Думали, осталось два месяца, и кошмарный 2020 год закончится. Как бы не так

Ведь пока мы все наблюдали за тем, как считают голоса за кандидатов в президенты в США, в Эфиопии началась гражданская война, подводящая черту под централизованный этнофедерализм государства, способный втянуть в замес Эритрею и Судан, а также разрушить военно-политический баланс сил в Южном Сомали.
А Марокко начал военную операцию против сепаратистов в Западной Сахаре, тем самым развалив почти 30-летнее перемирие и рискуя сорвать еще одну "временную пломбу" замороженного конфликта на теле мирового порядка.
Раз международные институты слабеют каждый день, и глобальные/региональные игроки это все чаще демонстрируют на практике, то и замороженных конфликтов, ставших наследием минувшего порядка, станет меньше. Правда, это вовсе не означает, что они будут урегулированы.
Пример Нагорного Карабаха нам показывает, что разморозка конфликта дело несложное, если есть воля, силы и ресурсы, но вот создать что-то новое – новое пространство, инициативу, долгосрочное решение – практически никто не способен.
А это либо заново замораживает конфликт, но под печатью другого объяснения и баланса, либо усугубляет его еще больше, дробя на фрагменты, вонзающиеся в тело всех, кто находится рядом.
Наиболее нестабильная ситуация сейчас как раз в странах Африки и Ближнего Востока.
Глобального лидерства сейчас нет. Штаты свое время упустили, а сейчас не хотят и не могут. Китай и Индия не готовы. Россия не может и не сможет.
А международное сообщество продолжает сжиматься, разделяясь в отдельные ракушки, где превалирует экономический национализм, политический эгоизм и resentment/обиды как инструмент мобилизации и оправдания своих действий.
Этот период, разумеется, когда-нибудь пройдет, и наступит некий порядок. Но пока что 2020 год – это еще не конец, как мне кажется.
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