конкретных целей.

Цель толпы – оказать давление, взять в заложники, и да, если понадобится, уничтожить тех, кто будет выполнять свою конституционную обязанность и заверять легитимные и честные президентские выборы.

Это была попытка переворота. Только так это надо называть. Те, кто ворвались в Капитолий, пытались совершить государственный переворот.

Если кто-то тебе говорит о своих целях – верьте им.

Любая рационализация этих действий – это рационализация переворота против Соединенных Штатов Америки.

И абсолютно за все, что произошло в первые дни 2021-го в Вашингтоне, несет, ответственность один человек – Дональд Джон Трамп.

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