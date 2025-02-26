Действия президента США свидетельствуют о формировании региональной внешней политики. В этом подходе прослеживается строгая логика.

Объявив о своих территориальных амбициях по отношению к Канаде, Гренландии и Панамскому каналу, президент Дональд Трамп, похоже, вдохнул новую жизнь в доктрину Монро 1823 года. Тогда США впервые заявили о своем праве на неограниченную автономию в Западном полушарии.

Президент Джеймс Монро провозгласил, что Вашингтон будет рассматривать любое вмешательство других крупных держав в регион как "недружелюбное отношение к Соединённым Штатам". Китай, ты слышишь?

Региональная политика (в оригинале используется термин hemispheric, что означает, в том числе, полушарную или такую, которая охватывает полушарие Земли — Ред.) не является новостью для окружения Трампа. "Проект 2025" — набор идей по управлению США, опубликованный в прошлом году и поддерживаемый командой Трампа, — предусматривал "перегруппировку" цепочек поставок как необходимое условие экономической безопасности США и способ поддержки экономической активности в "регионах Америки, требующих роста и стабилизации".

Джон Болтон, занимая пост советника по национальной безопасности в первый срок Трампа, выразился еще более откровенно. В речи 2019 года он заявил: "Доктрина Монро жива и здорова".

Основная идея этого регионального уклона в американской политике заключается в том, что США и их соседи на севере и юге вместе являются большими, богатыми, сильными и более самодостаточными, чем любой потенциальный конкурент.