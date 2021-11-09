Мигранты идут колоннами. Из Беларуси на Польшу. Хотят прорвать границу. Пока не получилось

На беларуско-польской границе очередная яркая картинка – около тысячи мигрантов из Ближнего Востока, собравшись в колонну, попытались прорваться на польскую территорию.

И что будет дальше?

Чтобы понять логику процесса (точнее, его часть – когда миграционный поток есть и он относительно массовый), советую отмотать на три-четыре года назад. На кризис с сирийскими беженцами. Пока события развиваются в той же логике.

Одна страна (тогда Турция, сейчас Беларусь) по своим резонам решила не выполнять роль буфера миграции и создала условия для транзита через свою территорию. В обоих случаях был этап первого шока соседей. Потом попытка закрыться. Потом колонны мигрантов и те страны, которые не удержали границы, старались "скорее пропустить дальше".

И потом, после этапа взаимных обвинений, решение вопроса. И сопутствующих вопросов (либо ключевых), которые были важны для стран-инициаторов (и они никак не были связаны с миграцией).

В обоих случаях, есть и детали волн миграции.

В Беларуси сейчас вторая. Объясню суть. Новый маршрут пугает. Поэтому первая волна не такая большая. А дальше работает реклама. Каждый, кто попал в место назначения, – реклама и пример для подражания.

Проблемы остальных воспринимаются соотечественниками в формате "ошибся, не с теми посредниками работал". А вот успешный кейс – сигнал к действию для друзей, родственников и знакомых. Временной лаг (от первого успеха до волны) – от двух до четырех месяцев.

Первые успешные кейсы были летом. Сейчас начало второй волны.

И, наконец: мы смотрим на границу. Читаем, "сколько не пустили". Задайте себе очень простой вопрос: если 1 000 мигрантов бодается на небольшом участке с пограничниками и на этот участок стянуты резервы... Что происходит в 6-7-10 км от места привлечения внимания.

И второй вопрос "число тех, кого не пустили, равно числу мигрантов? То есть у каждого только одна попытка прыгнуть за кордон?".

Поискав ответы на эти вопросы, можно получить понимание, почему в Польше практически ежедневно ловят перевозчиков "от границы с Беларусью, к границе с Германией". И откуда в Германии уже от 4 000 до 6 000 учтенных (задержанных) мигрантов.

Эти люди – тоже реклама маршрута. Тем более, что если верить DW, у некоторых перевозчиков есть даже сервис "безопасная покупка": перевозчик получает от отправителя вторую часть оплаты, только когда мигрант сделает селфи на немецкой территории.

Поэтому вспоминаем историю турецкого маршрута и видим (с учетом специфики и климата) варианты для беларуского.

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