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Казахстан штормит. Назарбаев хотел уйти не уходя, как и Путин. Вот что из этого получилось

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Казахстан штормит. Назарбаев хотел уйти не уходя, как и Путин. Вот что из этого получилось

российский политик и общественный деятель, глава региональной сети штабов Алексея Навального
05.01.2022, 15:03

Сменяемость власти — базовое, необходимое (хотя и недостаточное) условие движение вперед

Все в момент стали экспертами по Казахстану, но, честно сказать, казахстанская политика так сильно отличается от российской (или белорусской), что я бы не спешил применять какие-то привычные шаблоны.

Зато рискну напомнить, что когда экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходил-не-уходя (по схеме отказа от формальных полномочий при сохранении реальных рычагов власти), я тогда писал — не может такая схема быть долгосрочно устойчивой, в нее заложен потенциальный конфликт между номинальным и фактическим лидером. И первый же серьезный кризис может сломать эту конструкцию. 

Вполне возможно, что сейчас именно это происходит (и, кажется, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытается зачистить назарбаевские кадры). 

Как же смотрит на это президент России Владимир Путин.

1. Если Токаев расправится с назарбаевским наследием под шумок, или если протест победит — Путин сделает вывод (или, точнее, укрепится в выводе), что никакая схема с "преемником", с креслом в Госсовете или Совфеде и т.п. для него не может работать; только пожизненная президентская галера, с выборами в 2024, 2030, 2036 годах, пока смерть не разлучит его с властью.

2. Конечно, Путин ни в какие народные протесты не верит. Для него это все очередной "нож в спину" от НАТО, привет от "западных партнеров" за неделю до саммита, которого он так страстно добивался месяцами. 

Это его дополнительно озлобит: следует ждать особенных мерзостей и подлостей, жителям Воронежа вообще бы проследовать в бомбоубежища.

Ну а так, конечно, протесту под лозунгом "Старик, уходи" можно только сочувствовать. Такой протест не может не быть справедливым. 

Сменяемость власти — базовое, необходимое (хотя и недостаточное) условие движение вперед.

(Здесь сразу вспоминают Ли Куан Ю, создатель сингапурского экономического чуда. Но он был один такой; то самое исключение, что подтверждает правило — а все любители "сингапурской модели" на протяжении следующих десятилетий оказывались обыкновенными диктаторами).

Ну и вид отступающих перед напором людей "космонавтов" на фоне горящих полицейских машин не может не вдохновлять. Это красиво. Будем надеяться, что протестующие смогут добиться перемен, и что обойдется без крови.

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