Ленд-лиз от США уже работает. Объясняю в деталях

Первое, что нужно понимать. Когда говорят о ленд-лизе от США, который вот-вот начнется, и там нас ждут танки Abrams, самолеты F16, ракеты ATACMS, за которые придется платить, если захотим оставить себе после войны, – это ложь. Выдумки. Фантазии.

Люди, которые такое говорят, – придумывают, выдавая желаемое за действительное. И опираясь на "опыт Второй мировой войны", когда в Европе воевали миллионные армии.

ATACMS нам не давали и не дают не из-за отсутствия закона о ленд-лизе, а из-за нежелания это делать. Есть ленд-лиз или его нет – это не магазин, где вы выбираете товары. Это документ вообще только для одного человека – для президента США.

Ленд-лиз – это не "продажа за деньги". Это не "продажа в кредит". Это не "оплатите только то, что уцелеет, и захотите оставить".

Ленд-лиз – это документ, снимающий с президента США необходимость согласовывать каждый шаг в вопросе передачи Украине или другим странам Восточной Европы военного оборудования, необходимого для защиты от российской агрессии.

Это все. Ленд-лиз – ничего, кроме сокращения бюрократических процедур, не предполагает. Ни ракет, ни танков, ни условий оплаты/неоплаты. Условия передачи оборудования определяются двусторонними договорами (если они будут подписаны).

К примеру, абсолютно все оборудование может быть передано бесплатно. Это то, что происходит прямо сейчас, – безвозвратная помощь "сокращениями Байдена".

Кстати, так называемые "контракты на будущее" – они тоже сначала поступят США, а уже потом опять же "сокращением американского президента" могут быть переданы Украине из запасов США, которые будут пополнены по этим контрактам (кроме, возможно, случаев, когда предусмотрено другое – например, международная кооперация по восстановлению танков в Чехии, но в этом случае мне сложно сказать, потому что услуга заказывается США и контракт выполняется для США, а значит, отремонтированные танки станут собственностью США, которые могут их передать Украине).

Стороны прямо сейчас могут договориться о том, что после войны нужно будет заплатить только за то, что уцелеет и что мы захотим оставить себе (например, нам понравились HIMARS, а США попросят их вернуть).

Или нужно будет вернуть все, кроме того, что не уцелеет (оставить нельзя будет ничего даже за деньги, если стороны так договорятся).

Или вообще какие-либо другие условия, которые устроят обе стороны. Причем, учитывая статус отношений и ситуацию в мире, такие переговоры (о дальнейшей судьбе оборудования) могут быть вообще проведены после войны, когда будет понятна общая картина – и с тем, что осталось, и с тем, может ли Украина это оплатить.

И, да, конечно, может быть иначе: правительства двух стран договорятся прямо сейчас, что все надо будет вернуть. Подпишут, например, соответствующий документ. Это тоже возможно, но ничего об этом не слышал.

Закрепим.

Ленд-лиз – это не "программа ленд-лиза, которая предусматривает...". Нет "программы ленд-лиза". И для СССР не было "программы ленд-лиза". Так как что-то предоставляли бесплатно, что-то – в кредит. Для СССР были одни условия. Для Британии и Франции – другие.

Закон о ленд-лизе сам по себе ничего не предусматривает, кроме того, о чем я написал выше. Это только упрощение бюрократических процедур для американского президента (в первую очередь). А все остальные стороны должны договариваться.

И сейчас главный вопрос.

Пора ли говорить о том, что Украина должна или нет платить за то, что получает от США? То есть пора ли говорить о том, что Украина должна заплатить за HIMARS через несколько лет? Или вернуть их?

Учитывая, что соответствующих переговоров не происходит, наши союзники не претендуют на возвращение того, что предоставили. И все, что предоставляется, оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками (большое им за это спасибо). Украина, которая зависит от поддержки союзников, не должна ничего платить за то, что получает. Спасибо.

Может ли это измениться?

Закон о ленд-лизе действует два года: 2022-й и 2023-й. И в любое время США могут решить, что больше не могут бесплатно помогать Украине. Или могут инициировать переговоры после войны.

Однако – еще раз – суть принятого закона не в возможности взимать деньги с Украины, а в возможности быстро передавать Украине и другим странам Восточной Европы все необходимое. А продать либо дать в кредит оружие США могут и без ленд-лиза в любое время.

Еще важно. Сравнивать ленд-лиз Второй мировой войны и ленд-лиз для Украины некорректно. Ибо суть ленд-лиза определяют двусторонние документы, а не название закона.

Главная "программа ленд-лиза Украины" – это встречи в формате Рамштайн, где определяют потребности Украины. Логистический и руководящий хаб союзников, расположенный в Германии. Там работает "ленд-лиз", дополняя все, что нам предоставляют десятки стран Запада. У Украины есть коллективный, мировой ленд-лиз от десятков наших союзников. И сейчас этот ленд-лиз для нас бесплатный.

Возвращаясь к США. Вашингтон уже предоставил нам десятки миллиардов долларов помощи от американских налогоплательщиков. И еще десятки ожидаются в следующем году. В целом поддержка Украины со стороны США за два года (этот и следующий) может достичь $50-70 млрд. И это будет половина того, что США предоставили СССР с 1941 по 1945 год (по современным ценам). Тогда этого хватило, чтобы Сталин сказал: "Без этих поставляемых ленд-лизом машин мы бы проиграли эту войну".

С начала года США передали Украине более 1000 единиц военной техники (официально), компенсируя количество – качеством (по сравнению с тем, что есть у России). Бесчисленное количество боеприпасов и снаряжения.

Нужно ли Украине больше? Нужно.

Почему президент США не может одним махом выделить Украине $100 млрд налогоплательщиков – это отдельная история. Но то, что нам дают, позволяет идти вперед и побеждать.

Поддержка постоянно растет. И сейчас она выходит на динамику $400 млн в неделю/полторы только от США. Больше было только на День Независимости – $3 млрд контрактов.

Резюме

Не ожидайте мифического ленд-лиза, где будет все супероружие и в неограниченном количестве. Ленд-лиз формально действует уже с начала этого года – нам бесплатно предоставляют оружие. Закон, принятый США, упростил этот процесс для президента США, также предоставив дополнительные возможности с прицелом на будущее.

Будет ли вообще "а теперь за все платите" – не уверен. Все западные страны, которые нам помогают (в том числе деньгами в бюджет на зарплаты учителей, врачей, шахтеров и вообще всех бюджетников), прекрасно понимают, что мы еще не скоро сможем отблагодарить налогоплательщиков в этих странах. Скорее всего, будет так, что еще много лет коллективный Запад будет помогать нам отстраивать Украину. Впрочем, прогнозировать я бы не хотел.

И совет.

Пока можно просто сказать "спасибо" под постами в соцсетях в западных медиа, когда речь идет о поддержке Украины. Не "почему так мало", а спасибо, дорогие друзья, спасибо. Никогда не забудем ни одну страну, которая откликнулась, когда нам было тяжело. Потому что победить можно только вместе.

Справка LIGA.net. Механизм ленд-лиза расширяет полномочия президента США в соглашениях о поставке военной помощи Украине. Фактически он позволяет отдавать в долг или лизинг военное оборудование по упрощенным и ускоренным (без специального выделения денег Конгрессом) процедурам.

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