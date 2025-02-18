Считаю, что есть определенная степень паралича из-за требований (к европейскому военному контингенту. – Ред.). Это необязательно должны быть сотни тысяч военнослужащих или охват всей 1200-километровой линии соприкосновения. Более важны место развертывания и роль, чем общая численность.

Силы не должны быть повсюду. Они должны находиться в стране, с батальонами, развернутыми, возможно, на четырёх оперативных направлениях, и достаточной мобильностью для переброски при необходимости вдоль фронта. Это может быть всего три бригады или их эквиваленты.

Будущее российское наступление пойдёт по нескольким предсказуемым направлениям, и в настоящее время бои, как правило, сосредоточены на 4–5 участках фронта одновременно.

Считаю, что Европа может выделить примерно три бригады (в три ротации), не отменяя все действующие планы региональной обороны. Это может потребовать в общей сложности 45–50 тысяч военнослужащих. Однако эти силы должны иметь батальоны вблизи фронта, а не просто находиться в Западной Украине на учениях.

Да, это может потребовать пересмотра текущих обязательств по силам быстрого реагирования и другим структурам, но европейцы способны это сделать. Ключевой вопрос – какова роль этих сил и как они будут обеспечивать сдерживание? Если это всего лишь "сигнальное" присутствие, то к какой стратегии оно привязано?

То, что Европа может развернуть сейчас, станет дополнением, а не кардинальным изменением, учитывая существующие возможности украинской армии. Но начинать всё равно нужно. Главный вопрос для политиков: какой поддержкой обеспечены эти силы и что произойдёт, если они подвергнутся нападению?

В конечном счёте, хотя я скептически отношусь к способности европейских стран развернуть и поддерживать крупную группировку в Украине, считаю, что в этом и нет необходимости.

Начальные требования не являются непреодолимыми, и их не следует преувеличивать как оправдание бездействия.

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