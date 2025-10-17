Давайте поговорим на серьезную тему – о детях Газы. Что делать с ними?

Это особенно важно сейчас, когда все защитники "угнетенного народа" быстро забудут об этих детях. Это ведь так легко – ходить на демонстрации с фотографиями разрушенной Газы и говорить о слезе ребенка. И так не хочется заниматься серьезной проблемой по-настоящему.

Какова ситуация с детьми Газы сегодня?

Мусульманских детей учат ненависти с детского сада. На утренниках дети разыгрывают сценки из интифады ножей с нападением на евреев. Самые популярные детские игрушки – огнестрельное оружие и гранаты, самая крутая одежда – камуфляж.

Школьные учебники прославляют мучеников. На уроках детям дают задачи: "Если один шахид убил пять евреев, а второй – только трех..." На выпускных популярны ритуальные костюмированные казни израильских солдат. На каникулах – военная подготовка и военизированные лагеря.

По телевизору идет программа "Пионеры завтрашнего дня" с мышонком по имени Фарфур (похож на Микки-Мауса), который призывает убивать евреев. Потом показывают смерть мышонка Фарфура от рук актера, выступившего как "израильский агент" и забившего его насмерть. "Фарфур пал смертью мученика, защищая свою землю. Убийцы детей погубили его".

Не существует в Газе зоны, свободной от ненависти и войны. Семья, детский сад, школа, улица, пропаганда – все пропитано смертью – вот такой вышины, вот такой ширины. Друзья учат: "Ты трус, если не готов умереть за Аллаха". Постеры с шахидами висят на каждом углу. Семьи террористов получают денежные выплаты. Помножьте это на "самую мирную религию" с ее культом смерти.

Встает самый главный вопрос – что делать?

Заменить всех учителей? Где вы их возьмете? В Газе? Она отравлена ненавистью на несколько поколений вперед. Привезете из Турции или Саудовской Аравии? А с улицей вы что будете делать? А с семьей? А с доброй бабушкой Фатимой, которая будет рассказывать, как ножом надо перерезать горло евреям? А с муллами в мечетях? Ребенок находится шесть часов в школе и 18 часов вне ее.

Вывести их из этого гадюшника? Пробовали уже. В 1992 году Дания приняла 321 палестинского беженца. К 2019 году 64% из них были осуждены за преступления, и 34% их детей также имели судимость. И это при том, что срок в Дании получить очень сложно. Шведский опыт абсорбции бедных палестинцев тоже крайне неудачен. Про Иорданию, Кувейт и Ливан даже говорить не буду.

Принять какой-нибудь "План Трампа" с созданием рабочих мест в Газе? Идея, конечно, благая – если дать людям работу и перспективы, то они откажутся от насилия. Но практика показывает, что это не сработает. Идеология сильнее, чем экономика. Террористы, захватившие самолеты 11 сентября 2001 года, были образованными инженерами из обеспеченных семей.

Ситуация осложняется тем, что в отличие от поражений Германии или Японии, когда была безоговорочная капитуляция, когда была оккупация, когда идеология расового превосходства была полностью дискредитирована, когда у стран-победительниц был полный контроль над образованием, медиа и юстицией, в Газе этого не произошло. Не было судов над военными преступниками. Не была осуждена террористическая идеология.

Вы же сами на митингах требовали ухода "израильских оккупантов" со священной Палестинской земли. В результате ХАМАС объявляет о своей победе и снова возвращается к власти.

Вы же сами, митохондриальные вы мои пражские и венецианские дураки, внушали им, что они не преступники, а "жертвы".

Но если жители Газы – жертвы, значит, ничего не надо у них там изменять. Значит, это им все должны, а они продолжат свою "священную войну".

