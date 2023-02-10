JIT опубликовала отчет по делу MH17. Надеялся, что следствие сможет больше. Не смогло

8 февраля объединенная следственная группа Joint Investigation Team (JIT) по делу о сбивании самолета рейса MH17 опубликовала итоги своего расследования. Если коротко — дальнейшее расследование невозможно без сотрудничества российских властей. А для сотрудничества нужна новая власть, потому что эта не сотрудничает, отрицает, лжет и фальсифицирует доказательства. То есть нужна победа Украины в войне. Дело не закрыто и ждет этого светлого часа.

Ниже – краткое изложение отчета.

1. Приговоры Гаагского окружного суда

В отчете JIT сначала кратко описывает часть обстоятельств, установленных приговорами (на примере приговора Гиркина, в других общие факты такие же).

В приговорах Гаагского окружного суда от 17 ноября 2022-го установлено несколько важных в контексте дальнейшего расследования и отчета обстоятельств:

– С середины мая 2014 года российские власти оказали настолько значительное влияние на временно оккупированную территорию Донецкой области, что это – полный контроль террористической организации ДНР.

– Ракетный комплекс "Бук", которым был сбит самолет, происходит из Российской Федерации и был транспортирован бойцами террористической организации ДНР ночью с 16 на 17 июля 2014 года, а после сбивания самолета возвращен назад (передан на украинско-российской границе вблизи села Северный).

– "Бук" сопровождался полным экипажем из Российской Федерации.

– Выстрел с использованием Бука невозможен без тренированного экипажа и определенной подготовки и процедуры и не мог произойти случайно.

– Сбивание самолета с помощью "Бука" на высокой высоте непременно приведет к гибели всех людей на борту. Экипаж и все причастные к развертыванию "Бука" намерены были сбить самолет и понимали, что это приведет к последствиям — гибели всех людей на борту. Суд не нашел обоснованных оснований для сбивания самолетов на востоке Украины и считает, что у экипажа и всех причастных к развертыванию "Бука" был умысел на сбивание самолета и гибель всех на борту.

– Суд не смог установить на основе материалов дела действия экипажа в момент сбивания самолета и лиц, которые давали приказ сбивать самолет и почему.

– Суд не смог установить, были ли намерения сбивать именно гражданский самолет у экипажа "Бука" или же он верил, что целится в военный самолет.

– Суд считает неправдоподобной версию об умышленном решении сбивать гражданский самолет, потому что не может даже придумать, с какой целью это могло бы произойти, но в деле нет материалов, которые бы на это указывали.

– Суд считает правдоподобной версию об ошибке касательно объекта (есть свидетель, который был на поле после запуска, и по реакциям "коллег" все считали, что сбили украинский военный самолет).

– Ошибка по объекту не имеет значения для квалификации, поскольку намерение убить одного человека, даже если в результате убит другой, все равно является составом преступления убийства. При отсутствии иммунитета комбатантов убийство военных или гражданских – все равно является убийством.

– Ракета была выпущена с поля недалеко от Первомайского, которое находилось под контролем террористической организации ДНР.

– "Бук" был там размещен для борьбы с украинскими военными самолетами, которые наносили множественные удары по силам террористической организации ДНР.

– Процедура пуска ракеты такова, что предполагает определенный момент и возможности, чтобы подумать – стрелять или нет. И суд считает правдоподобным, что такая возможность была использована экипажем, принявшим обдуманное решение производить выстрел по цели с осознанием того, что все на борту погибнут.

– Поскольку "Бук" должен был использоваться для сбивания многих целей, такое же обдуманное решение было и у других лиц, транспортировавших и причастных к развертыванию "Бука". Нет причин допускать, что транспортировавшие "Бук" считали, что его не будут использовать по назначению.

– Какой самолет намеревались сбивать – гражданский или военный – не изменит этих умозаключений.

– За более чем восемь с половиной лет следствия совместная JIT не смогла найти существенную информацию по трем направлениям: умышленная атака против ошибки, действия экипажа, приказ стрелять.

