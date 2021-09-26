Меркель, Украина и выборы в Германии. Чего ожидать

Украина и российско-украинский конфликт вряд ли можно было назвать главными темами предвыборной кампании в Германии. Да, конечно, политики обменивались мнениями и о самом этом конфликте, и о судьбе проекта Северный поток-2 – но все-таки главными темами, которые обсуждали на дебатах кандидаты на пост федерального канцлера от ведущих политических партий страны, были вопросы внутренней политики.

Все прекрасно понимают, что это важнейшие выборы для Германии за несколько десятилетий. И отнюдь не только потому, что с политической сцены страны сойдет Ангела Меркель, которая возглавляла федеральное правительство в течение последних 16 лет. А еще и потому, что именно с усилиями Меркель связана политическая система баланса интересов совершенно разных, я бы даже сказал – противоположных взглядов на будущее развитие Германии.

В политической истории Германии до Меркель коалиция христианских демократов и социал-демократов была лишь эпизодом, причем не самым впечатляющим – когда социал-демократ Вилли Брандт привел свою партию к правительству, которое возглавил Курт Георг Кизингер. Три года такого сотрудничества привели не только к развалу "большой коалиции", но и к переходу ХДС в оппозицию на долгие годы.

А в эпоху Меркель "большая коалиция" двух, как говорят в Германии, "народных партий" стала обыденностью. Меркель вообще – канцлер "большой коалиции", период, когда ей удалось сформировать правительство с младшим партнером, свободными демократами, выглядит скорее недолгим исключением.

И вот теперь возникает вопрос: а что же следующий федеральный канцлер? Удастся ли ему объединить несовместимые интересы в случае, если не будет никакой другой возможности сформировать новое правительство? И сможет такое правительство несовместимых интересов долго просуществовать без Меркель? Ведь Меркель была большим мастером компромиссов, это был ее политический стиль, проявления которого нередко вызывали удивление не только у немцев, но и в украинцев, например. Поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии? Но почему же тогда выступает за продолжение строительства Северного потока-2? Добивается продления санкций против России в ситуации, когда многие ее коллеги по ЕС пытаются от этих санкций избавиться? Но почему тогда летит на встречу с Владимиром Путиным?

А ответ на это удивление прост – потому что это Меркель и есть. Потому что это и есть ее рецепт многолетнего сохранения власти. Но будет и владеть секретом этого рецепта новый федеральный канцлер?

Это и есть, по сути, главный вопрос этих выборов. Вопросы и для Германии, и для Европы, и для Украины.

Если новый глава федерального правительства окажется не способным к ежедневному поиску компромисса и на политической сцене Германии, и на не менее непростой политической сцене Европейского союза, Германия просто может потерять роль – нет, не экономического локомотива Европы, а главного игрока при выработке принципиальных решений.

И это, конечно же, немедленно скажется и на позициях страны при обсуждении вопроса о сохранении санкций против России, и на переговорах в "нормандском формате", и на возможностях Берлина в непростом диалоге с Москвой. Ну и, конечно же, этим прежде всего воспользуется сама Москва – тем более, что инструмент активного воздействия на немецкие экономические и политические интересы – две ветви Северного потока – у Владимира Путина уже есть.

Многие сегодня, конечно же, задаются вопросом, как мы будем вспоминать Ангелу Меркель после ее ухода из большой политики.

Но нужно задавать себе совсем другой вопрос: как мы будем вспоминать время, когда ведущим немецким политическим партиям не удавалось добиться поддержки большинства избирателей, но зато удавалось прийти к взаимопониманию, и какова была роль Меркель в этом процессе. Это и есть то, что происходило все последние 16 лет – и то, что может завершиться уже сегодня.

Специально для Радио Свобода

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