Для администрации Трампа кадры из Тбилиси будут подтверждением, что США теряют в Грузии позиции, которые выстраивались на протяжении тридцати лет

Начнем с того, что власти абсолютно сознательно пошли на публичный разрыв с западными партнерами. Разговоры о том, что на это их спровоцировало решение Европарламента, это разговоры в пользу бедных.

Решение Европарламента, не имеющее никакого обязательного исполнения ни для Еврокомиссии, ни для национальных правительств, было только поводом. Цель этой провокации в том, чтобы дать четкий месседж ЕС – оставьте нас в покое, мы будем творить все, что хотим, и ничего вы нам не сделаете. То есть окончательное оформление геополитического разворота.

Что касается ночных событий, только одна мысль крутилась в голове тех, кто отдавал приказ о разгоне – не допустить сценария Майдана.

То, что своими действиями они этот сценарий могут приблизить, власти конечно не понимали. В сухом остатке – жестокий и циничный разгон.

И что не менее важно, нужно хорошо понимать и быть готовыми к тому, что эта власть не сможет существовать без раскручивания маховика репрессий.

Они уже вошли в узкий коридор и не смогут из него выбраться. То, что в конце этого коридора их ожидает страшный конец, справедливо, но не утешает. Слишком много бед они натворят до этого.

Представить сейчас, что власти пойдут на какие-то уступки, категорически невозможно, ровно так же как и то, что они попытаются договориться с оппозицией.

Да, Грузинская мечта постарается выдернуть из оппозиции депутатов индивидуально, чтобы не выглядеть уж совсем, хотел написать – смешно. Но, это совсем не смешно. Мы оказались на руинах политических институтов, системы безопасности и внешней политики страны.

Что дальше? На внешнем контуре, для переходной администрации Трампа кадры из Тбилиси будут ещё одним подтверждением, что Соединенные Штаты теряют (потеряли) в Грузии все позиции, которые выстраивались на протяжении последних тридцати лет.

Новому составу Еврокомиссии, в который сегодня входит немало выходцев из Восточной Европы, объяснять, что сейчас происходит в Грузии, нет необходимости. Другой вопрос – что они могут предпринять.

Для Москвы – уникальная возможность вернуть свое влияние как в Грузии, так и во всем регионе, отсечь (ограничить) все нежелательные региональные проекты и замкнуть на себе как экономическую, так и политическую логистику Южного Кавказа и Центральной Азии.

Для Китая – дополнительные возможности использования влияния РФ в регионе для продвижения своих интересов. Для региональных игроков (Турции и Ирана) – ограничение своих планов с учетом увеличения влияния России.

Внутри страны – продолжение борьбы с четким осознанием того, что в случае поражения, с очень большой вероятностью придется жить в бараке русского мира до конца Российской Федерации в её нынешнем виде.

Это та реальность, которую нужно хорошо понимать. Далеко не все зависит от нас, но нужно хотя бы попробовать.

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