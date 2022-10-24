Борис Джонсон вышел из премьерской гонки. "I'll be back-а" не получилось

Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии. Теперь с высокой долей вероятности победит экс-министр финансов Риши Сунак.

Он получил 155 подписей депутатов партии в свою поддержку. Джонсон – 54 (хотя сам утверждает, что 102). Партия сказала свое слово. По этой причине Борис Джонсон понял, что в этот раз не получится, и решил сойти с дистанции, сказав, что считает "неправильным" сейчас возвращаться на пост, потому что стране нужна "объединенная партия".

В каком-то смысле ему же лучше. Следующий премьер снова столкнется с вереницей кризисов перед грядущей зимой, которые придется решать. Будет тяжко, и не факт, что новый премьер тоже сможет продержаться долго на своем посту.

Вот министр обороны Бен Уоллес поступил грамотно: уже во второй раз отказывается идти на выборы, уступая дорогу более амбициозным однопартийцам, сохраняя при этом свой пост и ожидая лучшего момента.

В пользу Риши Сунака будут играть хорошее оксфордское образование ("этот парень знает, что и как делать"), системность и опыт работы в госуправлении, особенно в финансах, а сейчас проблема №1 – экономический кризис.

Против него будут играть его классовое происхождение (богатая семья, друзья-аристократы, огромное состояние, из-за чего у людей складывается впечатление его оторванности от реалий простого народа); предположительно, тесные связи с нынешней администрацией в США (по крайней мере для тех, кто видит в этом проблему) и шлейф финансовой политики, которую он проводил при Джонсоне, из-за чего его считают виновным в нынешних проблемах Британии.

В любом случае политика нового британского премьера, как и Элизабет Трасс, будет направлена внутрь страны – на решение социально-экономических проблем, а не на внешнюю политику, которая, впрочем, останется неизменной.

Разве что, если верить предвыборной риторике Сунака, он будет больше склонен вести наступательную антикитайскую политику в связке с Вашингтоном.

Но это пока что приблизительные оценки. Посмотрим на результаты внутрипартийных выборов и первые шаги нового премьер-министра.

Справка LIGA.net. 20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Ее критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось сменить министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. У потенциальных кандидатов на кресло премьер-министра есть время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку в партии и выйти в следующий этап гонки. Если только один кандидат будет иметь поддержку 100 тори – он и станет премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ будет несколько, проведут онлайн-голосование членов Консервативной партии, а результаты объявят в пятницу, 28 октября.

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