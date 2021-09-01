Джон сказал "прощай". США умыли руки. Афганистан больше не их проблема

Генерал-майор Кристофер Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизии, оказался последним военнослужащим США, который, за полчаса до дедлайна, вскочил в последний, улетавший борт, оставляя эту проклятую афганскую землю навсегда.

Вместе с ними, вглядываясь в далекие, темные горные силуэты, улетел и посол США в Афганистане Росс Уилсон. Американское посольство закрыто. США будут поддерживать связь с талибами через Катар.

Неожиданно для многих, американцы уходили трудно, трагично и мучительно. Изо всех сил стараясь избежать параллелей с Сайгоном-75 и не повторить тот самый момент, Вашингтону все равно пришлось пережить это душевное потрясение.

Четыре месяца стремительного талибского блицкрига, позорный коллапс правительства Ашрафа Гани, тотальная сдача Кабула, страшная массовая истерия бегущих от талибов афганцев в аэропорту, и последовавшая за ней хаотичная эвакуация всех желающих в "турборежиме" выбила американцев из колеи. А кровавый взрыв, убивший более 200 человек, и не очень удачный ответный авиаудар и вовсе добили явно уставшего и издерганного за эти дни президента США Джозефа Байдена.

США умыли руки. Афганистан больше не их проблема. При всей напыщенности угроз и демонстративной обеспокоенности судьбами женщин и детей, американцам уже не будет интересно, что там талибы сделают со своей многострадальной родиной и измученным войнами народом.

Постепенно, большинство американцев забудут об Афганистане. Как забыли о Ливии. Как забыли о Сирии. Как и не вспоминали о Йемене.

Не забудут лишь ветераны этой войны, все чаще беспомощно вопрошающие "что это было?" и "за что мы умирали?". Не забудут сторонники неоконсерваторов и глобалистов, посчитавших уход ошибкой. На забудут политические оппоненты Джо Байдена, намеревающиеся оседлать афганскую тему для совершения политического реванша в 2022 году. Не забудут отдельные группы либералов, ратующих за спасение всех афганцев от варварских орд Талибана.

Все остальные через какое-то время вернутся к своим бытовым, рутинным проблемам: кредиты, безработица, ковид, мини-культурные войны и споры за историческое наследие и национальную память. В общем, ко всему тому, что на самом деле интересовало американцев куда больше, чем далекий и непонятный Афганистан и иже с ним.

Впервые за долгое время, в небе над Кабулом стало необыкновенно тихо. Никакого протяжного гула самолетов, никаких возгласов суетливой толпы, вообще ничего.

Талибан вышел триумфатором в этой истории практически во всех отношениях. Они победили США военным путем, показали свою эффективность как партизанского движения, продемонстрировали наличие мощной социальной поддержки, пока что удержались от масштабных репрессий а-ля 1990-е, инициировали диалог с Панджшерским сопротивлением, раздали кучу гарантий внешним игрокам, заручившись как минимум их нейтралитетом, начали наводить порядок на улицах городов и не допустили анархии и хаоса.

Конечно, все еще впереди: им предстоит не только рассказывать, но и показывать реальные достижения и прогресс в обмен на внешнее признание и помощь. Но это уже будет другая история. История Талибана как политического субъекта, как управленцев и национальных лидеров, а не только воинов джихада.

США ушли, и вряд ли вернутся. Но давить на Афганистан они продолжат с новой силой. Как минимум, чтобы не дать там закрепиться Китаю, и чтобы Талибан не стал историей успеха.

Ибо такие примеры заразительны, и Штатам не нужны подобные триумфы в других странах региона. А на пример талибов нынче в исламском мире смотрят с большим упоением и уважением, даже те, кто не разделяет их мировоззрение. Ибо для них это не столько победа талибов, сколько поражение США и западной цивилизации, а многим этого достаточно.

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