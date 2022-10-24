UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Борис Джонсон вышел из премьерской гонки. "I'll be back-а" не получилось

Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон вышел из премьерской гонки. "I

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
24.10.2022, 11:06

"Сейчас для этого просто неподходящее время", — отметил Джонсон. Его отказ практически гарантирует победу Риши Сунаку, экс-министру финансов

Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии. Теперь с высокой долей вероятности победит экс-министр финансов Риши Сунак

Он получил 155 подписей депутатов партии в свою поддержку. Джонсон – 54 (хотя сам утверждает, что 102). Партия сказала свое слово. По этой причине Борис Джонсон понял, что в этот раз не получится, и решил сойти с дистанции, сказав, что считает "неправильным" сейчас возвращаться на пост, потому что стране нужна "объединенная партия". 

В каком-то смысле ему же лучше. Следующий премьер снова столкнется с вереницей кризисов перед грядущей зимой, которые придется решать. Будет тяжко, и не факт, что новый премьер тоже сможет продержаться долго на своем посту. 

Вот министр обороны Бен Уоллес поступил грамотно: уже во второй раз отказывается идти на выборы, уступая дорогу более амбициозным однопартийцам, сохраняя при этом свой пост и ожидая лучшего момента.  

В пользу Риши Сунака будут играть хорошее оксфордское образование ("этот парень знает, что и как делать"), системность и опыт работы в госуправлении, особенно в финансах, а сейчас проблема №1 – экономический кризис. 

Против него будут играть его классовое происхождение (богатая семья, друзья-аристократы, огромное состояние, из-за чего у людей складывается впечатление его оторванности от реалий простого народа); предположительно, тесные связи с нынешней администрацией в США (по крайней мере для тех, кто видит в этом проблему) и шлейф финансовой политики, которую он проводил при Джонсоне, из-за чего его считают виновным в нынешних проблемах Британии. 

В любом случае политика нового британского премьера, как и Элизабет Трасс, будет направлена внутрь страны – на решение социально-экономических проблем, а не на внешнюю политику, которая, впрочем, останется неизменной. 

Разве что, если верить предвыборной риторике Сунака, он будет больше склонен вести наступательную антикитайскую политику в связке с Вашингтоном. 

Но это пока что приблизительные оценки. Посмотрим на результаты внутрипартийных выборов и первые шаги нового премьер-министра.

Справка LIGA.net. 20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Ее критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось сменить министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

У потенциальных кандидатов на кресло премьер-министра есть время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку в партии и выйти в следующий этап гонки. Если только один кандидат будет иметь поддержку 100 тори – он и станет премьером.

Если кандидатов с поддержкой 100+ будет несколько, проведут онлайн-голосование членов Консервативной партии, а результаты объявят в пятницу, 28 октября. 

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Борис Джонсон Лиз Трасс риши сунак Премьер Британии премьер-министр Британии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 