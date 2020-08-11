Кто угодно, но не бацька: беларусам надоело быть подданными Лукашенко

Президентская избирательная кампания в Беларуси в 2020 году наверняка уже вошла в европейскую историю. Впервые за 26 лет, беларусы решились на такие массовые протесты против действующей власти, а сама власть, столкнувшись с очень низкими рейтингами, начала зачистку политического поля страны задолго до дня выборов.

Но корни такого противостояния людей и властей стоит искать в событиях, которые случились в стране задолго до того, как началась избирательная кампания.

В начале пандемии в социальных сетях ходили шутки, что настоящие носители коронавируса, – авторитарные лидеры разных стран. Среди них, по понятным причинам, был и Александр Лукашенко.

Тогда мы еще не знали, что синонимичный ряд "коронавирус-Беларусь-Лукашенко", окажется не просто не лишенным смысла, но пророческим. COVID-19 стал для Беларуси мощным катализатором протестных настроений. И как "Колокол" в свое время разбудил Герцена и декабристов, разбудил гражданское общество страны.

Что произошло?

Пандемия пришла в Беларусь в конце февраля 2020-го, уже в марте стало понятно, что остановить распространение вируса в стране будет очень сложно. Тем более, что официальный Минск не принимал серьезных мер в этом направлении, а сам Лукашенко называл страхи людей перед вирусом – психозом.

В стране не был объявлен карантин, обязательный масочный режим вводился отдельными городами, либо решением конкретных организаций и учреждений, и часто понять логику таких действий было абсолютно невозможно.

Тем временем, люди болели и, разумеется, умирали. Причем, по официальной статистике, и болели, и умирали подозрительно равномерно. К примеру, количество умерших в день было примерно одинаковым – до 10 человек – вне зависимости от количества выявленных заболевших.

По официальной же информации, беларусские медики ни на каком этапе борьбы с COVID-19 не испытывали трудностей ни со средствами индивидуальной защиты, ни с дезинфекторами, ни с аппаратами, измеряющими уровень сатурации в крови.

На деле, проблемы были, и довольно серьезные. При этом медикам запрещалось сообщать о нехватке чего бы то ни было, и даже конкретные цифры госпитализированных больных с диагнозом COVID-19.

В ответ на откровенную ложь и бездействие властей, активисты и волонтеры организовали сеть взаимопомощи - в первую очередь, медикам, но также социальным работникам, воспитанникам детских домов, домов-интернатов, пациентам различных медицинских учреждений, бездомным.

Кампания BY-COVID, благодаря краудфандинговой платформе MolaMola, ежедневно собирала тысячи долларов на закупку СИЗов, организацию горячего питания медиков и прочие важные вещи. Параллельно по стране открылись десятки кустарных мастерских по пошиву масок, многие женщины, находящиеся в декрете, шили маски на дому, распространяя их среди родственников, знакомых, соседей по подъездам.

В Минске и Бресте открылись мастерские, изготавливающие пластиковые щитки на принтерах. К ним тут же подтянулись волонтеры, чтобы помочь в сборке и отправке готовой продукции.

Транспорт, закупки, связь с больницами по всей стране – все это легло на плечи активистов, в рядах которых оказались очень разные люди - от известных гражданских активистов и блогеров, до айтишников, маркетологов, домохозяек и безработных.

В конечном счете, к концу весны, беларусы настолько прокачались во взаимопомощи, что стало понятно - граждане страны могут довольно оперативно организовывать многие солидарные действия без участия властей. И это стало первым звоночком.

Добавьте сюда откровенно издевательские высказывания президента в адрес заболевших, полное отсутствие эмпатии и ноль высказанных соболезнований в адрес тех, кто потерял близких, множество пахабных и жестких оценок образа жизни умерших ("имел лишний вес", "зря тягался по городу”), и станет понятно, что такое поведение Лукашенко, не могло не вызывать раздражение людей.

Масла в огонь подлили закрытые границы. Сама Беларусь границы не закрывала, но многие гастарбайтеры (а по некоторым данным, каждый десятый беларус постоянно находится на заработках за пределами страны) вынуждены были вернуться к семьям и остались без работы. У них было немало времени, чтобы понять, в какой яме оказалась страна.

В конце концов, к началу избирательной кампании, беларусы подошли в совершенно другом, доселе не виданном состоянии раздражения действующей властью и, одновременно, восхищения собственными солидарными действиями, которые, в течение всей кампании, не раз сыграли ключевую роль.

Входя в свои шестые выборы, Лукашенко был настолько уверен в собственных силах, что не заметил происходящего, и не обратил внимание на то, что его рейтинги достигли критически низкой отметки, о чем заявлял институт социологии НАН Беларусь (директор которого был вскоре уволен).

А очнувшись, решил, что справится с настроениями традиционным оружием: силовиками, которые состряпали уголовные дела в отношение главных оппонентов действующего президента – Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Валерия Цепкало, и мощной пропагандисткой машиной, которая должна была не оставить камня на камне от репутации банкира, блогера и айтишника.

Но что-то пошло не так. И на место трех мужчин стали три женщины, которые настолько "легли на сердце", уставшим от вранья и неуважения людям, что на митинги в поддержку кандидата Светланы Тихановской, стали собираться тысячи людей по всей стране. Электорат подкупало все: и искренность эмоций кандидатки и слоганы о любви и честных выборах, и общее доброжелательное настроение митингов, дистанцировавшихся от радикальных лозунгов традиционной оппозиции.

Тихановская и ее команда сумели почувствовать настроения электората и дать им желаемое – надежду на перемены. Подчеркнуто мирные. Они же мотивировали беларусов прийти на избирательные участки (многие граждане в интервью журналистам признавались, что делали это впервые за долгие годы, а некоторые и вовсе впервые), чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Очереди к избирательным участкам – доселе невиданное явление для Беларуси. А ночное стояние под участковыми избирательными комиссиями в ожидании итоговых протоколов – и вовсе из разряда фантастики.

О том, что произошло и происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков вечера 9 августа, вы наверняка знаете. Отключенный Интернет, заблокированные мессенджеры, разгон мирных протестантов слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и водометами, брутальные задержания всех и вся и… вновь и вновь выходящие на улицы беларусских городов граждане, которые, кажется, прошли точку невозврата и не готовы больше проявлять пресловутые беларусские терпение и толерантность.

Чем бы ни закончились эти протесты, уже сегодня ясно: коронации Лукашенко не будет. Выстроенная за четверть века система, дала серьезный сбой, о чем свидетельствуют цифры на многих избирательных участках, где комиссии честно выполнили свою работу. На большинстве из них победа Тихановской более чем очевидна.

Сама же Тихановская, в ходе избирательной кампании, не раз подчеркивала, что не желает должности президента и подаст в отставку, чтобы в стране прошли новые честные выборы. Но, кажется, беларусы готовы сейчас практически на любого президента, чтобы прервать правление Лукашенко и его семьи. В противном случае, стране остается стать королевством.

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