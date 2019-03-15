Новая Зеландия: новая глава в истории терроризма

Массовый расстрел людей в двух мечетях Новой Зеландии - это, пожалуй, первое на моей памяти крупное нападение не исламских экстремистов, а белых против мусульман.

Атмосфера ненависти и предубеждения относительно небелого меньшинства, много лет культивируемая Западом, в особенности против мусульман, даёт трагические результаты.

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Нападения на мечети - это очень серьёзный звонок, свидетельствующий о нарастании социальной напряженности в обществе, подпитываемой анти-иммиграционной риторикой правых в качестве самозащиты от, как им кажется, негативных эффектов глобализации и угрозы их национальной идентичности.

Рост исламского экстремизма в результате появления террористов "Исламского государства" и миграционные волны 2015 года стали шоком для Запада (который во многом сам и привёл к такому развитию ситуации своей бездарной пост-колониальной ближневосточной и африканской политикой) и трамплином для восхождения правых, сделавших исламофобию своим главным аргументом в политической риторике, связав ислам с терроризмом "ИГ", вместо того, чтобы их разделять и вместе бороться против ненависти и насилия.

Результат мы видим сегодня в далёкой Новой Зеландии.

К сожалению, не могу сказать, что это последний подобный инцидент. Глядя на то, что происходит в Европе, я не исключаю, что подобные нападения повторятся где-нибудь во Франции, Германии, Италии или Австрии.

Могу только надеяться, что трагедия в Новой Зеландии заставит западные элиты задуматься над этой реальной проблемой ближайшего будущего и уже сегодня работать над тем, чтобы подобного не происходило больше, борясь с ненавистью и расизмом.

В противном случае большой конфликт неизбежен.

(Источник - блог автора)