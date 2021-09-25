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Мы еще будем скучать по Меркель. Она одна из немногих, кто мог тролить Путина

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Мы еще будем скучать по Меркель. Она одна из немногих, кто мог тролить Путина

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
25.09.2021, 09:05

Срок полномочий Ангелы Меркель в качестве федерального канцлера Германии закончится 26 сентября. В этот день в стране стартуют выборы в Бундестаг

Завтра завершится "эпоха Меркель". После завтрашних выборов она еще несколько месяцев будет оставаться канцлером Германии, но это уже переходный период.

Ангела Меркель точно не исчезнет с политического горизонта после выборов. Очень вероятно, мы еще будем просить ее при необходимости говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Она одна из совсем немногих, кто может его потролить.

Во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пиво: перед Путиным поставили бутылку Радебергера – пива, которое готовят неподалеку от Дрездена, где руководитель России служил в советское время в резидентуре КГБ.

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Троллинг Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал.

Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут тролить Путина, а вот Меркель может.

Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев – пока еще канцлер Германии нравится более 70% украинцев по последним опросам.

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Мы еще будем скучать по Меркель.

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Климкин Павел выборы в Бундестаг Ангела Меркель выборы в германии
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