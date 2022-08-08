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Как телеканал CBS манипулирует фактами. Разбор лжи о "30% оружия" Украине

Цей матеріал також доступний українською
Как телеканал CBS манипулирует фактами. Разбор лжи о "30% оружия" Украине

научный сотрудник в GLOBSEC
08.08.2022, 21:21

Подыгрывать России, озвучивая нарратив о том, что "Запад должен прекратить поставлять оружие в Украину", – это не только глупость. Это опасно

Не нужно быть политическим аналитиком, чтобы понимать, что одна из стратегий ведения войны, которую сейчас реализует Россия, заключается в том, чтобы повлиять на поддержку Украины со стороны западных союзников. Прежде всего – заморозить/замедлить поставки украинской армии оружия. Россия уже развернула кампанию, направленную на дискредитацию Украины как партнера, союзника и государства в целом.

Вполне предсказуемо. Так же, как и методы, которые выбрали россияне, – привлекать кого-то "с запада", кто бы озвучивал этот нарратив. Ведь все же мы знаем: если об очередном булшите говорят "представители запада", это придает больше доверия тому месседжу, который вы пытаетесь продать аудитории.

23-минутный телерепортаж американского телеканала CBS "Вооружаем Украину" – один из примеров продвижения нарратива о непредоставлении Украине оружия.

Попробую показать, как в семи шагах создать суперманипулятивный продукт. Такой, что нанес бы ущерб Украине, которая на грани возможностей воюет с Россией и ежедневно теряет своих лучших людей.

 

Справка. 5 августа американский телеканал CBS выпустил документальный фильм "Вооружаем Украину" о том, что якобы только треть западного оружия доходит до украинских военных. 8 августа CBS удалил сообщение в Twitter со ссылкой на фильм, а на сайте в начале текстовой версии видеоматериала появилось примечание редактора: "Статья была обновлена, чтобы показать изменения, которые произошли уже после съемок документального фильма CBS Reports "Вооружаем Украину", документальный фильм тоже обновляется".

Семь шагов манипуляции

Шаг №1. Пригласите четырех спикеров: руководителя иностранной волонтерской организации, эксперта по международной политике, полковника США в отставке и одного из правозащитников (спойлер: это сотрудница Amnesty International).

Шаг №2. Сфокусируйтесь на одном главном герое. В данном репортаже – это Йонас Оман, глава ГО Blue and Yellow, и, кстати, единственный из четырех человек, кого я знаю лично. Он проведет вас путями Донбасса, рассказывая по дороге о том, "как же оно все есть на самом деле".

В частности, Оман – тот, кто берет неизвестно откуда магическое число "30%". Мол, это процент западных поставок оружия, достигающих конечной цели в Украине. Это предполагает, что остальные 70% где-то исчезают.

Никаких подтверждений, никаких объяснений о том, откуда эта цифра взялась вообще и что дает основания для таких заявлений. Вообще ничего, что указывало бы на то, что эта цифра реальна. Это называется манипуляция фактами.

Шаг №3. Наведите камеру на офицера США в отставке. Как плохой журналист, задайте ему "наводящие" вопросы, например, "могли бы вы назвать это черной дырой?", намекая на поставки оружия Украине. Тогда получите "да" в ответ, подтверждающее предположение, сделанное Спикером 1.

Шаг №4. На бэкграунде пусть время от времени возникает "геополитик". Он придаст вашей истории больше вероятности, привнесет элемент экспертной оценки. Кроме того, он еще и представляет нарратив об "Украине, которая является марионеткой Запада", что дополнительно усилит ваш ключевой месседж.

Шаг №5. Предоставьте слово правозащитникам (в репортаже это человек из Amnesty International) для усиления месседжей, ранее артикулированных Спикером 1, 2 и 3.

Шаг №6. Уже от себя добавляйте фразы о том, что "оружие исчезает на черном рынке – индустрии, процветающей на фоне коррупции в постсоветской Украине". Ну все же слышали, эта постсоветская Украина, там всегда что-то о коррупции говорят... Не нужно объяснять или как-то доказывать обвинения – зритель вам и так уж верит.

Шаг №7. Теперь, когда у вас есть идеальное сочетание манипуляции фактами, дезинформации и российских нарративов, озвученных западными экспертами, остается именно завершающий штрих – добавьте название.

Вуаля, вот и готово: отчет и статья под названием "Почему военная помощь Украине не всегда попадает на передовую: около 30% доходит до места назначения". Поздравляю! Вы только что научились создавать вводящие в заблуждение манипулятивные материалы, в соответствии с правилами учебника кремлевской пропаганды.

Вот что я хочу сказать всем причастным к этому "шедевру" – и журналистам, и авторам идеи, и спикерам: вы все должны нести ответственность. У меня нет иллюзий, что вы прекрасно понимаете, что делаете и какие от этого будут для Украины последствия.

Жизнь людей на передовой в Украине зависит, среди прочего, от поставок западного оружия. Прямо и буквально. Зависят от количества и типа вооружения, стабильности поставок и уровня доверия к Украине как к надежному партнеру.

Схема довольно проста: чем больше оружия мы получаем (прежде всего РСЗО и средства ПВО), тем больше российских складов оружия и боеприпасов поднимается в воздух, тем больше операционно-тактических преимуществ получает Украина, тем больше жизней лучших людей Украины спасено, и тем быстрее мы приближаемся к Победе.

Эта схема уже неплохо работает, хотя и требует сверхчеловеческих усилий, которые предпринимают миллионы украинцев как в Украине, так и за рубежом, и, конечно, усилия наших союзников – всех, кто работает над лоббированием вопросов предоставления оружия.

Эта работа выполняется силами Министерства обороны Украины и Генштаба, МИД, средствами культурной дипломатии, через огласку миллионов украинцев за рубежом, волонтеров, во время официальных и неофициальных визитов народных депутатов, аналитиков и десижн-мейкеров. Все это закрепляется большим количеством интервью, аналитических материалов, обедов, публичных дискуссий, звонков, неформальных разговоров. Это большая и трудная работа.

Уже пять месяцев мы кричим во вселенную: ДАЙТЕ НАМ ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ. Результат этой работы измеряется кровью и жизнями людей. Мы находимся в эпицентре жесточайшего, современного международного военного конфликта, а на самом деле – в цивилизационной войне, воюя против России, которая пытается нас уничтожить. К примеру, меня, моих близких и друзей на передовой, мою будущую семью. Всех нас и Украину как государство.

Подыгрывать России, озвучивая нарратив о том, что "Запад должен прекратить поставлять оружие в Украину", – это не только глупость, это опасно.

Каждый, кто это делает, особенно если это сознательно, должен нести ответственность.

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