– Россияне отрицали какое-либо участие в конфликте на востоке Украины в 2014 году или в сбивании самолета и для поддержки своих возражений предоставляли фальсифицированные доказательства следствию.

– Не было возможности проводить следственные действия в Российской Федерации или получать информацию о старших офицерах экипажа и ответственных за его передачу "ДНР", Россия не отвечала на запросы о правовой помощи.

2. Где "Бук"

С 23 июня 2014 года "Бук" с номером "3Х2" (х — неустановленная цифра в номере) два дня путешествовал по конвою второго батальона 53-й зенитной ракетной бригады РФ в район на границе с Донбассом. В составе конвоя было шесть "Буков".

В 06:00 утра 18 июля 2014 года в районе села Северное "Бук" был возвращен в РФ, а согласно показаниям свидетеля дальше "Бук" транспортировали на грузовике в Ростов.

Далее JIT пыталась установить, как транспортировали Бук: по воздуху, наземным транспортом или по железной дороге. Нет свидетельств, что это была железная дорога. Есть фото 20 июля 2014-го грузовика "Камаз", которым раньше перевозили "Бук" 3Х2, но не удалось подтвердить, что это именно тот "Бук" снова перевозят.

Когда "Бук" вернулся в РФ 18 июля 2014-го, на базе в Ростове-на-Дону находились два грузовых самолета Ил-76, на которых можно было бы транспортировать "Бук". На следующий день на базе был только один Ил. Не удалось установить, куда улетел второй.

Россияне отказались отвечать следствию, где находился "Бук" с 23 июня по 23 июля 2014 года. Документ по состоянию на 27 сентября 2014 года по "Букам" 1-го и 2-го батальонов 53-й бригады подтверждает, что один не вернулся на базу.

3. Идентификация цели

Цели могут быть идентифицированы с помощью внешнего радара, собственного радара "Бука", военной системы, использующей транспондер (свой-чужой/друг-враг), или камеры "Бука".

Система друг-враг "Бука" различает только военных союзников (дружественные самолеты). Вражеские самолеты или гражданские самолеты не распознаются системой как "друзья", поэтому система их классифицирует как "вражеские". 17 июля 2014 года было облачно и собственная камера "Бука" не могла быть использована. В таких случаях можно использовать собственный радар "Бука", но тогда "Бук" становится уязвимым, потому что враг может определить его местонахождение. По этой причине на вражеской территории стараются как можно меньше использовать собственный радар "Бука". Радар позволяет определить высоту, направление движения и маневренность цели. Если на радаре несколько целей, то можно сравнить их по размеру.

Расследование показало, что с мая 2014 года и в дальнейшем несколько радарных систем РФ покрывало воздушное пространство, где летел MH17, и их данные передавались террористической организации ДНР. Однако следствие не смогло установить, передавалась ли такая информация экипажу "Бука", сбившего самолет.

То есть следствие не проливает свет на то, какими данными руководствовался экипаж "Бука", когда выполнял пуск ракеты, и какие экипаж имел приказы и цели. Такая информация известна самому экипажу и его командирам.

4. Члены экипажа и командиры 53-й бригады

Приказы о конвое из шести "Буков", покинувших базу 53-й зенитной ракетной бригады РФ 23 июня 2014 года, не содержат информации о членах экипажа "Бука" 3Х2.

Документы показывают, что с 15 июля 2014 года по меньшей мере 193 человека военного персонала 53-й бригады находились в районе Миллерово, Волченский. Все они находятся в зоне внимания следствия. Из документов, публичных источников, социальных медиа, некоторые из этих лиц могут быть установлены и связаны с батальонами.

