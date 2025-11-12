Я только что посмотрела "Дом из динамита", новый триллер, в котором США атакуют межконтинентальной баллистической ракетой, и который подвергся критике со стороны Пентагона.

Фильм также вызвал определённые споры, особенно относительно вероятности описанного сценария. Мне он понравился именно тем, что выбрал не типичный сценарий, который мы обычно считаем вероятным, а тот, который ставит важные вопросы: что, если наши противники не будут действовать и реагировать так, как мы ожидаем? Что, если наши системы откажут в критический момент и ничего не будет работать так, как отработано на тренировках?

Что, если лидер на самом верху примет неправильное решение? Можно сказать, это то, о чём Владимир Путин должен был бы спросить себя перед тем, как напасть на Украину в феврале 2022 года.

Наверное, самая странная критика, которую я где-то читала, звучала примерно так: "Ядерная война? В такое время, когда в США и так столько всего происходит? Серьёзно?".

Должна сказать, что я совершенно не согласна. Именно из-за всего остального, что происходит в США, американские избиратели в следующий раз, выбирая президента, должны задать себе вопрос: "Хотел бы я доверить этому человеку ядерные коды, чтобы нанести глобальный ущерб?". То же самое (в несколько меньшем, но не менее важном масштабе) касается французских и британских избирателей.

И самый большой слон в комнате — очевидно, что в фильме изображена профессиональная американская администрация. Мой совет для американцев, которые это читают: посмотрите фильм и представьте на соответствующих ролях Трампа и Хексета. Это делает триллер ещё более захватывающим.

