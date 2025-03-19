Как Украина может стать ключом к созданию новой европейской сферы влияния
Для бывших имперских держав европейцы удивительно пассивны на фоне возвращения сфер влияния XIX века как ключевого принципа глобальных отношений.
Очевидно, что ответом не может быть возврат к империализму — он в конечном счете привел к двум разрушительным мировым войнам. Однако Европа недостаточно активно выстраивает собственную сферу влияния как основу своей геополитической и стратегической силы, чтобы подготовиться к изменению баланса в трансатлантических отношениях, которого добивается президент США Дональд Трамп.
С его возвращением в Белый дом этот вопрос стал для Европы вопросом выживания. Чаша весов склонилась в пользу утверждения трех сфер влияния — США, Китая и России. В этой системе Европа в лучшем случае остается на второстепенных ролях, а в худшем — становится объектом борьбы и раздела между этими тремя игроками.
Трамповская Америка фактически не включает ЕС и членов НАТО в свою сферу влияния. Вместо "поворота в Азию" администрация Трампа может сосредоточиться на северо-западном полушарии, где ядром американского влияния станут Северная и Центральная Америка, Гренландия и лишь небольшая часть Западной Европы.
Подход Трампа к глобальной роли США — ослабление альянсов с богатыми союзниками в Европе и Канаде, значительное сокращение международной помощи, демонтаж механизмов мягкой силы, таких как Радио Свобода — открывает возможности для европейцев заявить о себе.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.