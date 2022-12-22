Наивно ждать шагов к миру от России. Ей нравится быть государством-террористом

Дорогие американцы! Во всех штатах, городах и общинах. Все, кто ценит свободу и справедливость. Ценит так же, как украинцы – во всех наших городах, в каждой семье. Пусть мои слова уважения и благодарности отзовутся в каждом американском сердце!

Госпожа вице-президент, я благодарю вас за ваши усилия в помощи Украине!

Госпожа спикер, вы смело посетили Украину во время полномасштабной войны! Благодарю вас!

Это большая честь и привилегия – быть здесь!

Уважаемые члены Конгресса – от обеих партий, – которые тоже были в Киеве! Уважаемые члены Конгресса и сенаторы – от обеих партий, – которые еще побывают в Украине, я уверен в этом, в будущем! Дорогие представители нашей диаспоры, которые присутствуют здесь и присутствуют по всей стране! Уважаемые журналисты!

Для меня честь находиться в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и обращаться к вам и ко всем американцам.

Вопреки всем препятствиям и мрачным сценариям Украина не пала. Украина жива и бьется.

И это дает мне весомые основания поделиться с вами нашей первой совместной победой – мы победили Россию в битве за умы мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть.

Украинцы победили, и это дает нам смелость, которой восхищается мир. Американцы победили, поэтому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международного права.

Европейцы победили – вот почему Европа сейчас сильнее и независимее, чем когда-либо в своей истории... Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет влиять на наши умы.

Но мы должны сделать все, чтобы страны Глобального Юга также одержали такую победу.

Я знаю: у россиян тоже может быть шанс на свободу только, когда они победят Кремль в своих головах.

Но битва продолжается. И мы должны победить Кремль на поле битвы.

Это сражение не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Она определит, будет ли это демократия для украинцев и для американцев, для всех.

Эту битву нельзя заморозить или отложить. Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-либо другое защитят сами по себе. От Соединенных Штатов и до Китая, от Европы и до Латинской Америки, от Африки и до Австралии – мир слишком взаимосвязан, слишком взаимозависим, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне и в то же время в безопасности, когда продолжается такая битва. Две наши нации являются союзниками в этой битве.

И в следующем году – решающее время в ней. Время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы. Свободы людей, которые стоят за свои ценности.

Дамы и господа! Американцы!

Вчера перед поездкой сюда, в Вашингтон, я был на передовой, в нашем Бахмуте. В нашей крепости на востоке Украины, на Донбассе, которую российские военные и наемники штурмуют непрерывно с мая. Атаки каждый день и каждую ночь. Но Бахмут стоит.

Еще в прошлом году там жили 70 000 человек. Сейчас там остались единицы гражданских. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Там один окоп может по несколько раз в день переходить из рук в руки после кровавых боев, иногда рукопашных. Но украинский Донбасс стоит.

Российская армия использует против Бахмута и других наших прекрасных городов все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии очень ощутимо. У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют в разы больше ракет и авиации, чем когда-либо было у нас. Но наши силы обороны стоят. И мы все гордимся ими.

Российская тактика примитивна. Они выжигают все перед собой. Они нагнали на фронт головорезов. Они отправляют "зеков" на войну... Они бросили всё против нас так же, как в свое время другая тирания бросила всё против свободного мира в битве за Выступ. Подобно тому, как отважные американские солдаты сопротивлялись и отбивались от гитлеровских войск, несмотря на все трудности, во время Рождества 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с войсками Путина в это Рождество. Украина стоит и никогда не сдастся!

Вот это – линия фронта: тирания, не знающая дефицита жестокости, против жизни свободных людей.

Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы переломить это. Чтобы победить на поле битвы.

У нас есть артиллерия. Да. Благодарю вас. Достаточно ли ее? Откровенно – нет. Чтобы Бахмут был не только крепостью, которая отбивает атаки российской армии, а чтобы российская армия полностью отступила, нужно больше пушек и снарядов. В таком случае, как и в битве под Саратогой, борьба за Бахмут изменит ход и нашей войны за независимость и свободу.