Командир бригады – Сергей Мучкаев. По делу Олега Пулатова суд постановлял допросить Мучкаева. РФ отказала, потому что задаваемые вопросы касались военной информации и гостайны. Следствие допросило деда (!?) Мучкаева, до смерти проживавшего в Латвии. Тот слышал от своей дочери, что слышала от Мучкаева (внука), что он не причастен. Дед также сказал, что якобы было следствие по этому поводу в РФ и оно не нашло доказательств причастности Мучкаева.

Версия, что Мучкаев в силу своей должности и обязанностей знал об использовании "Бука" "ДНР" правдоподобна, но следствие не нашло доказательств. Ни телекоммуникационных данных, ни свидетелей, которые бы видели Мучкаева с "Буком".

Военный персонал конвоя 23 июня и военный персонал, покинувший базу в Курске 15 июля, имели в составе 35 офицеров, способных оперировать "Буком". Также есть вероятность, что и другие владели такими навыками.

Некоторые из них были выслежены и допрошены следствием. Также следствие получило множество сообщений из разных чатов в мессенджерах с участием членов 53-й бригады. В чатах, например, есть сообщения бывшего члена 53-й бригады, что все подписывали подписку о конфиденциальности. Из чатов был обнаружен свидетель, его допросили, и он рассказал о базировании в 2014 году 2-й батареи 2-го батальона и 3-й батареи. Этот свидетель был частью конвоя и утверждает, что солдаты не знали, куда направляются, не знали конечного пункта, не имели задачи, они просто оказались где-то у леса в полях, где не было домов или деревень. На этой ноте связь со свидетелем оборвалась и больше с ним связаться следствию не удалось.

Еще один солдат этой бригады дал показания, что был в Украине шесть месяцев, в том числе, когда был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17. Но не верит, что это был их "Бук", потому что такая ошибка маловероятна, по его мнению. Он знает, что были сбиты нескольких самолетов и вертолет, однако лично не видел ничего. И даже этот свидетель в дальнейших допросах полиции давал другие показания, говорил, что мог знать членов экипажа, но не помнит всех имен, заявлял, что испуган и не хочет рисковать.

Есть свидетель, который под ником "Анастасия" месяц переписывался в соцсети ВКонтакте с военным из 53-й бригады. Тот рассказал в чате, что был частью конвоя с "Буком" 3Х2. Также рассказал о трех членах экипажа, которые дальше передвигались отдельно под командованием офицера, имя которого свидетель назвал. Когда "Анастасия" спросила, куда они уехали, свидетель сказал, что это тайна, за которую ему могут снести голову. Но дал "Насте" подсказку, цитируя какую-то песню о солдатах, идущих на запад. Когда "Настя" отправила свидетелю флаг Украины с вопросом, не это ли направление он имеет в виду, свидетель ответил, что "Настя" не только красива, но и умна. Этот свидетель еще многое рассказал, например, что два "Бука" получили повреждения и вернулись на базу, потому что в полях их невозможно было отремонтировать.

Когда непосредственно этого свидетеля допрашивали, он подтвердил, что был солдатом 53-й бригады, и свой аккаунт ВКонтакте, но отрицал подлинность чата с "Анастасией".

По показаниям "Анастасии" и ее собеседника удалось идентифицировать офицера, командовавшего экипажами третьего батальона. Больше деталей следователи не предоставляют.

Другой свидетель рассказал о слухах по поводу четырех членов экипажа и назвал имена двух и что они вернулись в лагерь 53-й бригады в Каменск-Шактинский. Эти два имени совпадали с именами из перечня офицеров, который есть у следствия. Относительно одного из них есть материалы из соцсетей, что он были на границе летом 2014-го. СБУ одного из них идентифицирует как выпивавшего с Владимиром Цемахом (пророссийский боевик и фигурант дела о крушении рейса MH17. 7 сентября 2019-го его передали России в рамках обмена пленными. 3 декабря 2019-го Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск, поскольку его местонахождение было неизвестно и он не явился к следователю.– Ред.) после того, как сбили самолет. Свидетель слышал от Цемаха, что тот наблюдал за расстроенным членом экипажа и давал ему ликер. Сам Цемах был допрошен и отрицает это как и какое-либо свое участие. Больше информации об участии этих офицеров следствие не нашло.

