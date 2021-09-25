Мы еще будем скучать по Меркель. Она одна из немногих, кто мог тролить Путина

Завтра завершится "эпоха Меркель". После завтрашних выборов она еще несколько месяцев будет оставаться канцлером Германии, но это уже переходный период.

Ангела Меркель точно не исчезнет с политического горизонта после выборов. Очень вероятно, мы еще будем просить ее при необходимости говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Она одна из совсем немногих, кто может его потролить.

Во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пиво: перед Путиным поставили бутылку Радебергера – пива, которое готовят неподалеку от Дрездена, где руководитель России служил в советское время в резидентуре КГБ.

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Троллинг Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал.

Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут тролить Путина, а вот Меркель может.

Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев – пока еще канцлер Германии нравится более 70% украинцев по последним опросам.

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Мы еще будем скучать по Меркель.

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