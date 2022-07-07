Джонсон был не только премьером Британии. Но и лидером западной антипутинской коалиции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон таки подает в отставку с должности премьер-министра и уходит с поста лидера Консервативной партии. Он будет руководить правительством до избрания преемника. Джонсон уже назначил новых министров вместо тех, кто уже уволился.

Почему Джонсона увольняют, есть ли адекватная замена, и как его отставка повлияет на поддержку Великобританией Украины.

Главная проблема не в сокращении поддержки Украины

Вектор отношения Британии к российско-украинской войне не изменится с уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Поддержка Украины Великобританией: и обществом, и политикумом, в том числе – обеими правящими партиями – консервативной и лейбористской, очень высокая.

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"Великобритания продолжит поддерживать Украину в войне против российских оккупантов", – отметил Джонсон в своем видеозаявлении 7 июля, когда объявлял о решении уйти в отставку. Кроме того, Великобритания намерена лидировать в поддержке обновления Украины, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Вопрос в другом – в степени приоритетности и активности Лондона без Джонсона в завтрашней общей западной антипутинской коалиции. В этой плоскости его отставка – большая утрата. Не столько для Украины, но и в целом для Запада: он был тараном западной антипутинской коалиции.

Джонсон – несомненный последователь Уинстона Черчилля, мощный и волевой лидер. Его политической энергии не наблюдается сейчас ни у кого. Таким людям трудно найти замену. Точнее – ее просто нет и не будет какое-то продолжительное время.

Все претенденты на пост лидера консервативной партии, к сожалению, испытывают недостаток политического веса и воли для такой роли.

На какое-то время Украина утратит такого активного союзника, как была Британия при Джонсоне-премьере. Его преемнику будет чем заниматься. В стране много накопившихся внутренних проблем: рецессия (рост ВВП на уровне 0,6%), инфляция, мигранты. Традиционный набор западного общества, усугубленный тенденциями. Поэтому новый премьер, кто бы он ни был, будет в основном занят британской повесткой дня.

Кроме того у любого, кто придет вместо Джонсона, с самого начала не будет сильной позиции: он или она не выигрывали выборы для партии, в отличие от пока еще действующего премьера. Новый премьер будет вынужден руководствоваться максимальным количеством партийных интересов, а это ослабит его позицию, не говоря уж о личных качествах, о которых упоминалось ранее.

А таких качеств нет ни у кого, кто стоит в первом ряду на замену Джонсону.

Реакция на внутренние вызовы и допущенные ошибки

Борис Джонсон так увлекся глобальными вопросами, что внутреннюю политику отпустил на самотек. Это один из пунктов его обвинения.

В какой-то степени Джонсона подвела его министерская команда. Самое интересное, что главным катализатором предательства Джонсона и крушения его власти стал теперь уже экс-министр финансов Британии Риши Сунак. Он, второй министр в правительстве, человек, который должен нести львиную долю ответственности за экономическую ситуацию в стране, заявил, что "потерял доверие" к своему лидеру. Но его рейтинг в партии приблизительно такой же, как и у Бориса, поэтому шансов стать премьером у него нет.

Но главное, что нужно понимать в этой ситуации, перечисленные в прессе причины (проблемы с экономикой, вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах, скандал с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", который подал в отставку после обвинения в домогательствах к двум мужчинам в частном клубе в 2019 году) – лишь поводы для отставки. Да, все это важно и демонстрирует работу классической британской демократической системы реализации власти.

Но истинная причина – падение рейтингов консервативной партии и самого Джонсона, и, как следствие, неверие основных политиков-консерваторов в то, что он сможет выиграть для них следующие парламентские выборы.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Британии через два года. Но могут провести и досрочные, что является сложным вопросом. Джонсон рассматривал вместо отставки объявление досрочных парламентских выборов, но это был бы достаточно серьёзный политический кризис, в котором политическую позицию должна была бы занять Королева Британии. Но, видимо, его кто-то от этого отговорил. Не исключаю, что Букингемский дворец. Если бы он принял такое решение, это был бы первый подобный прецедент в истории Британии.

Кто может стать приемленником

Кандидатур, кто захочет и может побороться за должность премьера Соединенного Королевства, достаточно. Главное, что нужно понимать, у всех возможных претендентов проукраинская позиция.

Самый популярный консерватор – Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. Он остается в должности на фоне череды отставок, но также призывал Джонсона уйти. Но у Уоллеса нет серьезного аппаратного бекграунда и внутрипартийной номенклатурной поддержки. Поэтому непонятно, удастся ли ему реализовать свою популярность в должность.

Лиз Трасс, действующий министр иностранных дел, — не плохой вариант. Она когда-то была очень популярной среди консерваторов. Сейчас ее рейтинг не такой высокий, но у нее достаточно аппаратного опыта и внутрипартийных связей.

Сейчас зажглась звезда Надима Захави, которого 5 июля назначили канцлером Казначейства Британии-министром финансов вместо Риши Сунака. Он курд по национальности и первый министр Великобритании, который не родился на территории Соединенного Королевства. Но Захави так же популярен среди консерваторов и может побороться за пост премьера.

Это основные кандидатуры.

Еще есть консерваторы Джейкоб Рис-Могг и Мэтт Хэнкок. Последний – не самый удачный вариант, поскольку у него несколько пророссийская позиция. Точнее – он против педалирования украинского вопроса и активного участия в этой теме.

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