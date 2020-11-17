Думали, осталось два месяца, и кошмарный 2020 год закончится. Как бы не так

Ведь пока мы все наблюдали за тем, как считают голоса за кандидатов в президенты в США, в Эфиопии началась гражданская война, подводящая черту под централизованный этнофедерализм государства, способный втянуть в замес Эритрею и Судан, а также разрушить военно-политический баланс сил в Южном Сомали.

А Марокко начал военную операцию против сепаратистов в Западной Сахаре, тем самым развалив почти 30-летнее перемирие и рискуя сорвать еще одну "временную пломбу" замороженного конфликта на теле мирового порядка.

Раз международные институты слабеют каждый день, и глобальные/региональные игроки это все чаще демонстрируют на практике, то и замороженных конфликтов, ставших наследием минувшего порядка, станет меньше. Правда, это вовсе не означает, что они будут урегулированы.

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Пример Нагорного Карабаха нам показывает, что разморозка конфликта дело несложное, если есть воля, силы и ресурсы, но вот создать что-то новое – новое пространство, инициативу, долгосрочное решение – практически никто не способен.

А это либо заново замораживает конфликт, но под печатью другого объяснения и баланса, либо усугубляет его еще больше, дробя на фрагменты, вонзающиеся в тело всех, кто находится рядом.

Наиболее нестабильная ситуация сейчас как раз в странах Африки и Ближнего Востока.

Глобального лидерства сейчас нет. Штаты свое время упустили, а сейчас не хотят и не могут. Китай и Индия не готовы. Россия не может и не сможет.

А международное сообщество продолжает сжиматься, разделяясь в отдельные ракушки, где превалирует экономический национализм, политический эгоизм и resentment/обиды как инструмент мобилизации и оправдания своих действий.

Этот период, разумеется, когда-нибудь пройдет, и наступит некий порядок. Но пока что 2020 год – это еще не конец, как мне кажется.

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