Призывы JIT к свидетелям в СМИ не дали результатов по идентификации членов экипажа.

В соцсети Twitter кто-то публиковал фото и данные якобы четырех членов сбившего самолет экипажа. Следствие это проверило и не нашло доказательств причастности этих лиц.

В результате – идентифицированы 42 человека персонала 53-й бригады, которые были на границе и могли оперировать "Буком" или быть водителями. Более конкретные признаки участия есть в отношении трех офицеров. Но в настоящее время вне разумного сомнения идентифицировать экипаж следствие не смогло. И не исключено участие других, кроме этих троих. Их имена следствие не называет.

5. Путин, Шойгу, Сурков, Малофеев, Гиркин, Аксенов, русские генералы

8 июня 2014 года Гиркин просил Сергея Аксенова (так называемого премьер-министра Крыма. – Ред.) помочь с противовоздушными системами и тренированными экипажами.

В середине июня Аксенов и Алексей Дюмин (заместитель главы ГРУ) на встрече в администрации президента РФ передали просьбу о тяжелом противовоздушном вооружении, которое поддержал олигарх Константин Малофеев и Владислав Сурков. На встрече присутствовали представители ФСБ и Минобороны РФ. Результатом встречи стало обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину, которое было удовлетворено.

В тот же период с 14 по 19 июня один из главарей террористов Александр Бородай был в Москве в районе администрации президента РФ. По его словам, ездил за подарками для "ДНР". Перехвачены разговоры также другого коллеги Бородая в Москве по поводу тяжелого вооружения, включая артиллерию. Уже 23 июня "Бук" 3Х2 пересек украинскую границу.

С 6 июля, по прибытии "Бука" 3Х2, произошли изменения в политической и военной структуре "ДНР". В Украину прибывали российские генералы, чтобы координировать военные действия террористов "ДНР". Степень их влияния остается не полностью установленной. Гиркин утверждает, что не получал указаний от этих генералов. Однако есть доказательства, что указания от генерала Андрея Бурлаки получал Бородай, ежедневно в течение июля. От Бурлаки также прямые указания получали подчиненные Горкину люди, и он это знал и принял. Указания Бурлаки касались конфликтов в террористической организации ДНР и поставки вооружения. Однако следствие не смогло установить участия российских генералов именно по "Буку" 3Х2.

6. Что дальше

Расследование JIT по экипажу "Бука", который использовался для сбивания MH17, их командиров и других ответственных участников поставки "Бука" и его развертывания на позиции 17 июля 2014 года, дошло до своих лимитов.

Следствие сделало все, что могло, без сотрудничества российских властей. Также следователи принимают во внимание риски для своих источников.

Последующие новые доказательства следует собирать в РФ. Для этого нужно либо сотрудничество РФ, либо полагаться на свидетелей оттуда. При сегодняшнем режиме в РФ свидетели не могут говорить свободно и безопасно.

Вопреки уже установленным фактам РФ продолжает отрицать свою роль в конфликте во временном промежутке вокруг 17 июля 2014 года. РФ предоставляла сфальсифицированные доказательства и отказывалась давать ответы на запросы. Сейчас отсутствуют перспективы получения какого-либо адекватного сотрудничества с РФ по расследованию.

Сегодняшние находки следствия недостаточны для предъявления обвинения. Либо есть процессуальные препятствия, либо недостаточно собранных доказательств.

Процессуальные препятствия это, например, невозможность выйти за пределы обычного уголовного расследования в отношении лиц, которые могут заявлять об иммунитете — Шойгу, Дюмин, Бурлака, Путин ("иммунитет президента — это предмет академических дискуссий").

JIT не видит дальнейшего поля для расследования и потому прекращает его. Однако дело не закрывается. Новая информация или изменения в обстоятельствах могут дать причины для возобновления следствия или открытия новых уголовных производств.

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