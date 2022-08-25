Какие виды вооружения получит Украина от Германии и США и какое значение этих поставок

Пакеты вооружения от США и ФРГ в августе стали рекордными по стоимости за все предыдущие месяцы большой войны. Далее – значение нового вооружения.

США передают или уже передали Вооруженным Силам Украины

1. Дополнительная партия высокоточных ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS. Следовательно, атаки по российским штабам и логистическим центрам продолжатся.

2. Дополнительная партия противорадиолокационных ракет HARM. Эти ракеты позволили ВСУ пробить российскую противоракетную оборону. Теперь удары по сосредоточению российских радаров и зенитно-ракетных комплексов, пытающихся прикрыть стратегические объекты от ударов HIMARS, наносят самонаводящиеся ракеты HARM.

Они уничтожают противовоздушную оборону россиян и наносят им тяжелые потери. Таким образом, защититься от HIMARS российские военные не смогут.

3. 15 тактических беспилотных комплексов Boeing ScanEagle.

Это современный военный дрон армии США среднего радиуса действия, который находится в одном классе с нашими комплексами типа PD-2 и оптимизирован для тактической разведки и корректировки артиллерийского огня.

Ранее США поставили нам партию старых дронов PQ-20 Puma из своих запасов, но эти машины в современной войне имеют очень ограниченное использование из-за старой системы управления, которая легко глушится средствами РЭБ.

Посмотрим, как защищен от препятствий ScanEagle, но это очень существенное усиление наших возможностей. При массированном применении HARM сбить ScanEagle россиянам будет невозможно.

4. Противотанковое оружие:

А) 1500 противотанковых управляемых ракет TOW. Наконец-то, хотелось бы сказать.

Самым массовым в странах НАТО является не ПТРК Джавелин, а именно американские TOW-2, хорошо известные по видео работы сирийских повстанцев, воюющих с режимом Башара Асада. Эти ракеты наводятся по проводам. Да, оператору нужно постоянно сопровождать ракету, это сложнее (ракета не самонаводится в верхнюю проекцию и управляется по проводу, поэтому нужно, чтобы была открытая зона для наведения).

Но есть и свои преимущества – ракета более надежная, более удобная в эксплуатации и не зависит от состояния аккумулятора, может наводиться точно на тот объект, куда ведет оператор, а не только на контрастное тепло, имеет большую дальность пуска – 3700 м по сравнению с 2500 м у Джавелина.

Это хорошая новость, поскольку нам нужно гораздо больше управляемого оружия на передовой, чтобы дополнять друг друга.

Б) 1000 ракет для Джавелинов. Это полностью восстановит наши запасы.

В) 2000 гранат для противотанковых гранатометов типа "Карл Густав". Это более мощные и точные гранатометы по сравнению с советскими РПГ-7, плюс восстановление наших запасов.

5. 16 прицепных гаубиц калибра 105-мм и 36 000 снарядов.

Ранее США начали поставки в Украину 105-мм гаубиц М119, это продолжение.

Очень важное решение, ведь кроме дальнобойных тяжелых гаубиц калибра 155-мм, войскам нужно поражать цели на близких дистанциях, для экономного использования ресурса стволов задачу непосредственной поддержки следует переводить на более дешевые системы. У нас эти задачи выполняет 122-мм калибр, но, как и любые советские системы, они имеют ограничения по поставке снарядов, и для нас переход на натовский калибр легких пушек в 105-мм также очень весом.

6. Инженерное обеспечение:

А) 40 бронемашин International MaxxPro с минными тралами.

На фронте хаотическое минирование территорий с обеих сторон и без тралов обеспечить любой маневр сейчас уже невозможно, тралы нужны для любых маневровых действий.

Б) определены противоминные средства, вероятно, миноискатели.

В) инженерные боеприпасы, указанные как взрывное оборудование. Вероятно, речь идет об оборудовании для создания проходов в минных полях. Такие средства инженерного обеспечения в комплексе необходимы для проведения наступательных операций.

7. Приборы ночного видения, тепловизоры, лазерные дальномеры, оптические устройства.

Очень важно, поскольку сократить потери и получить преимущество в наземных боях позволяют именно массовые поставки оборудования для ночного боя. У нас такие поставки осуществляются для армии исключительно волонтерами, американские поставки должны создать качественное преимущество в ночном оборудовании и оснащать целые подразделения.

8. Средства тактической радиосвязи. Подробностей нет.

9. 50 бронемашин HMMWV. Все знают об этих высокомобильных машинах, это дополнительная партия для усиления мобильности наших войск.

Германия передает или уже начала передавать ВСУ

1. Средства противовоздушной обороны:

А) зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Это сверхсовременный комплекс средней дальности, маневренный, преобладающий любой российский зенитно-ракетный комплекс этого класса – Бук-М3, прежде всего. Такой зонт сможет прикрыть от всех видов самолетов, беспилотников, крылатых и некоторых баллистических ракет. Одна машина передается для учебы.

