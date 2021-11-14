Кризис мигрантов. Путин снова выглядит единственным лидером, который может помочь ЕС

Кто стоит за "гибридной войной", которую начал Александр Лукашенко против Европейского союза посредством создания миграционного кризиса у границ Польши, Литвы и Латвии? Действует ли белорусский правитель по своей инициативе или стоит за ним российский президент Владимир Путин? Координируют ли свои действия белорусские и российские силовики? Какова действительная роль в создании кризиса российских государственных корпораций – например, того же Аэрофлота?

Получить точную информацию о российской причастности мы сможем только тогда, когда будут открыты архивы в Москве и Минске. Сейчас мы можем только выслушивать спорные заявления.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, например, прямо говорит о причастности Путина. А в Москве все подобные заявления с негодованием отвергают.

Но о чем мы можем говорить с полной уверенностью – так это о заинтересованности Владимира Путина в том, чтобы мигрантский кризис продолжался и давал свои плоды. Несмотря на возможные отрицательные последствия для самой России, новые обвинения и новые санкции.

На фоне этого кризиса Путин снова выглядит единственным лидером, который может помочь Европейскому союзу. Именно ему уже дважды звонила по телефону, чтобы поговорить о кризисе, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. Теперь Путин может выбирать. Или "успокоить" Лукашенко и остановить кризисное развитие событий. Или склонять европейцев к прямым переговорам с белорусским правителем и обещать им вместо этого урегулирование ситуации.

Если европейские политики согласятся на прямые переговоры с Минском, это будет настоящий подарок не только Лукашенко, но и Путину. Ведь белорусский правитель не признается в ЕС легитимным президентом Беларуси. И если сегодня можно разговаривать с ним, то почему завтра нельзя, например, общаться с руководителями так называемых "народных республик" Донбасса? Прецедент – диалог для урегулирования – будет создан.

Угроза остановить подачу газа

Когда Лукашенко говорит, что остановит подачу газа в страны ЕС, это на первый взгляд может быть ударом по интересам самого Путина. Ведь белорусская газотранспортная система контролируется Газпромом, и выходит, что российский монополист не может выполнять свои обязательства перед покупателями?

Но на фоне заявлений Лукашенко, которые могут оказаться не более чем бравадой, еще громче зазвучат голоса о необходимости скорейшей сертификации газопровода Северный поток-2. Ну так, чтобы Газпром не зависел от шалостей непредсказуемого белорусского правителя, нужно как можно скорее сертифицировать Северный поток-2 и позволить Газпрому использовать его на полную мощность! А о том, что настоящим результатом этого запугивания европейцев будет энергетическая изоляция Украины, предпочтут не напоминать.

Лукашенко постоянно упоминает Украину

Ну и, наконец, содействие дестабилизации самой Украины. Мы видим, что Лукашенко постоянно упоминает Украину среди других стран, из границ которых идет опасность для Беларуси – и это при том, что Украина не является членом НАТО и мигранты не спешат в нее попасть.

Но когда Лукашенко рассказывает о задействовании российской стратегической авиации, он почему-то вспоминает Украину рядом с Польшей или Литвой. И это не случайно – Лукашенко знает, чем заинтересовать Путина. Путин же явно хочет дестабилизации Украины.

Перенаправление мигрантского кризиса в сторону Украины может стать дополнительным и очень важным элементом дестабилизационных усилий Кремля. И также создает благодатную почву для провокаций на границе Украины и Беларуси. Украинских силовиков можно будет обвинять и в том, что они неадекватно ведут себя в отношении самих мигрантов, и в том, что они нарушают суверенитет Беларуси, и в том, что они посягают на безопасность границ стран ОДКБ... Думаю, полный перечень таких претензий уже на рабочем столе.

Но не на рабочем столе Лукашенко. А на рабочем столе Путина. Похоже, что Лукашенко превращается в инструмент, посредством которого осуществляются путинские планы.

Специально для Радио Свобода

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