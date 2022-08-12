ООН, ОБСЕ уже не те. Почему встречи "Копенгаген и Рамштайн" – не только о деньгах и оружии

11 августа в столице Дании – Копенгагене – началась оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют более 20 стран. В рамках встречи состоялось совещание министров обороны Великобритании – Бена Уоллеса, Украины – Алексея Резникова и Дании – Мортена Бодскова. Обсуждался план предоставления Украине долгосрочной финансовой и военной помощи.

Несколько общих замечаний от Алексея Копытько.

По результатам встречи в Копенгагене уже прозвучало достаточно новостей: группа из 26 стран договорились о более $1,55 млрд помощи до распределения ролей между странами в контексте долгосрочной поддержки Украины.

1. Конференция формата Рамштайн и донорские конференции (первая была в Лондоне в конце марта, в Копенгагене – вторая) – это наглядное свидетельство, что механизмы ООН, НАТО и ЕС, мягко говоря … уязвимы.

В НАТО какая-нибудь небольшая страна может заблокировать общее решение. Причем, что важно понимать, далеко не всегда вдохновителем блокады будет непосредственно Кремль. Это может быть другая европейская страна, побольше, побогаче, которой невыгодно то или иное действие, но она стесняется об этом сказать.

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С этой точки зрения сильная сторона встреч "Рамштайн/Копенгаген" – это отсутствие формальных обязательств. Джентльменские договоренности на основе лидерства и понимания общих целей. Которые затем превращаются в конкретные проекты. То есть участвовать в "Рамштайне" необязательно. Но если ты не участвуешь – выглядишь очень плохо.

"Рамштайн" – это свидетельство глобального лидерства США при большой личной роли министра обороны Ллойда Остина. По сути, это зародыш инструмента, который будет определять новый мировой порядок. Ибо бедственное положение ООН, ОБСЕ, Amnesty International и других столпов отмирающего миропорядка уже общепризнанны.

Донорские конференции – это свидетельство лидерства и субъектности Британии при большой личной роли министра обороны Бена Уоллеса. Напомню, что первая донорская конференция состоялась до первого "Рамштайна".

"Копенгаген" – это развитие и углубление темы с конференциями благодаря лидерству министра обороны Дании Мортена Бедскова. Присутствие в качестве одного из фронтменов – министра обороны Британии Бена Воллеса – подчеркивает его роль и роль Британии.

Не исключаю появления других механизмов, которые будут завязаны на лидерство других стран. Например, в медиа уже ширится информация о конференции под эгидой Германии с акцентом на деньги, то есть программы восстановления.

Не исключено, что захочет сказать свое слово и Франция.

В общем, идет поиск двух- и многосторонних форматов, ориентированных на результат. Министр обороны Украины Алексей Резников на своем уровне и в рамках своей сферы ответственности активно продвигает эту идею давно.

Наиболее благоприятная ситуация для Украины – если разные форматы удастся скоординировать. Это вызов, о чем свидетельствует попытка скоординировать НАТО, Рамштайн и военный инструмент ЕС.

2. Я был поверхностно знаком с потенциалом скандинавских стран в плане обороны. Оказалось, что там все очень интересно, когда погружаешься на уровень связей.

Каждая страна имеет какие-то свои суперсилы. Условный шведский оборонный концерн SAAB у нас практически не звучит. А зря. Их тесное переплетение – это очень неслабая военная мощь.

На уровне самых продвинутых систем вооружения (например – ПВО), скандинавы находятся под американским зонтиком.

При этом с военно-политической точки зрения они очень тесно взаимодействуют с Британией. Вспомните, как последняя быстро дала гарантии безопасности Финляндии, пока ту не примут в НАТО.

После всех изменений Балтийское море превращается в полубританское озеро. Это меняет расклад после доминирования российско-немецкой оси, буквально выстроенной вдоль газопроводов.

К британской тренинговой программе для Украины уже присоединились Канада, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия. Это своего рода клуб, в который уважающие себя джентльмены должны входить.

Польша имеет особые отношения с Британией. Страны Балтии также достаточно интегрированы. Их всех объединяет интерес сделать Балтийское море зоной безопасности.

3. "Углубление" "Рамштайна", который сконцентрирован на кратко- и среднесрочной координации, на уровень "Копенгагена" – это в перспективе тектонический и философский сдвиг.

Европа очень медленно, но приходит к настоящему осознанию России в ее нынешнем обличьи (тоталитарного нацистского режима) как экзистенциальной угрозы.

Также постепенно приходит осознание, оплаченное кровью украинцев, что время точечных соглашений проходит. На смену должна прийти настоящая сетевая интеграция в сфере безопасности. Где существует единый фронт – от Шпицбергена до Средиземного моря через Черное.

Скандинавы недаром являются наиболее благополучными странами на земле. Они адекватно оценивают реальность.

А реальность такова: их безопасность напрямую связана с военными успехами Украины. Это очень наглядно.

Естественной реакцией РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО должно быть усиление войск Северного флота РФ и Западного военного округа. Но в нынешних условиях Кремль может надорваться.

В Украине полегла не только 76-я псковская десантная дивизия. Наши войска изрядно проредили морпехов из Калининградской области. Не говоря уже о первой "элитной" танковой армии и той инфраструктуре, которую РФ разворачивала после 2014 года. Изрядно потрепаны части Северного флота РФ (вот прямо сейчас на Харьковское направление к недобитым мотострелкам из Печенги перебрасывают свежее пушечное мясо с Новой Земли и других северных территорий).

В общем, украинские воины подорвали не только наступательный, но вообще оборонный потенциал РФ на северо-западном направлении. Естественный интерес Северной Европы в том, чтобы мы были сильны и прикончили как можно больше тех, кто делаем им нервы.

Поэтому долгосрочное сотрудничество в формате "Копенгагена" – это общий интерес. Потенциал большой. Насколько он будет реализован – увидим.

В целом – параллельно с добыванием оружия и решением горящих прикладных задач, нарабатывается критическая масса связей, проектов, которые органически "втягивают" Украину в европейское пространство безопасности. Или наоборот – "присоединяют" Европу к нам, как кому угодно.

Эти связи надо закрепить и развивать, чтобы они автоматически подхватывались даже при смене команд.

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