Как массовые коммуникации превращают преступников в святых

Джордж Флойд, судя по всему, был ужасным человеком. Неоднократно осуждённый за кражи, хранение наркотиков, вооруженное ограбление, во время которого он приставил пистолет к животу беременной женщины и бил ее пистолетом по голове, Флойд тем не менее за считанные дни стал международным символом борьбы с расизмом, навсегда вошёл в массовую культуру. Как же это возможно?

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Общество буквально канонизирует человека с порочной биографией, закрывая глаза на его личность, превращают в нового святого. На самом деле, ничего удивительного. Ведь человек и символ, который он воплощают, - это две большие разницы. Так Ницше отрицал наличие истинных христиан, кроме Иисуса Христа, говоря, что "в сущности был только один христианин, и он умер на кресте".

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Культура питается символизмом. Движимая чьим-то разумным замыслом или коллективным бессознательным, она поглощает личность человека, переваривает факты и реальность, выдавая наружу символическую идею, которая увлекает социум. Так, каждый погибший солдат - герой, каждый заключённый преступным режимом - узник совести.

Таким образом, возникает дуализм личность-символ, который зачастую порождает конфликт, особенно, если, став символом, личность продолжает жить и действовать вразрез со своим идиллическим образом. Подобные казусы очень тяжело принять массовому сознанию.

Вспомним Надежду Савченко. Женщина-воин, герой, узница, незламна. Это все про символ. Но есть ещё неадекватный человек, который хочет взорвать парламент и дружить с террористами. Сознание людей разрывается и отказывается верить: в уголовные дела батальона торнадо, педофилию священников, чудовищные преступления Сталина. Это происходит потому, что символ сильнее личности, идея всегда масштабнее и увлекательнее факта.

Неограниченные возможности социальных сетей и медиа стали совершенным инструментом для создания символов. Йозеф Геббельс хвалился, что получив средства массовой информации, он может из любого народа сделать свиней. Сегодня он бы вооружился аккаунтами в Facebook и Twitter.

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Высочайшая скорость распространения информации, восприимчивость и информационная уязвимость людей делает создание новых символов и посев любых идей в современной культуре делом технологичным и не особо сложным. Тем более, что наше сознание пытается искать смыслы даже там, где из нет.

Вы обратили внимание, что Флойда убил офицер по фамилии Шовин? Шовинизм? Совпадение? Не думаю...

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