Нобелевскую премию мира вручили россиянину Муратову. Он отдал деньги фонду Путина

А многое, оказывается, изменилось. А я и не знал.

"Новую газету" (российская общественно-политическая газета. Известна оппозиционной либерально-демократической и правозащитной направленностью. – Ред.), теперь спонсирует партнер Сергея Чемезова (глава корпорации Ростех, близкий соратник президента РФ Владимира Путина. – Ред.), – миллиардер Сергей Адоньев.

Дочь российского журналиста и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который получил в этом году Нобелевскую премию мира, работает советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Сам Муратов, оказывается, выпивает с прессеком Путина – Дмитрием Песковым, и телеведущей Тиной Канделаки.

А журналистка Юлия Полухина (спецкор "Новой газеты". – Ред.) теперь штатный сотрудник "Раша Тудей" – открыла там новый проект "Дети войны". По спасению детей Донбасса. "Мы будем делать все, что в наших силах, совместно с руководством республик. Много для таких детей сегодня делает супруга главы ДНР Ирина Пушилина". А за два абзаца до этого: "В декабре 2014-го я впервые повезла гуманитарную помощь в Донбасс. Сбор проводила "Новая газета", в которой я тогда работала, акция называлась "Детский размер". Тогда мой главный редактор Дмитрий Муратов поддержал меня, и я привезла две "газели" обуви, памперсов, одежды".

Это я не к тому, чтобы в очередной раз накинуть на вентилятор по поводу Нобелевского лауреата или его семьи. Упаси боже.

Это я к тому, о чем вас предупреждал, друзья мои. Мои бывшие коллеги. Еще десять лет назад.

Вот вы стали неразличимы.

До степени смешения.

Песков, Набиуллина, Нобелевка, оппозиция, Канделаки, Алексей Венедиктов (главред "Эхо Москвы". – Ред.), либералы, демократы, "Раша Тудей", Чемезов…

Смешались в кучу дети и олигархи.

Рейх должен быть кристально чистым. Не может не быть. Он и будет. На святом стоим, на помощи детям.

Лучшую аналогию, которую я слышал, провел, конечно же, как всегда Айдер Муждабаев. В бочку с солеными огурцами можно, безусловно, положить свежий огурец. И какое-то время он будет оставаться свежим. Отдельно стоящим. Зеленым и тверденьким. Но в итоге он все равно проквасится. Это неизбежно. В бочке с рассолом все хрустящие огурцы становятся мягкими и вялыми. Или их съедают. Это закон природы.

Вы все проквасились, друзья мои.

Мои бывшие коллеги.

Сидишь и холодеешь от мысли – если бы Анна Политковская (экс-журналистка "Новой газеты. – Ред.) сейчас была жива, она вместе с Доктором Лизой и Ириной Пушилиной тоже спасала бы детей Донбасса. И с Лидой Мониавой (директор по развитию детского хосписа "Дом с маяком" вывозила бы их на отдых в захваченный Крым.

Но я, собственно, не об этом. Я о финансовой части премии, которую Дмитрий Муратов решил передать в фонд "Круг добра". Фонд для помощи детям со спинальной мозговой атрофией. Фонд, который во многом создан усилиями самого Муратова. Он бился, бился в эту дверь – и пробил ее.

И теперь фонд создан.

Указом президента РФ Владимира Путина.

Лично.

Председатель правления – какой-то там протоиерей. Председатель правления. Медицинского фонда. С тяжелыми заболеваниями, которые может лечить только передовая наука. Протоиерей.

Председатель совета – замминистра здравоохранения. Ну, то есть ровно та, кто должна была сделать так, чтобы вопросов о фондах больным детям в стране с нереальными нефтяными доходами вообще не было.

Совет Фонда – православная Анна Кузнецова, детский омбудсмен при Путине. Православный детский омбудсмен. Горох и розги!

Замруководителя ФНС, замминистра труда, замминистра финансов.

В попечительском совете – хирург и педиатр Леонид Рошаль, общественный деятель Ганна Федермессер, актер Леонид Хабенский – та-дам! – актриса Чулпан Хаматова, председатель общественной палаты.

Ну, короче, полный набор.

Алло, друзья, вы сами себя-то слышите? Перечитайте этот абзац еще раз.

И вот в этот Фонд Муратов отдает деньги.

