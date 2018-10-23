Московский патриарх Кирилл в одном шаге от лишения сана

Если предстоятелям церквей могут сниться кошмары, тогда патриарх Московский и всея Руси нынче наверняка видит - или, скорее, переживает, - один из самых страшных кошмаров в своей жизни.

Через девять лет после его восхождения на престол Московского патриархата, бывший дипломатический работник находится всего в одном шаге от величайшей потери, - лишения сана патриарха. Одновременно с этой потерей на его плечи ляжет еще и раскол мирового православия, если он пойдет по пути, о котором громко заявили его коллеги и соратники.

Патриарх Кирилл - человек с глубокими знаниями всех церковных традиции и реального положения дел, которая формировалась на протяжении многих веков в пределах Православной церкви, и потому от него следовало бы ожидать более культурного и стратегически выверенного курса. Вместо этого мы в последние несколько лет наблюдаем, как он делает одну ошибку за другой, и что он не учится на горьком опыте - или, по крайне мере, не испытывает тревоги.

На мой взгляд, ошибка руководства РПЦ заключается в том, что оно не в состоянии понять, как думает и действует весь остальной православный мир. Из-за этого лидеры РПЦ находятся в постоянном удивлении, обнаруживая, что другие православные думают вовсе не так, как они сами.

Патриарху Кириллу и его сподвижникам достаточно было бы бегло оценить последствия всех церковных односторонних действий, которые были предприняты РПЦ вроде бы для того, чтобы укрепить ее позиции, но в конечном счете единственным их результатом оказался ущерб, который РПЦ причинила себе сама.

Например, они могли бы извлечь массу полезных выводов от истории с польской афтокефалией, которую они сами дали, но никто иной так и не признал. То же самое они бы увидели на примерах чешской и словацкой церквей, которым они дали афтокефалию в 1952 году, но которую никто не признавал до 1998 года, когда Фанар издал соответствующий томос.

Следующий наглядный случай - авантюра с выборами архиепископа Растислава в Чехии. Его рукоположение не было признано никем, кроме Москвы, Антиохи и Польши. Архиепископу Растиславу удалось стать членом семьи православных лишь после того, как двери для этого открыл Вселенский патриарх.

Конечно, не следует забывать и об "автокефальной" церкви Америки, которую признает лишь Москва.

Что касается Священного и Великого Синода, уместно напомнить что в его созыве приняли участие все... кроме лакедемонян. Из 14 церквей участвовали 10, а церкви Антиохии, России, Грузии и Болгарии не прислали своих представителей.

На протяжении многих десятилетий Москва тщится изменить в свою пользу сложившееся de facto положение, но единственное, чего достигает, - демонстрирует миру, что на самом деле не в состоянии этого сделать. Наблюдая за этими усилиями трудно понять, почему они так себе вредят.

Соответственно, Москва имеет определённые трудности в поиске солидных аргументов в свою пользу. Накануне Всеправославного Синода патриарх Кирилл утверждал, что нельзя созывать его в храме Святой Ирини, потому что храм... не имеет креста на куполе.

Теперь звучат утверждения, что Фанар не имеет право решать от имени остальных православных, потому что расположен в мусульманской стране. Но тогда уместен вопрос: а как быть с расположением резиденций других традиционных патриархатов - Александрия, Антиохия, Иерусалим?

Если следовать такой логике, если завтра моя дочка–подросток перестанет звать меня "отцом", она может больше не делать уроки и возвращаться домой когда ей заблагорассудится. Но все мы понимаем, что даже если она будет называть меня Навуходоносором, я все равно останусь ее отцом.

Когда у тебя есть представление о собственном величии, тебе следует позаботится, чтобы аргументы в твою пользу действительно имели соответствующий вес.

Очевидно, что украинская автокефалия не только не будет ослаблять позицию и авторитет Вселенского патриархата, а наоборот, будет усиливать его экуменический характер. Конечно, трудно предсказать будущие события и их исход, но пока только один игрок может помешать развитию ситуации в интересах Украины, - и это не Москва, а те, кто, получив долгожданную автокефалию, решит, что может не вести себя в новой реальности с подобающей зрелостью.

Колонка опубликована на сайте Orthodoxia.info