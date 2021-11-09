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Мигранты идут колоннами. Из Беларуси на Польшу. Хотят прорвать границу. Пока не получилось

Цей матеріал також доступний українською
Мигранты идут колоннами. Из Беларуси на Польшу. Хотят прорвать границу. Пока не получилось

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
09.11.2021, 08:12

Пока польским службам удалось предотвратить попытку мигрантов прорваться на польскую сторону. Но беларуские силовики ведут к границе еще больше людей

На беларуско-польской границе очередная яркая картинка – около тысячи мигрантов из Ближнего Востока, собравшись в колонну, попытались прорваться на польскую территорию.

И что будет дальше? 

Чтобы понять логику процесса (точнее, его часть – когда миграционный поток есть и он относительно массовый), советую отмотать на три-четыре года назад. На кризис с сирийскими беженцами. Пока события развиваются в той же логике. 

Одна страна (тогда Турция, сейчас Беларусь) по своим резонам решила не выполнять роль буфера миграции и создала условия для транзита через свою территорию. В обоих случаях был этап первого шока соседей. Потом попытка закрыться. Потом колонны мигрантов и те страны, которые не удержали границы, старались "скорее пропустить дальше". 

И потом, после этапа взаимных обвинений, решение вопроса. И сопутствующих вопросов (либо ключевых), которые были важны для стран-инициаторов (и они никак не были связаны с миграцией).

В обоих случаях, есть и детали волн миграции.

В Беларуси сейчас вторая. Объясню суть. Новый маршрут пугает. Поэтому первая волна не такая большая. А дальше работает реклама. Каждый, кто попал в место назначения, – реклама и пример для подражания. 

Проблемы остальных воспринимаются соотечественниками в формате "ошибся, не с теми посредниками работал". А вот успешный кейс – сигнал к действию для друзей, родственников и знакомых. Временной лаг (от первого успеха до волны) – от двух до четырех месяцев.

Первые успешные кейсы были летом. Сейчас начало второй волны.

И, наконец: мы смотрим на границу. Читаем, "сколько не пустили". Задайте себе очень простой вопрос: если 1 000  мигрантов бодается на небольшом участке с пограничниками и на этот участок стянуты резервы... Что происходит в 6-7-10 км от места привлечения внимания.

И второй вопрос "число тех, кого не пустили, равно числу мигрантов? То есть у каждого только одна попытка прыгнуть за кордон?".

Поискав ответы на эти вопросы, можно получить понимание, почему в Польше практически ежедневно ловят перевозчиков "от границы с Беларусью, к границе с Германией". И откуда в Германии уже от 4 000 до 6 000 учтенных (задержанных) мигрантов.

Эти люди – тоже реклама маршрута. Тем более, что если верить DW, у некоторых перевозчиков есть даже сервис "безопасная покупка": перевозчик получает от отправителя вторую часть оплаты, только когда мигрант сделает селфи на немецкой территории.

Поэтому вспоминаем историю турецкого маршрута и видим (с учетом специфики и климата) варианты для беларуского.

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польша беларусь мигранты
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