И у меня только один вопрос. Эта премия называется – премия МИРА. У вас есть страна. В которой есть нефть, газ, алмазы, золото, вся таблица Менделеева, пятнадцать морей, два океана, реки-горы и озера, армия и космос, металлургия и атомные станции, от Калининграда до Владивостока, 140 млн населения и вагоны бабла, бабла…

И вот ваша страна со всем своим баблом, нефтью, экономикой и танками нападает на самую бедную страну Европы. У которой ничего этого нет. Которая в четыре раза меньше по населению, на порядки меньше по экономике и с отсутствующей на тот момент армией.

И убивает пятнадцать тысяч человек. Два миллиона делает беженцами. Триста тысяч оккупирует и берет в заложники. Целый народ. На их родной земле. Проводит там зачистки и карательные операции.

Оставляя детей сиротами, инвалидами, беженцами, с дичайшим ПТСР и убитыми.

Кому надо отдать деньги?

Конечно же детям богатейшей страны – оккупанта и убийцы!

Россиянин – всегда шовинист. Всегда. Без исключений. Каким бы самым наилиберальным он ни был. Хоть нобелевским лауреатом. Для него есть только русские. Точнее, так. Есть в первую очередь москвичи – элита элит – и остальные русские с регионов, которые лимита, конечно же, но все равно Я Русский, Боже, Какой Восторг.

А всех остальных – всяких там урюков, чучмеков, бульбашей, чухонцев, 404лов и прочих – для него не существует. В его мире их просто нет. Они просто находятся за пузырем его сознания. Это даже не со зла. Он просто так устроен. Я сам таким был.

Наша страна напала на другую страну, на ее территории и оставила тысячи сирот, кому надо помогать?

Нашим бедным деткам!

Ведь страдать могут только они.

А других в их мире просто нет.

От момента получения Нобелевки до момента вступления в говно русский либерал продержался сорок минут.

Рекорд, определенно.

Казалось бы. Ты Нобелевский лауреат. Премии Мира. В стране оккупанте. Борешься с Путиным. Первое, что сразу приходит в голову, – стоя на этой сцене хочу заявить, что отдаю эту премию на поддержку семей крымских татар, арестованных моей страной-оккупантом. На поддержку детей солдат ВСУ, убитых моей страной. Я уж молчу про поддержку госпиталям Украины – это в глазах русского либерала будет расценено как спонсирование терроризма, про помощь ВСУ я вообще молчу, от этого он шатается просто в ужасе, реально в ужасе, как от змеи. Но если ты уж решил помочь детям, то вопрос, по моему предельно простой – между детьми тех, кого убивают, и тех, кто убивает?

Нет?

Нет. И вот Нобелевский комитет в лице Лауреата, борясь с войной, напрямую отправляет деньги в фонд Путина, ведущего войну, протоиерею, эту войну благославляющему. Ну, оно и правда, пусть финансовая нагрузка на страну будет на меньше – теперь высвободившиеся деньги можно будет потратить на новый танк.

Потрясающей мудрости решение комитета.

Потрясающего мужества решение лауреата.

Главный редактор "Фолькише беобахтер" решил отдать Нобелевскую премию мира в учрежденный лично Фюрером фонд спасения больных немецких детей. Ура, ура, какое счастье – аплодируют этому благородному решению евреи Польши из оккупированного Данцига.

Вы, мои украинские коллеги, поздравляйте, конечно. Хлопайте в ладоши. Смотрите в рот. Ищите не таких либералов. Надейтесь на перемены. На не таких русских. На оппозиционера Алексея Навального. Как, опять же, прочитал сегодня в ленте, не знаю, хочет ли автор, чтоб я указывал его имя – разница между Навальным и Игорем Гиркиным заключается в одном: Гиркин хочет возродить Империю завтра, а Навальный – послезавтра.

Вот, собственно, и все.

И вот в России за все время ее существования есть три Нобелевских лауреата Мира. Один придумал самое мощное в мире оружие массового уничтожения. Потом, правда, все понял и прозрел. Второй рубил саперными лопатками Тбилиси, хотел давить танками Ригу и Вильнюс. Но не смог. Просто сил не хватило. Все развалилось само. И за это получил Нобелевку. Но так ничего и не понял до сих пор. Третий, строитель прекрасной России будущего с сильной армией, экономикой, космосом и протоиереями, спасает детей оккупантов.

И четвертый, пока еще кандидат, зиговавший на фашистских маршах, призывавший депортировать грузин, сбивать их гражданские самолеты, бомбить столицу и строить фильтрационные лагеря для таджиков.

Построили. Теперь в них сидят его последователи.

Страна офигенных миротворцев.

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