Если ваши системы противовоздушной обороны Patriot остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам в полной мере работать на защиту нашей свободы.

Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожать их ракетами.

Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике. Это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны сделать это!

Я считаю, что не должно быть каких-либо табу между нами в союзничестве. Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские воины сами могут прекрасно управлять американскими танками и самолетами.

Финансовая помощь также критически важна. И я хотел бы поблагодарить вас как за финансовые пакеты, которые вы уже предоставили нам, так и за те, по которым вы, возможно, примете решение. Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся наиболее ответственно.

Россия может остановить эту агрессию, если захочет. Но вы можете ускорить нашу победу, я знаю это. И она докажет любому потенциальному агрессору, что уже никому не удастся нарушить границы другого народа, совершать зверства и царствовать над людьми против их воли.

Наивно ждать шагов к миру от России, которой нравится быть государством-террористом. Россияне еще отравлены Кремлем.

Восстановление международного правопорядка – наша совместная задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Джо Байденом – нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперед. И саммит, который можно провести, – я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, дамы и господа, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным, двухпалатным и двухпартийным.

Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить Россию ощущать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неcпровоцированную и незаконную войну. Давайте сделаем это! Пусть государство-террорист отвечает за террор и агрессию и возместит все нанесенные войной убытки.

Пусть мир видит, что Соединенные Штаты здесь!

Дамы и господа! Американцы!

Через два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так более романтично. А потому, что света не будет. У миллионов не будет ни отопления, ни воды. Всё это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся.

Мы не смотрим, кому легче. Ваше благосостояние является результатом вашей национальной безопасности, результатом вашей борьбы за независимость и ваших многочисленных побед.

Свою войну за независимость и свободу мы, украинцы, тоже пройдем достойно и успешно.

Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет.

Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны и нашим людям придется идти в бомбоубежища вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И нам необязательно знать желание каждого, поскольку мы знаем, что все мы, миллионы украинцев, желаем одного – победы. Только победы.

Мы уже построили сильную Украину – с сильными людьми, сильной армией, сильными институтами. Вместе с вами!

Крепкие гарантии безопасности для нашего государства, всей Европы и мира разрабатываем. Вместе с вами!

И также вместе с вами поставим на место каждого из тех, кто бросил вызов свободе. Это будет основой защиты демократии в Европе и мире.

Сейчас, перед Рождеством, в эти особенные дни я хочу поблагодарить вас. Всех вас.

Благодарю каждую американскую семью, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Благодарю президента Байдена и обе партии в Конгрессе и Сенате за неоценимую помощь. Благодарю ваши города и граждан, которые в этом году поддержали Украину, которые принимали наших людей, которые вывешивали наши флаги, которые действовали, чтобы помочь нам.

Спасибо! От каждого, кто сейчас на фронте. От каждого, кто ждет победы.

И именно сейчас уместно вспомнить слова великого президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта: "Американский народ использует всю свою праведную мощь во имя достижения полной победы". Победит и украинский народ. Абсолютно. Я знаю, что все зависит от нас. От Вооруженных Сил Украины! Но как много зависит от мира! Как много в мире зависит от вас!

Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне флаг. Боевой флаг. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней.

Они попросили меня передать этот флаг вам – Конгрессу Соединенных Штатов Америки, членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть эти решения будут приняты! Пусть этот флаг будет у вас, дамы и господа! Этот флаг символизирует то, что мы победим в этой войне. Мы стоим, мы боремся и мы победим. Потому что мы – вместе. Украина, Америка и весь свободный мир.

И последнее. Пусть Бог бережет наши мужественные войска и граждан! Пусть Бог навсегда благословит великую Америку! Счастливого Рождества и счастливого победного нового года!

Слава Украине!

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