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"Дедушки и бабушки". Как Западный Мир бьет диктаторов в лицо

Цей матеріал також доступний українською
"Дедушки и бабушки". Как Западный Мир бьет диктаторов в лицо

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
02.08.2022, 22:56

Джо Байден, Нэнси Пелоси, Энтони Блинкен. Украина и Тайвань. Что нас объединяет

Пока американские истребители F-35 поднимались в небо с авианосца "Рональд Рейган", чтобы в битве у берегов Тайваня вместе с пилотами-тайванцами защищать самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (82 года), государственный секретарь США Энтони Блинкен (60 лет) подписывал новые санкции против России. Вашингтон отчитался о 893 людях. А Минфин США добавил санкции против более трех десятков предприятий. Бизнесменов и олигархов. И против любовницы Путина.

Еще раз. Боевые самолеты США летят на войну с Китаем. А госсекретарь США отчитывается о новых санкциях против России. Как раз в этот день, 2 августа 2022 года. Именно тогда, когда весь мир считал километры, разделявшие Пелоси и независимый от Китая остров.

Президент США Джо Байден (79 лет) и его команда бьют диктаторов в лицо. И делают это играя. Задорно. "Бабушки и дедушки", как об этих лидерах говорит наше иногда не очень сознательное Facebook-сообщество.

Итак, бабушки и дедушки, да? "Старые" люди, разрушающие наше "молодое" представление о том, что можно и чего нельзя делать с плохими парнями.

Плохие парни не понимают диалога, к которому побуждает современная толерантность. Плохие парни понимают пинки. И если не говорить с ними на языке пинков, они уничтожат наш уютный толерантный мир. И потому в один день США, – чувствуя за своей спиной каждого из нас, людей свободного мира, страны свободного Западного Мира, – от имени каждого из нас бьют в лицо диктаторов.

Хватит бояться. Пора бить язычников. Пора ставить их на место. Пора сказать раз и навсегда: мы никогда не отдадим свободу и будем нести ее в каждую страну мира. Потому что только так мы сможем защитить свою цивилизацию. Когда весь мир станет свободным – мы будем в безопасности. А пока на планете существует хотя бы одна диктатура – мы всегда будем бороться с последствиями нашей толерантности к дикарям и варварам.

Человек рожден быть свободным. Ни одна нация, кроме россиян, не рождена жить в диктатуре. Каждый человек заслуживает быть свободным. И мы все сейчас должны быть как наши союзники из Соединенных Штатов Америки. Должны быть мужественными и идти до конца. История на нашей стороне. Но мы должны написать этот учебник своими силами.

Сегодня меня тегнули в соцсети под постом, в котором солдат пишет об ужасе войны. Как на фоне побед в интернете в реальности умирают сотни людей. Это правда. Каждый день умирают многие наши граждане. Но в этом нет измены. Это наш выбор – драться за свои семьи. Каждый раз, когда судьба давала нам выбор между свободой и диктатурой, мы выбирали первое. Свобода никогда не достается бесплатно.

Поэтому, когда меня спросили, что же делать, я смог сказать только одно: каждому из нас нужно готовиться к нашей собственной мобилизации в армию. Я готовлюсь. Тренируюсь каждый день. Потому что рано или поздно нам нужно будет заменить тех, кто сейчас жертвует жизнью за тех, кто в тылу.

Сейчас мы выполняем свое предназначение, которого мы на самом деле не просили. Но наш выбор вел нас в этот момент истории. Оплачиваем счет за независимость. Такой же счет будет выставлен Тайваню. Такой же счет уплатили до нас другие народы. Каждый раз история повторяется.

Наша задача – Россия. "Бавовна" любой ценой. И мы пройдем этот путь.

А где-то там, по другую сторону планеты, маленький остров так же, как и мы, будет решать проблему с другим боссом этой игры демократий против диктатуры. Он столкнулся, может быть, даже с врагом страшнее нашего. Но, как и мы, Тайвань не один. Мы все выполняем свою историческую роль. И нас много.

Давайте будем смелее. Давайте верить, что мы можем победить диктаторов. Давайте верить в себя. Даже если кажется, что победить невозможно. Мы сможем. Я в это верю.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Китай США война в украине санкции против россии тайвань демократия ненси пелоси
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