Для бывших имперских держав европейцы удивительно пассивны на фоне возвращения сфер влияния XIX века как ключевого принципа глобальных отношений.

Очевидно, что ответом не может быть возврат к империализму — он в конечном счете привел к двум разрушительным мировым войнам. Однако Европа недостаточно активно выстраивает собственную сферу влияния как основу своей геополитической и стратегической силы, чтобы подготовиться к изменению баланса в трансатлантических отношениях, которого добивается президент США Дональд Трамп.

С его возвращением в Белый дом этот вопрос стал для Европы вопросом выживания. Чаша весов склонилась в пользу утверждения трех сфер влияния — США, Китая и России. В этой системе Европа в лучшем случае остается на второстепенных ролях, а в худшем — становится объектом борьбы и раздела между этими тремя игроками.

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Трамповская Америка фактически не включает ЕС и членов НАТО в свою сферу влияния. Вместо "поворота в Азию" администрация Трампа может сосредоточиться на северо-западном полушарии, где ядром американского влияния станут Северная и Центральная Америка, Гренландия и лишь небольшая часть Западной Европы.

Подход Трампа к глобальной роли США — ослабление альянсов с богатыми союзниками в Европе и Канаде, значительное сокращение международной помощи, демонтаж механизмов мягкой силы, таких как Радио Свобода — открывает возможности для европейцев заявить о себе.