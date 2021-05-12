Палестина в огне. К этому все шло, год за годом

Ну что, третий день полыхает Палестина. Израиль и исламисты из Газы забрасывают друг друга ракетами.

Израильские ВВС нанесли несколько десятков авиаударов по Газе, многие пришлись на жилые кварталы, из-за чего среди погибших в основном мирные жители. Всего убили до 30 человек, включая девять детей, более 100-та ранены. Израильтяне объявили операцию "Страж границы".

Исламисты военного крыла ХАМАС и группировки "Исламский джихад" беспорядочно запустили по Израилю около 200-та кустарных ракет, большая часть из которых была сбита системой "Железный купол". Некоторые упали вблизи населенных пунктов и даже в городах. Больше всех досталось Ашкелону, где уже подтвердили гибель двух израильтянок. Всего ранения получил 31 человек.

Сами палестинские группировки официально признали гибель троих боевиков.

Тем временем на оккупированных территориях Западного берега и в Восточном Иерусалиме продолжаются спорадические протесты палестинцев и столкновения с полицией. По данным Красного креста, за прошедшие дни в уличных боях пострадали более 550 палестинцев.

Мне несколько раз звонили и спрашивали: что ж так? Почему пожар и почему сейчас?

Потому что к этому все шло, год за годом. Этот взрыв когда-нибудь должен был произойти.

Вот он и произошел, когда "сошлись звезды": последние дни Рамадана, решение суда о выселении палестинцев в Восточном Иерусалиме, столкновения радикальной еврейской и арабской молодежи, а потом и поджог у мечети Аль-Акса.

Кадры с территории мечети Аль-Акса, где что-то горело (не сама мечеть), и как израильский спецназ там бойко взрывал гранаты и разгонял верующих, уже разлетелись по соцсетям и медиа, вызвав огромную волну протестов и негодования в мусульманском мире: впервые затронули святая святых, и это уже касается не просто палестинцев, а вообще всех арабов и мусульман, поэтому и реакция была острой, даже недавно "примирившиеся" с Израилем Бахрейн и ОАЭ вынуждены были раскритиковать действия израильских силовиков.

Я неоднократно писал о том, что творилось на оккупированных территориях и на Западном берегу в последние годы, в телеграмм-канале полно историй и новостей об этом.

Попытки задавить UNRWA два года назад, сносы домов палестинцев в отдельных районах, эпизодические столкновения арабов и евреев, агрессивная поселенческая политика Израиля, обнищание населения и радикализация из-за пандемии COVID-19, разочарование в собственном политическим руководстве в Рамалле – все это бесконтрольно накапливалось, и вот результат.

При этом, в Израиле эту бомбу подожгли еще при Дональде Трампе, когда начали давить палестинцев политически и оформлять фактический раздел Палестины под соусом "Сделки Века", тщательно подготовленной Джаредом Кушнером и его командой, а правительство Нетаньяху даже не пыталось сгладить углы, а радостно раскручивало тезис о том, что все уже решено, и указывало арабам на "их место".

В самой Палестинской автономии коррумпированный и неэффективный правящий класс только усугубил ситуацию тем, что продемонстрировал неспособность что-либо противопоставить оппонентам или хотя бы генерировать какие-то новые смыслы и инициативы. Антирейтинг Махмуда Аббаса зашкаливает уже много лет подряд, а его окружение не дает пробиться молодым, стараясь удержаться у власти. Объявленные весной выборы лишь подкинули дров в пламя, а их демонстративный перенос тем же Аббасом – тем более.

Естественно, в такой ситуации в выигрыше оказались радикалы, которые сегодня и снимают все сливки.

Это еврейские ультраправые, которые сейчас снова раскручивают образ жертвы и рассказывают, что все арабы экстремисты и террористы, с ними разговаривать не надо, и вообще надо их дожимать окончательно, а любые компромиссы сродни предательству родине.

И это палестинские исламисты из Газы, которые на фоне полного бессилия ФАТХ и окружения Аббаса демонстрируют решительность и воинственность, будто бы они единственные бросились на амбразуру за "дело Палестины", а вовсе не за политическими очками, которые они набивают с каждым израильским ударом по жилым кварталам города.

Так что, кричать о морали и этике в этих вопросах не стоит. Их тут нет, и не может быть, уже больше 70 лет как.

А доказывать, кто там первый что бросил, и кто виноват, не имеет смысла. Это должно было произойти. Когда ситуация накручена до предела, и все об этом знают, но ничего не делают, то они либо идиоты, погрязшие в собственном заблуждении, либо заинтересованы в такой эскалации.

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