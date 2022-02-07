Декларация КНР и РФ. Как она повлияет на Украину и существующий прозападный миропорядок

Можно сколько угодно бросать скептические комментарии по поводу дальнейшей реализации амбиций РФ и КНР, но то, что написано в их заявлении, очень важный переломный момент в новом витке великодержавного соперничества.

Во-первых, впервые две страны публично подписались под взаимными претензиями к прозападному миропорядку. Москва напомнила, что Тайвань – часть Китая, а Пекин поддержал президента РФ Владимира Путина в его претензиях к расширению НАТО на восток.

Во-вторых, этим заявлением обе страны провозгласили формирование потенциально нового геополитического блока в рамках условной "Большой Евразии", который будет противовесом условному "Западу". Россия и Китай видят себя в ядре этого блока. Другими словами, произошло то, чего США опасались – создается почва под существенное сближение РФ и КНР на общей идеологической и политической базе.

Этому поспособствовала и попытка администрации президента США Джо Байдена снова разделить мир на два блока, только в этот раз на "демократии" и "автократии". Китай и РФ приняли вызов, но предложили свою схему деления.

В-третьих, китайско-российская декларация провозглашает конец существующего прозападного миропорядка, в котором доминирующую роль играли евроатлантические структуры во главе с США. Пекин и Москва выносят на публичный международный уровень то, что знали многие до этого, – идею скорого наступления нового многополюсного миропорядка, в котором нет места единоличному доминированию Запада и Соединенных Штатов.

В-четвертых, КНР и РФ фактически бросают вызов всей системе во многих ее проявлениях. Уже в первых двух разделах они бросают вызов монополии Запада на его самые сакральные и фундаментальные концепты, такие как демократия или права человека, утверждая, что они не должны быть приватизированы Западом, а имеют специфику, в зависимости от страны и ее культуры, а Запад не должен диктовать критерии, по которым оценивают других на их соответствие демократическим принципам.

В-пятых, декларация четко проводит грань между "блоковой политизацией", в которой обвиняется Запад, и "политикой сообщества единой судьбы человечества", которую предлагают РФ и КНР в кооперации с остальными. Играя на запросе на "нормальность", Пекин и Москва позиционируют себя как государства, готовые взять на себя лидерство и строить новый многополюсный и "по-правильному глобализированный" мир в противовес тому, что они считают "узколобой агрессивной раскольнической политикой" США и их союзников.

В-шестых, Китай явно продавил свое видение региональных альянсов и новой архитектуры безопасности в Евразии, главными элементами которых должна быть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и китайская инициатива "Один Пояс, Один Путь". Россия тут, я так понимаю, выступает как главный партнер в области безопасности и младший союзник, об ОДКБ ни слова. Зато приглашают страны АСЕАН и Индию.

Если еще вспомнить новый газовый договор между РФ и КНР, то становится понятно, что обе страны нацелились на сближение и в энергетическом секторе, что у них может получиться, поскольку обе имеют серьезное влияние на Центральную Азию.

К сожалению, Украина в этих глобальных схемах играет лишь роль "принимающего" и "ожидающего".

Мы будем ждать исхода переговоров и противостояния великих держав и принимать подачи, которые будут прилетать с разных сторон и всегда "неожиданно", так как эти процессы мы не можем контролировать.

С нынешней внешней политикой, мы, скорее всего, будем становиться периферией этого противостояния, часто попадая в перекрестный огонь великодержавного соперничества, начавшегося по линии Китай-США. Последние 3 месяца нам это хорошо продемонстрировали.

Единственная возможность для нас выйти из позиции принимающего ждуна, это усиливать свою самостоятельность и свободу: укреплять армию и обороноспособность, отстаивать свои экономические интересы, формировать региональные ситуативные связи, не втягиваться в чужие конфликты и прагматично подходить к внешним отношениям, исходить из своих интересов, а не чужих хотелок и пожеланий.

Худшее, что мы можем сделать, это продолжать игнорировать происходящее, оставаясь в рекурсии неактуальных идей 2014-2015 годов, когда жила еще вера в биполярный мир, где есть "Орда" против нас и есть единый "Альянс" за нас, и больше ничего не имело значения.

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