Геноцид хуту и тутси в Руанде: как это было и почему справедливость оказалась не для всех

Я не стала писать это вчера, в 31-ю годовщину геноцида в Руанде. Это событие всколыхнуло мир и стало важной вехой (как всегда, трагической) для развития международного уголовного права.

После полномасштабного вторжения России уже и в Украине узнали о маленькой африканской стране, которая за несколько месяцев превратилась в кладбище для миллиона людей. Благодаря западным медиа, Международному криминальному трибуналу по Руанде, фильмам геноцид превратился в нарратив про "плохих хуту, совершивших геноцид невинных тутси".

Однако... В этом случае как раз уместна та самая ненавистная фраза про "не все так однозначно".

В любом случае геноцид ничем нельзя оправдать. Однако он не должен становиться завесой, за которой спрятали (и оправдали) убийство сотен тысяч хуту военными группами тутси (Руандийским патриотическим фронтом – РПФ. Сейчас это правящая партия Руанды).

Геноциду предшествовала война, развязанная РПФ, когда в начале 1990-х они вторглись (возвратились?) с территории Уганды. Помните тот классический пример пропаганды: "Тутси называли на Радио тысячи холмов "тараканами"? Но не потому, что они были "отвратительными". А потому, что еще в 1960-х годах после деколонизации Руанды они скрывались и стали очень "живучими". Пример того, что мы вкладываем в слова свое "зарубежное" понимание.

Президент Уганды Мусевени пришел в ужас из-за того, что вторжение РПФ (которых он называл "своими мальчиками") может быть воспринято как вторжение Уганды в Руанду, пожелал им всего наилучшего и заявил международному сообществу "мы вообще здесь ни при чем". В Уганде как раз разрасталась Господняя армия сопротивления, которая вырезала север Уганды – регион аколи. Их руководитель – сейчас один из самых разыскиваемых преступников мира Джозеф Кони – собирался перерезать горло и президенту, так что Мусевени было чем заниматься.

Шла война. Подписываются Арусские мирные соглашения — в основном, чтобы замылить Западу глаза. РПФ плюет на эти мирные соглашения, продолжает военные действия. То же самое делает Интерахамве – военная группировка хуту.

Затем происходит геноцид. Летом 1994 года РПФ заходит в столицу – Кигали.

Хуту – и гражданские, и военные – бегут на территорию Заира (нынешней ДРК), где расселяются в лагерях для беженцев. Фильтрация не проводится.

Кагаме (нынешний президент Руанды, а тогда один из руководителей РПФ) при поддержке тутси, поселившихся еще в 1960-х годах в Заире, проводит атаки на лагеря, преследуя и гражданских, и бывших военных. А также убивает еще одного президента – на этот раз президента ДРК Жозефа-Дезире Мобуту.

При активном участии Руанды начинаются две Конголезские войны, которые уносят жизни около 15 млн человек.

Нынешний вооруженный конфликт и деятельность группы М23 (группировка "Движение 23 марта") также связаны с активной финансовой и вооруженной поддержкой Кагаме.

Когда я была в Руанде, то увидела там африканский рай западного образца.

"Мы простили наших палачей", – говорили нам на конференции представители тутси. "Мы все поняли, мы рады, что нас простили, и живем в мире и согласии" – говорили хуту.

– А что с теми хуту, которых убили тутси?

– Что ты такое говоришь? Как ты смеешь такое говорить? Ааа, мы знаем, откуда у тебя эта информация... – вот так реагировали на мой вопрос.

Иногда ценой мира становится страшное молчание. И мира, и самих жертв. И не дай бог нам заплатить когда-нибудь такую цену.

Международный трибунал не расследовал никаких преступлений, совершенных РПФ. Поль Кагаме является надежным партнером США, которые поддерживают развязанные им военные действия.

Кстати, Руанда не является страной, богатой минеральными ресурсами. В отличие от ДРК.

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