Б) Также передаются дополнительно 15 самоходных зенитно-артиллерийских установок калибра 35 мм "Гепард" (ранее ВСУ уже получили 15 "Гепардов").

"Гепарды" высокоэффективны, поскольку в их арсенале есть программируемые снаряды, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность как при уничтожении самолетов и вертолетов, так и очень мелких целей типа квадрокоптер. Немцы дополнительно передают 4000 боевых зенитных снарядов 35 мм (тип не сообщается) и 4000 практических – для обучения экипажей.

В) 40 станций радиоэлектронной борьбы против дронов большой дальности. 24 станции постановки помех малой дальности. Немцы действуют комплексно.

2. Артиллерийские снаряды:

А) 255 дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм типа Vulcano. Это новейший вид вооружения, аналогов которому нет в российской армии.

Дальность снаряда – до 50-70 км, корректируется в полете так же, как ракеты HIMARS, – через GPS-навигацию. То есть точность поражения ювелирная.

Их могут использовать все пушки 155 мм, которые нам уже передали страны НАТО. Такой снаряд очень эффективен именно для контрбатарейной борьбы, для поражения отдельной пушки, САУ, дешевле ракеты HIMARS и может быть гораздо быстрее применен из стандартной гаубицы.

Дальность как раз такова, чтобы наша пушка могла находиться на расстоянии в 20-30 км от фронта и поражать русские пушки в 20-30 км от фронта, то есть на максимальной дальности работы русской артиллерии калибра 152 мм.

Б) также немцы передают 4592 снаряда калибра 155 мм неуказанных типов. Очень существенное пополнение затрат боекомплекта, сейчас 155 мм – основное средство поражения.

3. Артиллерийская разведка:

А) радар контрбатарейной борьбы COBRA. Современная система, которая дополнит парк наших и артиллерийских радаров.

Б) 43 разведывательные дрона. Тип не указан.

4. 20 ракетных установок калибра 70 мм, которые можно ставить на пикапы, и 2000 корректируемых ракет с лазерной системой наведения.

Тип не сообщается, но этот интересный вид оружия разработан в США – ракеты типа APKWS. Это старые неуправляемые авиационные ракеты, которые оснащаются блоком лазерной наводки. Точность обеспечивается лазерным лучом. Это позволило сделать очень точную и мобильную установку, которую можно размещать на любой машине, и обеспечивать высокую точность поражения против пехоты в близком расстоянии, что опять-таки должно уменьшить нагрузку на артиллерию 155 мм.

5. Инженерное обеспечение:

А) 16 танковых мостоукладочных машин типа Biber, смонтированных на шасси танка Леопард-1. То есть это не новое, но очень эффективное наступательное оружие, которое может быстро даже под огнем развернуть переправу.

Б) 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Бергепанцер-2 – также на шасси Леопард-1.

Ранее ФРГ передала ВСУ три таких БРЭМ. То есть немцы обеспечивают высокую живучесть боевой техники, из-за возможности ее оттащить из зоны обстрела.

В) Машина для разминирования. Тип не указан. Логично предположить, что это может быть инженерная машина Пионирпанцер-2. Одну машину предоставляют для изучения и готовят более массированную поставку.

6. Логистика:

А) 200 грузовых автомобилей.

Б) шесть грузовых автомобилей с грузовым лифтом.

В) 14 трейлеров для перевозки танков.

Г) два тягача с прицепами.

7. Противотанковое оружие – 5032 единицы без указания типа, скорее всего, гранатометы типа Панцерфауст.

8. Бронетехника:

А) 10 бронетранспортеров М113 (ранее было поставлено 33 таких БТР).

Б) 10 бронеавтомобилей не указанного типа.

9. 10 безэкипажных катеров. Очевидно, катера предназначены для разминирования украинских портов, но могут использоваться и для других рискованных задач на воде.

10. 60 200 гранат калибра 40 мм для автоматических и подствольных противопехотных гранатометов.

Выводы

НАТО в августе системно усиливает для Украины:

1. Противовоздушную оборону войск и борьбу с дронами-корректировщиками огня.

2. Контрбатарейную борьбу и средства артиллерийской разведки.

3. Высокоточное дальнобойное оружие для поражения оперативных и стратегических объектов.

4. Высокоточное орудие для ликвидирования российской ПВО.

5. Инженерные средства для наступательных операций в плотно заминированной местности и средства для переправы через реки.

6. Логистические возможности.

7. Пехотные противотанковые средства.

8. Артиллерийское и ракетное вооружение для поражения целей в тактической зоне для снятия нагрузки на калибр 155 мм.

9. Средства разминирования или передвижения по воде.

Такие системные поставки комплексно усиливают возможности ВСУ и позволяют создать качественно новый уровень боеспособности. Не так быстро как нам нужно и хотелось бы, но количество и качество поставок вооружения существенно возрастают.

Но всего этого еще очень недостаточно для получения преимущества на фронте. Масштабы военной помощи следует увеличивать в разы.

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